ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Γόρτυνας:Εθελοντική αιμοδοσία στους Αγίους Δέκα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος «Αιματοκρήτης»
διοργανώνει, σε συνεργασία με τον Δήμο Γόρτυνας, την Δημοτική Κοινότητα,
τον Πολιτιστικό Σύλλογο και το Γενικό Λύκειο Αγίων Δέκα, εθελοντική αιμοδοσία,
την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, ώρα 10:00 – 13:30, στο Δημαρχείο Γόρτυνας.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2810-239773, 6978247010 και στην ιστοσελίδα www.aimatocritis.gr.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Αλέξης Καλοκαιρινός: Χρηματοδοτήσεις ή πόροι; Ας αποφασίσουμε.

0
Άρθρο του Δημάρχου Ηρακλείου Στην αφετηρία των καταθλιπτικών συζητήσεων για...

Βορίζια: Αναζητείται και δεύτερο άτομο που φαίνεται...

0
Το βίντεο-ντοκουμέντο για το μακελειό στα Βορίζια έφτασε ανώνυμα...

Αλέξης Καλοκαιρινός: Χρηματοδοτήσεις ή πόροι; Ας αποφασίσουμε.

0
Άρθρο του Δημάρχου Ηρακλείου Στην αφετηρία των καταθλιπτικών συζητήσεων για...

Βορίζια: Αναζητείται και δεύτερο άτομο που φαίνεται...

0
Το βίντεο-ντοκουμέντο για το μακελειό στα Βορίζια έφτασε ανώνυμα...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Μυλοποτάμου : Τιμή στον Καπετάν Κούβο – Συγκινήση και Περηφάνια στα Λιβάδια Μυλοποτάμου
Επόμενο άρθρο
Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βίντεο που δείχνει τον 43χρονο να πυροβολεί την ώρα της συμπλοκής στα Βορίζια – Τη Δευτέρα απολογούνται τα τρία αδέλφια
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Αλέξης Καλοκαιρινός: Χρηματοδοτήσεις ή πόροι; Ας αποφασίσουμε.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Άρθρο του Δημάρχου Ηρακλείου Στην αφετηρία των καταθλιπτικών συζητήσεων για...

Βορίζια: Αναζητείται και δεύτερο άτομο που φαίνεται στο βίντεο με τα πυρά από ψηλά – Απολογούνται οι δυο τραυματίες

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το βίντεο-ντοκουμέντο για το μακελειό στα Βορίζια έφτασε ανώνυμα...

Δήμος Μαλεβιζίου:Δρομολογούνται βελτιωτικές παρεμβάσεις στο Αλιευτικό Καταφύγιο Ροδιάς στην Παντάνασσα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τον άμεσο προγραμματισμό βελτιωτικών παρεμβάσεων στο Αλιευτικό Καταφύγιο Ροδιάς...

Ηράκλειο:Ένα podcast με τον Μύρωνα Μιχαηλίδη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η νέα σειρά podcast του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST