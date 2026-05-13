Youth Pass 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τα 150 ευρώ – Πότε λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις

Λίγες ημέρες απομένουν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στο Youth Pass 2026, καθώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 15 Μαΐου. Το μέτρο προβλέπει οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για νέους που έχουν συμπληρώσει το 18ο ή το 19ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η ενίσχυση χορηγείται αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή και δεν καταβάλλεται σε μετρητά. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν ψηφιακή χρεωστική κάρτα, η οποία λειτουργεί ως άυλο πορτοφόλι και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που συνδέονται με τον πολιτισμό, τον τουρισμό και την ψυχαγωγία. Η διάρκεια ισχύος της κάρτας μπορεί να φτάσει έως και τα δύο έτη.

Η αίτηση για το Youth Pass πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά, με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι η εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, καθώς μέσω αυτού επιβεβαιώνονται βασικά στοιχεία επικοινωνίας.

Κατά την υποβολή της αίτησης, οι νέοι δηλώνουν email και αριθμό κινητού τηλεφώνου, ενώ επιλέγουν και το πιστωτικό ίδρυμα που θα εκδώσει την ψηφιακή κάρτα. Η διαδικασία προβλέπει μία αίτηση κατά το πρώτο έτος επιλεξιμότητας, με την ενίσχυση να ενεργοποιείται αυτόματα και για το επόμενο έτος, χωρίς να απαιτείται νέα υποβολή.

Το ποσό των 150 ευρώ μπορεί να αξιοποιηθεί σε σειρά δραστηριοτήτων. Μεταξύ άλλων, καλύπτει εισιτήρια για κινηματογράφους, θέατρα και συναυλίες, επισκέψεις σε μουσεία, αγορά βιβλίων, διαμονή σε ξενοδοχεία, καθώς και μετακινήσεις με πλοίο ή αεροπλάνο. Παράλληλα, η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για συνδρομές σε γυμναστήρια.

Η καταβολή των ποσών αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαΐου 2026, ενώ το ενδιαφέρον παραμένει αυξημένο όσο πλησιάζει η λήξη της προθεσμίας. Χιλιάδες νέοι επιδιώκουν να εξασφαλίσουν εγκαίρως την ενίσχυση, ώστε να τη χρησιμοποιήσουν σε ταξιδιωτικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.