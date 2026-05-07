Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Είχε στην κατοχή του όπλα,κοκαΐνη, κάνναβη και χρηματικό ποσό

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σύλληψη αλλοδαπού για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών στα Χανιά

Κατασχέθηκαν -2- πιστόλια, -2- γεμιστήρες και φυσίγγια, ποσότητα κοκαΐνης, κάνναβης και χρηματικό ποσό

Συνελήφθη χθες (06.05.2026) το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων 24χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Ειδικότερα στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και της παράνομης οπλοκατοχής, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 24χρονου και σε εξωτερικούς χώρους αυτής, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• -2- πιστόλια,
• -2- γεμιστήρες,
• -40- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,
• -95- γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη,
• -12,5 γραμμάρια κοκαΐνη,
• μικροποσότητα κατεργασμένης κάνναβης,
• ζυγαριά ακριβείας,
• χρηματικό ποσό -2.150- ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες,
• υλικά για τη συσκευασία ναρκωτικών ουσιών,
• κινητό τηλέφωνο

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Διαγωνισμός για την πιο ...

0
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: Πρασινίζουμε τον κήπο ή το μπαλκόνι μας,...

Ηράκλειο:Η Κάλλια Δεττοράκη στη Λέσχη Ανάγνωσης «Καφές...

0
«Τυπογραφία - Ταξίδι στον κόσμο του Βιβλίου» Η Κάλλια Δεττοράκη...

Διαγωνισμός για την πιο ...

0
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: Πρασινίζουμε τον κήπο ή το μπαλκόνι μας,...

Ηράκλειο:Η Κάλλια Δεττοράκη στη Λέσχη Ανάγνωσης «Καφές...

0
«Τυπογραφία - Ταξίδι στον κόσμο του Βιβλίου» Η Κάλλια Δεττοράκη...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Παρουσίαση του βιβλίου «Προϋπολογισμός Δήμων βάσει Π.Δ. 54/2018» του Θάνου Πολυδώρου στο Ηράκλειο: την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο:Η Κάλλια Δεττοράκη στη Λέσχη Ανάγνωσης «Καφές και βιβλία» Την Πέμπτη 7 Μαΐου στο Μαρίνα Café Restaurant
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST