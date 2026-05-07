Ηράκλειο:Η Κάλλια Δεττοράκη στη Λέσχη Ανάγνωσης «Καφές και βιβλία» Την Πέμπτη 7 Μαΐου στο Μαρίνα Café Restaurant

«Τυπογραφία – Ταξίδι στον κόσμο του Βιβλίου»

Η Κάλλια Δεττοράκη στη Λέσχη Ανάγνωσης «Καφές και βιβλία»

Την Πέμπτη 7 Μαΐου στο Μαρίνα Café Restaurant

Μια ξεχωριστή συνάντηση για τους φίλους του βιβλίου, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Μαΐου στο Μαρίνα Café Restaurant, στις 18:00 το απόγευμα, στο πλαίσιο της Λέσχης Ανάγνωσης «Καφές και Βιβλία».

Με τίτλο «Τυπογραφία – Ταξίδι στον κόσμο του Βιβλίου», η εκδήλωση σκοπό έχει να αναδείξει τη συναρπαστική διαδρομή του βιβλίου, από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι την τοποθέτηση στο ράφι, στη διάθεση του αναγνωστικού κοινού.

Προσκεκλημένη της βραδιάς είναι η Κάλλια Δεττοράκη, υπεύθυνη συντονισμού των εκδόσεων Ίτανος έως το 2020, η οποία θα μοιραστεί την πολύτιμη εμπειρία και γνώση της γύρω από τις εκδόσεις βιβλίων. Μέσα από την παρουσίασή της, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τα βασικά στάδια της εκδοτικής διαδικασίας, αλλά και λιγότερο γνωστές, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες πτυχές της.

Πώς γεννιέται μια ιδέα; Με ποιον τρόπο αποτυπώνεται στο χαρτί; Και πώς τελικά παίρνει τη μορφή ενός βιβλίου που φτάνει στα χέρια του αναγνώστη; Σε αυτά τα ερωτήματα θα δοθούν απαντήσεις μέσα από μια ζωντανή και ουσιαστική συζήτηση για τον κόσμο της τυπογραφίας και των εκδόσεων.

Με προσέλευση ανοιχτή για όλους και την υποστήριξη της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε .