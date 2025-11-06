Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βίντεο που δείχνει τον 43χρονο να πυροβολεί την ώρα της συμπλοκής στα Βορίζια – Τη Δευτέρα απολογούνται τα τρία αδέλφια

Φωτογραφίες ντοκουμέντο με τις σφαίρες που σκότωσαν τον Φανούρη Καργάκη φέρνει στο φως το ΕΡΤnews. Οι βολίδες προέρχονται από Καλάσνικοφ και ανασύρθηκαν από το άψυχο σώμα του 39χρονου στην νεκροτομή.

Οι Αρχές συνέλαβαν τον γαμπρό του Φανούρη Καργάκη καθώς σε βοσκότοπο που του ανήκει στον Ψηλορείτη βρέθηκαν κρυμμένα όπλα που θα εξετάζεται αν χρησιμοποιήθηκαν στην αιματηρή συμπλοκή.

Βίντεο και μαρτυρίες που έχει στην διάθεση της η Ελληνική Αστυνομία «καίνε» τον 43χρονο συγγενή του 39χρονου που σκοτώθηκε στην ένοπλη συμπλοκή στα Βορίζια, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, καθώς φαίνεται να πυροβολεί με καλάσνικοφ την ώρα του αιματηρού επεισοδίου.

Κατά τις ίδιες πηγές στο βίντεο φαίνεται ο 43χρονος να πυροβολεί με τουφέκι καλάσνικοφ από ψηλά, ενώ από την πρώτη στιγμή υπήρχαν μαρτυρίες για την συγκεκριμένη ενέργεια.

Ο 43χρονος συνελήφθη σήμερα από αστυνομικούς και κρατείται για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς σε σπηλιά που βρίσκεται μέσα σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του βρέθηκε μια καραμπίνα και φυσίγγια.

Ωστόσο, μετά την ταυτοποίηση του για εμπλοκή στο μακελειό, με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες, αναμένεται αύριο να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για αυτό, με βάση τη δικογραφία που σχηματίστηκε από την ΕΛ.ΑΣ. και η οποία περιλαμβάνει το προανακριτικό υλικό για τη συμμετοχή και το ρόλο του στην υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι η ανακοίνωση που εξέδωσε η αστυνομία για την σύλληψη του 43χρονου, ανέφερε:

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας 43χρονος ημεδαπός, ως εμπλεκόμενος στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό του Ηρακλείου Κρήτης, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο ατόμων.

Σημειώνεται ότι, ο ανωτέρω συνελήφθη σήμερα καθώς σε υπαίθριο χώρο ιδιοκτησίας του βρέθηκε και κατασχέθηκε οπλισμός, φυσίγγια κ.α. αντικείμενα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία στο πλαίσιο του αυτοφώρου και θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό υλικό που αφορά τη συμμετοχή του και τον ρόλο του στο ένοπλο περιστατικό υποβλήθηκε στην ανακριτική Αρχή για τα περαιτέρω.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

Ούτε ίχνος από τα όπλα της συμπλοκής

Καλά κρυμμένος μέσα σε σπηλία βρέθηκε ο οπλισμός. Σύμφωνα με πληροφορίες είναι όλα αδήλωτα και βρέθηκαν επιμελώς τυλιγμένα. Το βοσκοτόπι πάνω στον Ψηλορείτη ανήκει στον γαμπρό του 39χρονου νεκρού. Είναι σε ερημική τοποθεσία, κοντά στα Βορίζια. Οι άνδρες των ΕΚΑΜ πέρασαν χειροπέδες στον 43χρονο ως εμπλεκόμενο στο μακελειό και το όπλο μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να διαπιστωθεί αν χρησιμοποιήθηκε στην αιματηρή συμπλοκή.

Κανείς δεν έχει μιλήσει ακόμα για τα όπλα του μακελειού. Οι δυνάμεις των ΕΚΑΜ ερευνούν κάθε πιθανό και απίθανο σημείο. Ψάχνουν ανοιχτούς τάφους και πηγάδια με ανιχνευτές μετάλλων για τον παράνομο οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε στο μακελειό.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι «μέχρι στιγμής ο οπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί δεν έχει βρεθεί. Η μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιείται εδώ και ημέρες στον Ψηλορείτη. Ωστόσο μέχρι και τώρα δεν έχει βρεθεί τίποτα και όσοι γνωρίζουν κάτι δεν μιλούν. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν είναι 9άρια πιστόλια, καλάσνικοφ και κυνηγετική καραμπίνα».

Τη Δευτέρα η απολογία των τριών αδελφών

Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα 10/11/2025 στις 11 το πρωί ζήτησαν και έλαβαν τα τρία αδέλφια ηλικίας 19, 27 και 29 ετών που κατηγορούνται για συμμετοχή στο μακελειό των Βοριζίων. Στο Αστυνομικό Μέγαρο, όπου κρατούνται μετά την παράδοσή τους χθες τα τρία αδέλφια , έφτασε για τη διαδικασία Ανακριτής προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα να υπάρξει ένταση. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομια και η απολογία τους αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου .

Νωρίτερα, στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε ο ανήλικος γιος του ιδιοκτήτη ξενοδοχείου, ο οποίος κατηγορείται ότι υπέθαλψε – κρύβοντας μια βραδιά- τον ένα από τους τρεις κατηγορούμενους που παραδόθηκαν χθες στις αστυνομικές αρχές. Ο ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος , ενώ του ορίστηκε δικάσιμος για τις 25 Φεβρουαρίου 2026, ενώ ο πατέρας του που συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου , δικάστηκε με την αυτόφωρη διαδικασία και αφέθηκε επίσης ελεύθερος. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύονται φρουρούμενοι, και οι άλλοι δυο κατηγορούμενοι για το μακελειό.

Από ένα ή δύο καλάσνικοφ σκοτώθηκε ο Φανούρης Καργάκης – Αποκλειστικό ΕΡΤnews

Μοναδικά ντοκουμέντα από το μακελειό στα Βορίζια φέρνει στο φως το ΕΡΤnews, παρουσιάζοντας τις βολίδες που προκάλεσαν τα θανατηφόρα τραύματα στον 39χρονο Φανούρη Καργάκη.

Σύμφωνα με αποκλειστικές μας πληροφορίες, οι δύο βολίδες προέρχονται από ένα ή δύο πολεμικά τυφέκια τύπου Καλασνικοφ, που χρησιμοποιήθηκαν από τους δράστες της φονικής συμπλοκής, μαζί με πιστόλια διαφόρων διαμετρημάτων και λειόκανων κυνηγετικών όπλων.

Οι βολίδες αυτές (διαμετρήματος 7,62Χ39 steel core) ανασύρθηκαν από το άψυχο σώμα του 39χρονου, κατά τη διάρκεια της νεκροψίας – νεκροτομής που διενεργήθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου το απόγευμα της περασμένης Κυριακής.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η μία βολίδα διαπέρασε το πίσω μέρος της καρότσας του αγροτικού οχήματος, την καμπίνα και το κάθισμα, για να «καρφωθεί» στη σπονδυλική στήλη του 39χρονου στο ύψος του κόκκυγα.

Η δεύτερη βολίδα που είναι επίσης από Καλάσνικοφ και θεωρείται ως η θανατηφόρα, έχει διαπεράσει την πόρτα του οδηγού και έχει πλήξει τον Φανούρη Καργάκη στα πλευρά. Σε αυτή τη βολίδα έχει χαθεί το μεταλλικό περίβλημα (metal jacket), το οποίο θεωρείται πως έχει παραμείνει μέσα στην πόρτα του οχήματος. Το περίβλημα θεωρείται κρίσιμο στοιχείο γιατί φέρει τις ιχνοφορες περιοχές και ο εντοπισμός του θα επιτρέψει στην ταυτοποίηση του όπλου, αν αυτό βρεθεί.

Το θύμα, όπως έχει προκύψει από τη νεκροψία – νεκροτομή, δέχθηκε άλλα δύο πλήγματα από πυροβολισμούς στον ώμο και στο πόδι. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 39χρονος φέρει στο τριχωτό της κεφαλής κάποια μεταλλικά σωματίδια, τα οποία δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί, αν πρόκειται δηλαδή για ίχνη από σκάγια ή κάτι άλλο.

Συνολικά σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Φανούρης Καργάκης έχει πάνω από 10 οπές περιμετρικά, κάτι που σημαίνει ότι οι δράστες ήταν γύρω από το όχημα.

Το 4Χ4, το οποίο εξετάστηκε και φωτογραφήθηκε στον τόπο του μακελειού, έχει μεταφερθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου. Εκεί θα εξεταστεί από στελέχη του ΓΕΕ (Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών) της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, παρουσία τεχνικών συμβούλων που αναμένεται να ορίσουν οι οικογένειες.

Συνελήφθη ο γαμπρός του 39χρονου

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία, συνελήφθη ο γαμπρός του 39χρονου που σκοτώθηκε στην συμπλοκή του Σαββάτου στα Βορίζια Ηρακλείου, γιατί σε κτήμα ιδιοκτησίας του βρέθηκε επιμελώς κρυμμένο, σε σπηλαίωση, δηλαδή σε ένα τμήμα βράχου, καραμπίνα με φυσίγγια.

Ένα ακόμα ακόμη μεγάλο ερώτημα είναι το πού βρίσκονται τα όπλα. Οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας δεν έχουν σταματήσει. Ψάχνουν με ανιχνευτές μετάλλων ακόμα και στο βουνό, στον Ψηλορείτη, σε σπηλιές, σε πηγάδια, ακόμα και σε νεκροταφεία που παλαιότερα είχαν βρει οι αρχές ότι έκρυβαν όπλα.

Επιπλέον, άγνωστο παραμένει το ποιος έβαλε και τη βόμβα το βράδυ της Παρασκευής.

Οκτώ ανακωχές έχουν παραβιαστεί στο παρελθόν

Όλοι φαίνεται να συμφωνούν πως οι δύο οικογένειες δεν μπορούν να συνυπάρξουν στα Βορίζια, ωστόσο καμία δεν δείχνει διάθεση να εγκαταλείψει το χωριό.

Ήδη, έγινε γνωστό πως η μητέρα της 56χρονης που σκοτώθηκε στο μακελειό επιθυμεί να επιστρέψει στο σπίτι της. Πέπλο φόβου σκεπάζει το χωριό, μιας και όλες οι προσπάθειες για σασμό στο παρελθόν έπεσαν στο κενό.

Στο παρελθόν οκτώ ανακωχές έχουν παραβιαστεί.

«Στο μέλλον μπορεί να γίνει κάτι. Αυτή τη στιγμή πιστεύω δεν γίνεται τίποτα», αναφέρει κάτοικος της περιοχής.

Χθες, κηδεύτηκε η 56χρονη Ευαγγελία στα Χανιά, από τη μία οικογένεια. Είχε προηγηθεί η κηδεία του 39χρονου Φανούρη στα Βορίζια, την Δευτέρα, από την άλλη οικογένεια.

Τα σπίτια όπου κατοικούν οι δύο χαροκαμένες μάνες, απέχουν μόλις τρία μέτρα. το άκουσμα ότι η οικογένεια των πέντε συλληφθέντων για το μακελειό του περασμένου Σαββάτου στα Βορίζια θέλει σασμό, η οικογένεια του 39χρονου απάντησε κατηγορητικά αρνητικά. Εκείνοι δεν το επιθυμούν.

Η μάνα της 56χρονης επέστρεψε σήμερα στο χωριό. Οι κάτοικοι στα Βορίζια πρέπει να επιστρέψουν κάποια στιγμή στην καθημερινότητά τους. Τα αίματα όμως είναι ακόμα αναμμένα.

Φόβοι για νέο κύκλο αίματος

Έκρυθμο παραμένει το κλίμα στα Βορίζια με την έχθρα των δύο οικογενειών να μετρά πάνω από 30 χρόνια.

Η πλευρά του 39χρονου λέει ότι δεν επιθυμεί σασμό και δεν επιθυμεί να γυρίσουνε οι άλλοι οικογένειες στο χωριό τους.

Η οικογένεια της 56χρονης, από την άλλη πλευρά, τονίζει ότι δεν μπορεί να εγκαταλείψει από τα σπίτια της, ενώ επισημαίνει ότι και αυτοί έχασαν έναν άνθρωπο.https://www.ertnews.gr/