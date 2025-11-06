ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Δωρεάν εξετάσεις Pap test για γυναίκες από το Κέντρο Υγείας Περάματος σε Πηγή, Χαμαλεύρι, Γαράζο, Σίσσες και Μαργαρίτες

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στο πλαίσιο των προληπτικών ελέγχων για τον γυναικείο πληθυσμό της περιοχής ευθύνης του Κέντρου Υγείας Περάματος, θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις Paptest από εξειδικευμένο προσωπικό του Κέντρου Υγείας (μαία), κατά τη διάρκεια του μήνα Νοεμβρίου, στις παρακάτω ημερομηνίες:

Ημερομηνίες εξετάσεων:

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου και Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στην ΠΗΓΗ.

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου στο ΧΑΜΑΛΕΥΡΙ

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου και Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στο ΓΑΡΑΖΟ.

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου στις ΣΙΣΣΕΣ

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στις ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ.

Οι ενδιαφερόμενες γυναίκες μπορούν να κλείσουν ραντεβού ή να λάβουν περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο του Κέντρου Υγείας Περάματος: 2834 3 40029 και 2834 3 40000.

Η εξέταση είναι δωρεάν και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Επίσης υπενθυμίζουμε ότι στο Κέντρο Υγείας Περάματος πραγματοποιούνται καθημερινά υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Μαιευτικής Φροντίδας, οι οποίες παρέχονται από εξειδικευμένη μαία, εντός της δομής μας.

Οι υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν και απευθύνονται σε γυναίκες κάθε ηλικίας, με στόχο την πρόληψη και προαγωγή της υγείας. Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

• Λήψη Τεστ Παπανικολάου (Paptest)

• Λήψη κολπικού επιχρίσματος για καλλιέργεια

• Συμβουλευτική και ενημέρωση σε θέματα οικογενειακού προγραμματισμού, φυσιολογικού τοκετού, επαπειλούμενης κύησης κ.ά.

•Παρακολούθηση και φροντίδα εγκύων, λεχωϊδων, μητέρων και νεογνών

• Εκτέλεση φυσιολογικού τοκετού

• Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης, αγωγής και προαγωγής υγείας

• κατ’ οίκον επισκέψεις, όπου απαιτούνται

• Τοποθέτηση και αλλαγή κολπικού πεσσού.

Με εκτίμηση

Δέσποινα Παπαδάκη

Διευθύντρια Κέντρου Υγείας Περάματος

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
