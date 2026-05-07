Έρευνα 2025 του Παρατηρητηρίου Αεροπορικού Κλάδου Κρήτης (CAO) – Νέα δεδομένα για τον αεροπορικό και τουριστικό χάρτη της Κρήτης

Παρατηρητήριο Αεροπορικού Κλάδου Κρήτης

Εμπειρική Έρευνα και Ανάλυση Αεροπορικών Δεδομένων στον Διεθνή Αερολιμένα Χανίων «Δασκαλογιάννης»

Περίοδος 2025

«Η αεροπορική επιστήμη με επίκεντρο την Κρήτη»



Η Εμπειρική Έρευνα και Ανάλυση Αεροπορικών Δεδομένων του Παρατηρητηρίου Αεροπορικού Κλάδου Κρήτης (Crete Aviation Observatory – CAO) πραγματοποιείται στον Διεθνή Αερολιμένα Χανίων «Δασκαλογιάννης». Το CAO συλλέγει και αναλύει δεδομένα που αφορούν την αεροπορική κίνηση και τις αεροπορικές εταιρείες, μέσω ερωτηματολογίων που συμπληρώνουν οι επιβάτες στις πύλες αναχώρησης του αερολιμένα.

Τα δεδομένα αξιοποιούνται για τη διαμόρφωση δεικτών που προσφέρουν πολύτιμα συμπεράσματα για τις αεροπορικές εταιρείες, την πτητική δραστηριότητα, τα αεροσκάφη και συνολικά τον αεροπορικό κλάδο.

Η ετήσια μελέτη αποτελεί επιστημονική πρωτοβουλία του Δημήτρη Ζοπουνίδη, υποψήφιου διδάκτορα και ερευνητή του Data Science Laboratory (DS Lab) στην σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, ιδρυτή του εγχειρήματος aviationlife.gr και του Παρατηρητηρίου Αεροπορικού Κλάδου Κρήτης.

Το εγχείρημα aviationlife.gr είναι μία πλατφόρμα εξειδικευμένη στην πολιτική αεροπορία και στον αεροπορικό κλάδο.

Το Παρατηρητήριο Αεροπορικού Κλάδου Κρήτης επικεντρώνεται στην καταγραφή της πτητικής δραστηριότητας και της επιχειρησιακής λειτουργίας των αεροπορικών εταιρειών στον Διεθνή Αερολιμένα Χανίων, παρέχοντας ετήσιες αναλύσεις και έρευνες σε ενδιαφερόμενους οργανισμούς και φορείς.

Η συνεργασία με το Παρατηρητήριο Τουρισμού Δυτικής Κρήτης του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων, τη Fraport Greece και το προσωπικό του αερολιμένα Χανίων είναι καθοριστική για την επιτυχή διεξαγωγή της έρευνας.



Κορυφαίοι Χειριστές και Συνδέσεις του Αερολιμένα Χανίων

Η κορυφαία δεκάδα χειριστών (αεροπορικών εταιρειών) του Αερολιμένα Χανίων, για τους θερινούς μήνες του 2025, διαμορφώνεται ως εξής:

1. Ryanair Group – 23.9%

2. SAS Scandinavian Airlines – 9.6%

3. easyJet – 9.1%

4. TUI – 6.7%

5. Condor – 6.3%

6. Jet Time – 6.0%

7. AEGEAN Group – 4.5%

8. Transavia – 3.8%

9. Finnair – 3.6%

10. Jet2.com / Wizz Air – 3.4%

11. Sunclass Airlines – 3.2%

Γράφημα: Παρατηρητήριο Αεροπορικού Κλάδου Κρήτης (CAO, 2025)



Κατανομή και Κατηγοριοποίηση Αεροπορικών Εταιρειών στον Αερολιμένα Χανίων (CAO 2025)

Η δεκάδα που προέκυψε από τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Αεροπορικού Κλάδου Κρήτης (CAO) αντικατοπτρίζει με ακρίβεια την πραγματικότητα, καθώς συμφωνεί σε ποσοστό άνω του 90% με την κορυφαία δεκάδα χειριστών κατά το εξεταζόμενο διάστημα, βάσει των επίσημων δεδομένων της διαχειρίστριας εταιρείας του Αερολιμένα Χανίων, Fraport Greece.

Όπως προκύπτει από την παραπάνω κατάταξη, η κορυφαία δεκάδα του 2025 απαρτίζεται από τα εξής είδη αερομεταφορέων:

• 4 αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους (Low-Cost Carriers – LCC): Ryanair Group, easyJet, Transavia, Wizz Air

• 3 αεροπορικές εταιρείες πλήρους εξυπηρέτησης (Full-Service Carriers – FSC): SAS Scandinavian Airlines, AEGEAN Group, Finnair

• 3 αεροπορικές εταιρείες ταξιδιών αναψυχής / charter (Leisure Carriers): TUI, Condor, Sunclass Airlines, Jet Time

• 1 υβριδική αεροπορική εταιρεία (Leisure–Low Cost): Jet2.com

Η εικόνα του 2025 επιβεβαιώνει τη συνέχιση των τάσεων των τριών προηγούμενων ετών, με την κυριαρχία των εταιρειών χαμηλού κόστους και τη σταθερή παρουσία παραδοσιακών και leisure αερομεταφορέων.

Ο όμιλος Ryanair (Ryanair DAC, Lauda Europe, Ryanair UK) παραμένει ο κυρίαρχος αερομεταφορέας, ενώ οι easyJet και Wizz Air ενισχύουν τη θέση τους στην αγορά, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο των χαμηλού κόστους εταιρειών στις αερομεταφορές της Δυτικής Κρήτης.

Στην κατηγορία των παραδοσιακών αερομεταφορέων ή τις λεγόμενες πλήρους υπηρεσιών (Full-Service Carriers), η SAS Scandinavian Airlines και ο όμιλος AEGEAN (AEGEAN, Olympic Air) εξακολουθούν να αποτελούν βασικούς συνδέσμους με τις αγορές της Σκανδιναβίας και της Αθήνας, ενώ η Finnair σημειώνει ενισχυμένη παρουσία.

Οι TUI, Condor, Sunclass Airlines και Jet Time διατηρούν τη θέση τους μεταξύ των κυριότερων tour operator carriers – εταιρειών τσάρτερ, επιβεβαιώνοντας τη στενή σύνδεση του αερολιμένα Χανίων με τον τουρισμό αναψυχής.

Η Jet2.com, τέλος, λειτουργεί ως υβριδικό μοντέλο, συνδυάζοντας χαρακτηριστικά χαμηλού κόστους και υπηρεσιών αναψυχής, προσαρμοζόμενη ευέλικτα στη διαφοροποιημένη ζήτηση.

Η συνολική εικόνα του 2025 αναδεικνύει έναν ώριμο και διαφοροποιημένο αεροπορικό χάρτη, όπου η ποικιλία επιχειρηματικών μοντέλων και η ισορροπία μεταξύ των διαφόρων τύπων αεροπορικών εταιρειών, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και τη διεθνή συνδεσιμότητα του Αερολιμένα Χανίων με τις αγορές της Ευρώπης.

Συγκριτική Εξέλιξη Αεροπορικών Εταιρειών στον Αερολιμένα Χανίων (2022–2025)

Γράφημα: Παρατηρητήριο Αεροπορικού Κλάδου Κρήτης (CAO, 2025)

Το παραπάνω γράφημα του Παρατηρητηρίου Αεροπορικού Κλάδου Κρήτης (CAO) βασίζεται σε δεδομένα που έχουν συλλεχθεί τα τελευταία χρόνια και παρουσιάζει τη συγκριτική ανάλυση της ποσοστιαίας κατανομής επιβατών ανά αεροπορική εταιρεία στον Αερολιμένα Χανίων για τα έτη 2022, 2023, 2024 και 2025.

Η ανάλυση αυτή αποτελεί βασικό εργαλείο για την κατανόηση της εξέλιξης της επιβατικής κίνησης και των διαρθρωτικών τάσεων που διαμορφώνουν τον αεροπορικό χάρτη της Δυτικής Κρήτης τα τελευταία χρόνια.

Βασικά Ευρήματα

• Ryanair Group: Παρά τη σταδιακή μείωση του μεριδίου της από 29,3% το 2022 σε 23,9% το 2025, η Ryanair παραμένει ο κυρίαρχος αερομεταφορέας του Αερολιμένα Χανίων, επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό της ρόλο στην περιοχή.

• TUI Group: Καταγράφει συνεχή μείωση από 10,4% το 2022 σε 6,7% το 2025, γεγονός που ενδέχεται να αντανακλά ανακατανομή χωρητικότητας και διαφοροποίηση προορισμών από tour operators.

• easyJet: Παρουσιάζει σταθερή και ισχυρή παρουσία, με ποσοστά γύρω στο 9–12%, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή ζήτηση για τις πτήσεις της προς και από τη Δυτική Ευρώπη.

• SAS Scandinavian Airlines: Σημαντική άνοδος από 4,9% το 2022 σε 9,6% το 2025, γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική των σκανδιναβικών αγορών και την ενίσχυση των απευθείας συνδέσεων με τη Σκανδιναβία.

• AEGEAN Group: Παρουσιάζει ήπιες διακυμάνσεις (3,8% το 2022 → 4,5% το 2025), παραμένοντας ο κύριος ελληνικός αερομεταφορέας του αεροδρομίου και βασικός σύνδεσμος με την Αθήνα.

• Jet Time: Εδραιώνει την παρουσία της με 6,0% το 2025, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία της στρατηγικής συνεργασίας της με σκανδιναβικούς tour operators.

• Condor και Sunclass Airlines: Διατηρούν σταθερή πορεία (περίπου 3–6%), δείχνοντας ανθεκτικότητα και συνεχή ζήτηση από τις αγορές της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης.

• Finnair και Transavia: Ενισχύουν τη θέση τους με ποσοστά μεταξύ 3,5–4%, συμβάλλοντας στη διεύρυνση της γεωγραφικής κάλυψης του δικτύου.

• Jet2.com: Παρουσιάζει σταδιακή αύξηση, φτάνοντας το 3,4% το 2025, επιβεβαιώνοντας το επιτυχημένο υβριδικό μοντέλο λειτουργίας της.

Χρήσιμες Παρατηρήσεις

Ο όμιλος Ryanair εξακολουθεί να ηγείται της αγοράς, αν και με πιο ισορροπημένο μερίδιο, καθώς άλλοι αερομεταφορείς, όπως η SAS, η easyJet και η Jet Time, ενισχύουν σταδιακά τη θέση τους.

Η AEGEAN παραμένει σταθερός ελληνικός πυλώνας συνδεσιμότητας, ενώ η παρουσία των TUI, Condor και Sunclass Airlines υπογραμμίζει τη σημασία του οργανωμένου τουρισμού για την περιοχή.

Το γράφημα αποτυπώνει τη μεταβαλλόμενη δομή της επιβατικής αγοράς του αεροδρομίου Χανίων, παρουσιάζοντας μια πιο πολυμορφική και ανταγωνιστική εικόνα. Η περίοδος 2022–2025 χαρακτηρίζεται από εξισορρόπηση μεριδίων, ενίσχυση της διαφοροποίησης και σταθερή ανάπτυξη που συνδέεται άμεσα με τη διεθνή τουριστική δυναμική της Κρήτης.

Αξιοποίηση Δεδομένων για Στρατηγικές Αποφάσεις

Η Έρευνα του Παρατηρητηρίου Αεροπορικού Κλάδου Κρήτης για το 2025, υπό την επιμέλεια του Δημήτρη Ζοπουνίδη, αποτελεί μια ολοκληρωμένη και data-driven αποτύπωση του αεροπορικού οικοσυστήματος στον Διεθνή Αερολιμένα Χανίων.

Περιλαμβάνει εις βάθος αναλύσεις για τη συμπεριφορά των επιβατών, την επιλογή αεροπορικών εταιρειών, τα πρότυπα ταξιδιωτικής ζήτησης, καθώς και κρίσιμους δείκτες που μπορούν να αξιοποιηθούν από φορείς του τουρισμού, αεροπορικές εταιρείες και οργανισμούς λήψης αποφάσεων.

Η έρευνα προσφέρει ουσιαστικά insights και μετρήσιμα δεδομένα, τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν στρατηγικές επιλογές, πολιτικές ανάπτυξης και επιχειρηματικές αποφάσεις στον αεροπορικό και τουριστικό κλάδο.

Για πρόσβαση στο πλήρες report, τις αναλυτικές βάσεις δεδομένων και περαιτέρω εξειδικευμένη πληροφόρηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο dzopounidis@tuc.gr.