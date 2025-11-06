Aγιασμός στο Τμήμα Πρακτικής Ψαλτικής της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

ΑΓΙΑΣΜΟΣ

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

3 Νοεμβρίου 2025

Το απόγευμα της Δευτέρας, 3ης Νοεμβρίου 2025, στην αίθουσα του Ιερού Ναού Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων πόλεως Ρεθύμνης, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος τέλεσε τον Αγιασμό για την έναρξη των μαθημάτων στο Τμήμα Πρακτικής Ψαλτικής της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, συμπαραστατούμενος από τον Πανοσιολ. Αρχιμ. Παρθένιο Τσιλιμπώκο και τους Ιερείς Κωνσταντίνο Μανουσέλη και Κωνσταντίνο Τζαγκαράκη, διδάσκοντες στο εν λόγω Τμήμα.

Ο Σεβασμιώτατος, απευθυνόμενος στους διδάσκοντες και τους διδασκομένους, τόνισε τη σημασία της πνευματικής καλλιέργειας, μέσα και από αυτή τη δράση της Τοπικής μας Εκκλησίας, αλλά και τη συμβολή της διακονίας τους στα αναλόγια της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, όπου υπάρχει ανάγκη, στην πόλη και, κυρίως, στα χωριά μας. Ευχαρίστησε δε τους τρεις κληρικούς που έχουν το διακόνημα της διδασκαλίας στο Τμήμα Πρακτικής Ψαλτικής, ευχόμενος ιδιαίτερα στον π. Κωνσταντίνο Μανουσέλη, με αφορμή την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας του, να είναι γερός και δυνατόν και να συνεχίζει να διακονεί την Τοπική μας Εκκλησία.

Χαιρετισμό απηύθυναν και οι τρεις διδάσκοντες κληρικοί και ευχήθηκαν καλή πρόοδο και καλή χρονιά με πνευματική προκοπή προς όλους τους διδασκομένους.