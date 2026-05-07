Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:“Παρέμβαση του Δήμου Πλατανιά για την επίσπευση της αποκατάστασης της Ιστορικής Γέφυρας του Κερίτη”

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης, με επιστολή του προς τα αρμόδια Υπουργεία Υποδομών & Μεταφορών και Πολιτισμού, επανέρχεται στο αίτημά του για την άμεση ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών για τη δημοπράτηση του έργου αποκατάστασης της Ιστορικής Γέφυρας του Κερίτη.

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις και επικοινωνίες του Δήμου, δεν έχει μέχρι σήμερα συγκληθεί η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης της Αποκατάστασης της Γέφυρας, όπως προβλέπεται από την κοινή προγραμματική σύμβαση, ούτε έχει προχωρήσει η διαδικασία δημοπράτησης του έργου,

αν και έχουν ήδη ολοκληρωθεί και εγκριθεί οι προσωρινές και οριστικές αρχιτεκτονικές μελέτες από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, καθώς και οι απαραίτητες υδραυλικές μελέτες για τη διευθέτηση του ποταμού.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη χρηματοδότηση του έργου, καθώς ήδη υπάρχει δεσμευμένο ποσό, περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ απαιτείται η εξεύρεση συμπληρωματικής πίστωσης για την πλήρη κάλυψη του προϋπολογισμού της μελέτης.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης ζητά “…την άμεση σύγκληση της Επιτροπής, την πλήρη ενημέρωση για το στάδιο της διαδικασίας δημοπράτησης και την εξασφάλιση των απαραίτητων πρόσθετων πόρων, ώστε να προχωρήσει χωρίς άλλες καθυστερήσεις η αναστήλωση ενός μνημείου με ιδιαίτερη Ιστορική και συμβολική σημασία για την περιοχή και την Κρήτη συνολικά…”

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

eservices.chania.gr – Ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον εξυπηρέτησης για...

0
Ο Δήμος Χανίων αναβαθμίζει σημαντικά τις υφιστάμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες...

Χρυσοχοΐδης: Ιδρύεται το «FBI Κρήτης» – Νέα...

0
Χρυσοχοΐδης στα Παραπολιτικά 90,1: Σε πλήρη εφαρμογή το σχέδιο...

eservices.chania.gr – Ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον εξυπηρέτησης για...

0
Ο Δήμος Χανίων αναβαθμίζει σημαντικά τις υφιστάμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες...

Χρυσοχοΐδης: Ιδρύεται το «FBI Κρήτης» – Νέα...

0
Χρυσοχοΐδης στα Παραπολιτικά 90,1: Σε πλήρη εφαρμογή το σχέδιο...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Χρυσοχοΐδης: Ιδρύεται το «FBI Κρήτης» – Νέα αστυνοική υπηρεσία στα Βορίζια
Επόμενο άρθρο
eservices.chania.gr – Ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον εξυπηρέτησης για τους δημότες των Χανίων
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

eservices.chania.gr – Ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον εξυπηρέτησης για τους δημότες των Χανίων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμος Χανίων αναβαθμίζει σημαντικά τις υφιστάμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες...

Χρυσοχοΐδης: Ιδρύεται το «FBI Κρήτης» – Νέα αστυνοική υπηρεσία στα Βορίζια

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Χρυσοχοΐδης στα Παραπολιτικά 90,1: Σε πλήρη εφαρμογή το σχέδιο...

Ηράκλειο:Την Παρασκευή 8 Μαΐου ο απολογισμός της διετίας 2024 – 2025 από τη Δημοτική Αρχή

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στις 18:30 στην Αίθουσα «Δ. Θεοτοκόπουλος» της Βικελαίας Δημοτικής...

Δήμος Γόρτυνας:Εθελοντική αιμοδοσία στους Αγίους Δέκα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών «Αιματοκρήτης» διοργανώνει, σε συνεργασία με...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST