Δήμος Γόρτυνας:Εθελοντική αιμοδοσία στους Αγίους Δέκα

Ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος «Αιματοκρήτης»

διοργανώνει, σε συνεργασία με τον Δήμο Γόρτυνας, την Δημοτική Κοινότητα,

τον Πολιτιστικό Σύλλογο και το Γενικό Λύκειο Αγίων Δέκα, εθελοντική αιμοδοσία,

την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, ώρα 10:00 – 13:30, στο Δημαρχείο Γόρτυνας.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2810-239773, 6978247010 και στην ιστοσελίδα www.aimatocritis.gr.