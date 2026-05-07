Χρυσοχοΐδης: Ιδρύεται το «FBI Κρήτης» – Νέα αστυνοική υπηρεσία στα Βορίζια

Χρυσοχοΐδης στα Παραπολιτικά 90,1: Σε πλήρη εφαρμογή το σχέδιο “Κόμβος” έως τα τέλη Μαΐου για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού

Τι ανέφερε για τα ηλεκτρικά πατίνια

Όσον αφορά τις φυλακές Κορυδαλλού, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ανέφερε ότι μέσα στα τρία επόμενα χρόνια θα έχουν μεταφερθεί σε μια μεγάλη έκταση στον Ασπρόπυργο

Το σχέδιο «Κόμβος» θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή έως τα τέλη Μαΐου για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού χάους, με χρήση drones για παρατήρηση και κατεύθυνση της κυκλοφορίας, σύμφωνα με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Ο υπουργός Χρυσοχοΐδης σχολίασε την υπόθεση του 21χρονου στην Κρήτη, τονίζοντας ότι η Αστυνομία έκανε ό,τι μπορούσε.

Ο υπουργός επισήμανε ότι η κατάσταση στους οικισμούς Ρομά έχει βελτιωθεί σημαντικά μέσω των Ομάδων Πρόληψης και Διαμεσολάβησης στις περισσότερες περιοχές.

Για τα ηλεκτρικά πατίνια, ανακοίνωσε πως σχεδιάζεται ένα νέο σχέδιο με ειδικούς βάσει ευρωπαϊκής εμπειρίας για ασφαλέστερη χρήση.

Για το νέο επιχειρησιακό σχέδιο με την ονομασία «Κόμβος» που στοχεύει στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού μίλησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στα Παραπολιτικά 90,1 και στην εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα», με τον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη, αποκαλύπτοντας πως πρόκειται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή έως τα τέλη Μαΐου.

Ακόμα, ο υπουργός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην υπόθεση δολοφονίας του 21χρονου από την Κρήτη, στο σχέδιο για τα ηλεκτρικά πατίνια που βρίσεται στα «σκαριά, αλλά και στην επικείμενη μεταφορά των φυλακών Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Για τη δολοφονία του 21χρονου στην Κρήτη

Ερωτηθείς, αρχικά, για την υπόθεση δολοφονίας του 21χρονου στην Κρήτη από τον 54χρονο, ο υπουργός απάντησε ότι όλα ξεκίνησαν από ένα τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο σκοτώθηκε ο φίλος του δολοφονηθέντος και παιδί του δολοφόνου.

«Δεν είναι μόνο απλώς η Κρήτη εδώ, πρόκειται συνολικά για αντιλήψεις που κυριαρχούν σε μια σειρά από πράγματα. Μετά το αυτοκινητιστικό ατύχημα φαίνεται ότι διαμορφώθηκε μια συναισθηματική κατάσταση την οποία την είδαμε όλοι σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε, που καταλαβαίνει κανείς όλη την παθογένεια αυτού του πράγματος.

Καταλαβαίνει κανείς πώς πολλοί άνθρωποι αντιλαμβάνονται, αισθάνονται μια απώλεια και πώς αντιδρούν. Έχει κανείς μεγάλο σεβασμό σε δύο γονείς που χάνουν το παιδί τους, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα στον κόσμο, αλλά από την άλλη αυτό που έκαναν τώρα πού οδηγεί; Χάθηκε ακόμα ένα παιδί».

«Ο δολοφόνος επιχειρούσε επί πολύ καιρό να πλησιάσει και να κάνει κακό στο παιδί και ελήφθησαν κάποια προστατευτικά μέτρα. Όταν παραβιάστηκαν τα προστατευτικά μέτρα, το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα έστειλε έγγραφο στην Εισαγγελία λέγοντας ότι έγινε παραβίαση των μέτρων και η απόφαση της Εισαγγελικής Αρχής ήταν τότε “αφήστε τον ελεύθερο”. Αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να συλληφθεί κανονικά και να κρατηθεί προληπτικά, αλλά υπάρχουν αποφάσεις τις οποίες πρέπει να σεβόμαστε γιατί είναι η Δικαιοσύνη η οποία παίρνει τις αποφάσεις της», πρόσθεσε.

«Πιστεύω ότι η οικογένεια του παιδιού που έχασε στο ατύχημα τη ζωή του καλλιεργούσε μίσος απέναντι στο συγκεκριμένο παιδί και κάποια στιγμή θα γινόταν αυτό, διότι δυστυχώς έτσι λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι και αυτό δεν είναι απλώς ένα εγκληματικό φαινόμενο, είναι αντιλήψεις που καλλιεργούνται αιώνες τώρα», συνέχισε.

Στη συνέχεια, σε ερώτηση αν τον φοβίζει η αρχή μιας βεντέτας στην Κρήτη, ο υπουργός απάντησε: «Όχι, δεν με φοβίζει, με την έννοια ότι δυστυχώς έχουν γίνει δύο κακά πια. Ένα παιδί έχασε τη ζωή του από μια απρόσεκτη συμπεριφορά ενός οδηγού, αλλά αυτό θα κριθεί στα δικαστήρια, αν κριθεί και το δεύτερο ζήτημα είναι ότι δυστυχώς “λύθηκε” το θέμα, αλλά λύθηκε με το να χαθούν δυο ζωές».

«Συνολικότερα στο ζήτημα των όπλων, για την Κρήτη ειδικά, γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, ιδρύονται νέες υπηρεσίες. Σε λίγες μέρες θα εγκαινιάσουμε καινούργια υπηρεσία στα Βορίζια, στην περιοχή του Δήμου Φαιστού, ήδη βρήκαμε γραφεία και θα στεγάζεται σε λίγες μέρες το FBI της Κρήτης, μια τεράστια υπηρεσία με 130 άτομα. Η υπηρεσία στη Φαιστό θα έχει 70 άτομα, καινούργιο προσωπικό», συμπλήρωσε.

Για τη φονική συμπλοκή στις φυλακές Νιγρίτας Σερρών

Με αφορμή τη φονική συμπλοκή στις φυλακές Νιγρίτας στις Σέρρες, ο υπουργός είπε: «Οι φυλακές έχουν υπερπληθυσμό αυτή τη στιγμή και ο υπερπληθυσμός οφείλεται στο ότι άλλαξε η νομοθεσία και υπάρχουν ποινές και έχουμε περισσότερους έγκλειστους.

Οι ποινές εκτίονται, έχουμε περισσότερους έγκλειστους στις φυλακές, οι συνθήκες δεν έχουν αλλάξει σε ό,τι αφορά τις υποδομές. Ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα εδώ και λίγους μήνες για να φτιάξουμε 5 φυλακές και άλλες 2 λίγο αργότερα.

Δεν είναι μόνο ότι μας λείπουν αρκετές, είναι και το ότι οι υποδομές είναι πολύ παλιές και οι συνθήκες δεν είναι καλές, άρα μέσα σε αυτή την κατάσταση υπάρχουν και αυτά τα προβλήματα.

Υπάρχουν πάρα πολλοί αλλοδαποί, άνθρωποι δύσκολοι στη διαχείρισή τους, άνθρωποι οι οποίοι έχουν άλλες αντιλήψεις, αντιλαμβάνονται και σέβονται τη ζωή με έναν διαφορετικό τρόπο απ’ ό,τι οι υπόλοιποι, υπάρχουν εξεγέρσεις και δυστυχώς υπάρχουν και τέτοια προβλήματα. Γίνεται τεράστια προσπάθεια από την αρμόδια γενική γραμματεία να υπάρχει ασφάλεια στις φυλακές και η ασφάλεια αφορά πρώτα τη ζωή των κρατουμένων και στη συνέχεια και τους υπαλλήλους που εργάζονται στις φυλακές».

Για τους οικισμούς Ρομά

Αναφερόμενος στους οικισμούς Ρομά, είπε: «Η κατάσταση στην Ηλεία, την Αχαΐα, το Μεσολόγγι, τη Θήβα, την Κόρινθο, αλλά και σε πολλές περιοχές της Αττικής έχει βελτιωθεί, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν εξαλειφθεί τα προβλήματα.

Στην Ηλεία έχει σταλεί μια ομάδα με 25 άτομα, όχι αστυφύλακες και αστυνομικοί της Ηλείας, έχουν έρθει άλλοι αστυνομικοί οι οποίοι έχουν ως αποκλειστική αποστολή τη φύλαξη, τις περιπολίες και την ασφάλεια στην περιοχή που υπάρχουν αυτοί οι οικισμοί. Άρα η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη. Εδώ και 6 μήνες που εφαρμόζουμε αυτή τη νέα πολιτική των ομάδων πρόληψης και διαμεσολάβησης μέσα στους οικισμούς των Ρομά, τα πράγματα κάθε μέρα θα γίνονται καλύτερα».

Για τις φυλακές Κορυδαλλού

Για τις φυλακές Κορυδαλλού, είπε ότι θα μεταφερθούν σε έκταση στον Ασπρόπυργο. «Το project αυτό είναι πολύ μεγάλο, θηριώδες και κυρίως η περιβαλλοντική αδειοδότηση, όλα αυτά έχουν τελειώσει.

Η φυλακή αυτή θα μεταφερθεί πλέον στον Ασπρόπυργο και ελπίζω ότι μέχρι τέλος του χρόνου να υπάρχει ο ανάδοχος που θα αναλάβει να κατασκευάσει το έργο μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Επίσης έχουμε καινούργιες φυλακές στο Φιλιάτι Θεσπρωτίας, στα Γιάννενα, στην Κοζάνη, στη Μεγαλόπολη, στη Χαλκίδα. Ένα καινούργιο κατάστημα προστίθεται στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής και τα δύο καταστήματα που αφορούν τους ανήλικους στην Κασσαβέτεια», είπε.

Για το νέο επιχειρησιακό σχέδιο “Κόμβος”

Όσον αφορά το νέο επιχειρησιακό σχέδιο με την ονομασία «Κόμβος» που στοχεύει στη μείωση του κυκλοφοριακού χάους, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε: «”Κόμβος” είναι η ονομασία του σχεδίου το οποίο έχουν αποφασίσει η Ελληνική Αστυνομία, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η Γενική Αστυνομική διεύθυνση Αττικής προκειμένου να μπορέσουμε χρησιμοποιώντας προσωπικό, μέσα και τεχνολογία να βοηθήσουμε σημαντικά τους πολίτες της Αττικής να κυκλοφορούν στους δρόμους με μεγαλύτερη κατά το δυνατόν ταχύτητα και άνεση και λιγότερο κόπο.

Θαύματα δεν υποσχόμαστε, αλλά ένα πρώτο δείγμα αυτού του προγράμματος εφαρμόζεται ήδη σε κεντρικούς δρόμους. Μιλάμε για 150 αστυνομικούς, 70 από αυτούς θα είναι με δίκυκλα, κινούμενοι, οι υπόλοιποι θα είναι σταθεροί σε διάφορα σημεία. Η καρδιά αυτού του συστήματος βρίσκεται σε ένα κέντρο επιχειρησιακό, το οποίο αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται, το λεγόμενο ΘΕΠΕΚ.

Στο κέντρο αυτό θα συσσωρεύεται πληροφορία από 24 πηγές δεδομένων και μέσα από εκεί θα δίνονται οι εναλλακτικές λύσεις που θα προτείνονται σε όλους τους οδηγούς έτσι ώστε οι επίγειοι αστυνομικοί που θα είναι είτε σταθεροί είτε θα κινούνται με τα δίκυκλα θα δίνουν οδηγίες και θα κατευθύνουν την κυκλοφορία εκεί που τα δεδομένα με Τεχνητή Νοημοσύνη θα οδηγούν σε συγκεκριμένες αποφάσεις τη στιγμή εκείνη ζωντανά για να πάρει η κυκλοφορία μεγαλύτερη ταχύτητα. Θα υπάρχουν και ιπτάμενα μέσα,

πολλά drones, τα οποία θα πετούν πάνω από το Λεκανοπέδιο και αυτά ανάλογα με τα δεδομένα θα κατευθύνουν την κυκλοφορία. Τέλος Μαΐου θα υπάρξει πλήρης ανάπτυξη του σχεδίου, δηλαδή ολοκληρωμένο επιχειρησιακό κέντρο, με Τεχνητή Νοημοσύνη, με 24 πηγές δεδομένων που θα αντλούνται από διάφορες κατευθύνσεις».

Για τα τουριστικά λεωφορεία

«Υπάρχει πάρκινγκ στην πλατεία Νερού για τα τουριστικά λεωφορεία», είπε ο υπουργός, τονίζοντας πως δεν μπορεί μια επαγγελματική ομάδα να ταλαιπωρεί όλους τους υπόλοιπους οδηγούς.

Για τα ηλεκτρικά πατίνια

Τέλος, ερωτηθείς αν εμμένει στην άποψή του ότι θα έπρεπε τα ηλεκτρικά πατίνια να απαγορευτούν, ο κ. Χρυσοχοΐδης απάντησε: «Εξέφρασα μια προσωπική άποψη, ωστόσο πρέπει να δούμε ποια προβλήματα έχουν δημιουργηθεί από τη χρήση των πατινιών και να τα βελτιώσουμε, γιατί από την άλλη πλευρά είναι κι ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο και τα φιλικά προς το περιβάλλον μέσα και στην πόλη πρέπει να τα ενισχύουμε.

Αυτή τη στιγμή μια ομάδα επεξεργάζεται προτάσεις μαζί με τους συγκοινωνιολόγους και λαμβάνοντας υπόψη και την ευρωπαϊκή εμπειρία έτσι ώστε όλη αυτή η διαχείριση του θέματος πατίνι να είναι ασφαλής. Ελπίζω σύντομα μαζί με τον συναρμόδιο υπουργό, κ. Κυρανάκη, να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε ένα σχέδιο σχετικά με τα ηλεκτρικά πατίνια».