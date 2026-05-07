Χανιά:“Παρέμβαση του Δήμου Πλατανιά για την επίσπευση της αποκατάστασης της Ιστορικής Γέφυρας του Κερίτη”

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης, με επιστολή του προς τα αρμόδια Υπουργεία Υποδομών & Μεταφορών και Πολιτισμού, επανέρχεται στο αίτημά του για την άμεση ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών για τη δημοπράτηση του έργου αποκατάστασης της Ιστορικής Γέφυρας του Κερίτη.

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις και επικοινωνίες του Δήμου, δεν έχει μέχρι σήμερα συγκληθεί η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης της Αποκατάστασης της Γέφυρας, όπως προβλέπεται από την κοινή προγραμματική σύμβαση, ούτε έχει προχωρήσει η διαδικασία δημοπράτησης του έργου,

αν και έχουν ήδη ολοκληρωθεί και εγκριθεί οι προσωρινές και οριστικές αρχιτεκτονικές μελέτες από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, καθώς και οι απαραίτητες υδραυλικές μελέτες για τη διευθέτηση του ποταμού.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη χρηματοδότηση του έργου, καθώς ήδη υπάρχει δεσμευμένο ποσό, περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ απαιτείται η εξεύρεση συμπληρωματικής πίστωσης για την πλήρη κάλυψη του προϋπολογισμού της μελέτης.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης ζητά “…την άμεση σύγκληση της Επιτροπής, την πλήρη ενημέρωση για το στάδιο της διαδικασίας δημοπράτησης και την εξασφάλιση των απαραίτητων πρόσθετων πόρων, ώστε να προχωρήσει χωρίς άλλες καθυστερήσεις η αναστήλωση ενός μνημείου με ιδιαίτερη Ιστορική και συμβολική σημασία για την περιοχή και την Κρήτη συνολικά…”