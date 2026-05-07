Διαγωνισμός για την πιο όμορφη “Πράσινη Γωνιά” του Δήμου Ρεθύμνης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: Πρασινίζουμε τον κήπο ή το μπαλκόνι μας, συμβάλλοντας στον καλλωπισμό της πόλης και των οικισμών.

Το Τμήμα Πρασίνου του Δήμου Ρεθύμνης, με την υποστήριξη του Αντιδημάρχου Πρασίνου, Εθελοντισμού & Διαχείρισης Ζώων Συντροφιάς κ. Γιώργη Παπαδόσηφου, προσκαλεί και φέτος όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό με θέμα: «Πρασινίζουμε τον κήπο ή το μπαλκόνι μας, συμβάλλοντας στον καλλωπισμό της πόλης και των οικισμών».

Πώς θα δηλώσεις συμμετοχή:

Στείλε μας μία φωτογραφία από τον κήπο ή το μπαλκόνι σου στα παρακάτω email:

perivallon@rethymno.gr

golfinopoulou@rethymno.gr

Η φωτογραφία της “πράσινης γωνιάς” θα πρέπει να σταλεί από 8 Μαΐου έως 15 Ιουνίου 2026.

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο κατηγορίες:

1. Κήπους-αυλές

2. Μπαλκόνια-ταράτσες

Οι συμμετέχοντες καλούνται να επιλέξουν ΜΙΑ μόνο κατηγορία.

Οι τρεις επικρατέστερες συμμετοχές κάθε κατηγορίας θα βραβευτούν με ειδικές διακρίσεις & συμβολικά δώρα.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν τιμητικό έπαινο & ένα καλλωπιστικό φυτό ως αναμνηστικό για τη συμβολή τους στον ευπρεπισμό.

Η τελετή βράβευσης θα διεξαχθεί στις 7 Ιουλίου 2026 στον Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Κρητική Διατροφή.

Ειδική Επιτροπή Ευπρεπισμού θα αξιολογήσει τις συμμετοχές και θα επιλέξει τις τρεις καλύτερες από κάθε κατηγορία, βασιζόμενη σε κριτήρια όπως η φαντασία και η δημιουργικότητα, η αισθητική και η αρμονική διάταξη των φυτών στο χώρο, η ποιότητα και η ποικιλία των φυτών, η περιποίηση και ο καλλωπισμός τους. Η ανάδειξη των επικρατέστερων υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν αυτοψίας των μελών της επιτροπής στους χώρους των διακριθέντων, προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα των συμμετοχών και να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης.

Πρασινίζοντας το χώρο μας συμβάλλουμε στην αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της πόλης και των οικισμών μας, αναδεικνύουμε τον πολιτισμό μας και βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας.