Κηδεία 21χρονου Κρήτη: Οδύνη, οργή και ανησυχία για βεντέτα – «Φύγετε» φώναζαν στους αστυνομικούς οι συγγενείς

Ηράκλειο και Κρήτη βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής, καθώς συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον 21χρονο που δολοφονήθηκε από 54χρονο, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις Αρχές για ενδεχόμενο κύκλο βεντέτας.

Η κηδεία ξεκίνησε στις 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής, στον Χώνο Μυλοποτάμου. Η οικογένεια του θύματος έχει ζητήσει από όσους παραστούν να φορούν λευκά ρούχα. «Όχι μαύρα για τον άγγελό μας», αναφέρουν σύμφωνα με το creta24.

Η έκκληση της αδελφής του 21χρονου

Υπενθυμίζεται ότι η οικογένεια του Νικήτα έχει απευθύνει ιδιαίτερη έκκληση σε όσους παραστούν στην κηδεία να φορούν λευκά ρούχα αντί για μαύρα. «Φορέστε όλοι τα καλά σας, αν θέλετε λευκά, φέρτε ένα όμορφο λουλούδι, φέρτε μαντολίνα… αλλά ούτε μια σφαίρα», έγραψε χθες η αδελφή του σε μια σπαρακτική ανάρτησή της.

Οι συγγενείς ζήτησαν από τους αστυνομικούς να φύγουν από το χωριό

Την ίδια ώρα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στην περιοχή υπό τον φόβο πρόκλησης εντάσεων, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από συγγενείς του 21χρονου. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, επικράτησε ένταση όταν συγγενείς του Νικήτα ζήτησαν από τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν από το χωριό.

«Ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν», ανέφεραν συγγενείς σύμφωνα με όσα μεταφέρει το neakriti.gr.

Τελικά οι αστυνομικοί σεβάστηκαν την επιθυμία της οικογένειας και έχουν βγει έξω από το χωριό.

Η εκτέλεση ανήμερα των γενεθλίων του

Οι λεπτομέρειες της υπόθεσης συγκλονίζουν. Ο 54χρονος φέρεται να έστησε ενέδρα στον 21χρονο ανήμερα των γενεθλίων του, στις 5 Μαΐου. Το βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της δολοφονίας προκαλεί σοκ, ενώ στα πλάνα που δημοσίευσε το CNN Greece ακούγονται οι πυροβολισμοί που του στέρησαν τη ζωή.

«Η ζωή μου σταμάτησε στις 20 Οκτωβρίου 2023» λέει ο δράστης

Στην απολογία του στους αστυνομικούς, ο δράστης φέρεται να δήλωσε: «Η ζωή μου σταμάτησε στις 20-10-2023», ημερομηνία κατά την οποία σκοτώθηκε ο γιος του σε τροχαίο δυστύχημα. Όπως υποστήριξε, η απώλεια του παιδιού του και η έλλειψη προόδου στη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης ενίσχυσαν την οργή του.

Σε βάρος του 54χρονου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για συνέργεια. Και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα (11/5), σύμφωνα με το neakriti.gr.

Ο 54χρονος αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία φυσιγγίων, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή.

Φόβοι για βεντέτα – Έκκληση για ηρεμία

Μετά το στυγερό έγκλημα, στην τοπική κοινωνία επικρατεί ανησυχία για πιθανή βεντέτα. Ο δικηγόρος του δράστη απηύθυνε έκκληση για «κοινωνική ηρεμία», τονίζοντας ότι η υπόθεση αποτελεί τραγωδία για όλες τις πλευρές και ότι η υπεράσπιση αναμένει την επίσημη άσκηση της ποινικής δίωξης.

Όπως σημείωσε, «όλοι οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ενώ η σκέψη όλων βρίσκεται στην οικογένεια του αδικοχαμένου Νικήτα, η οποία δοκιμάζεται με τον πιο σκληρό τρόπο». Ο δικηγόρος χαρακτήρισε την πράξη του εντολέα του «πολλαπλώς κατακριτέα» και «καταδικαστέα».

Ισχυρή αστυνομική παρουσία στην περιοχή

Η Ελληνική Αστυνομία βρίσκεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και του ιστορικού αντιπαραθέσεων. Στόχος των αρχών είναι η διατήρηση της τάξης και η αποτροπή οποιασδήποτε ενέργειας που θα μπορούσε να προκαλέσει νέα ένταση, καθώς η οικογένεια του θύματος είχε δεχθεί απειλές και στο παρελθόν από τον φερόμενο ως δράστη.

Ο δράστης και οι κατηγορίες

Ο 54χρονος κατηγορούμενος παραμένει υπό κράτηση, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των κινήτρων του εγκλήματος.

Η Εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος του 54χρονου, που φέρεται να είναι ο φυσικός αυτουργός.

Η 56χρονη σύζυγός του κατηγορείται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, με την κατηγορία της ψυχικής συνδρομής, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία βρισκόταν παρούσα τη στιγμή της επίθεσης.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με την προανάκριση, το στυγερό έγκλημα φαίνεται να αποτελεί πράξη αντεκδίκησης. Ο 54χρονος φέρεται να είχε «προαναγγείλει» την πράξη του, θεωρώντας τον 21χρονο υπεύθυνο για το θανατηφόρο τροχαίο του 2023, στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του ο 17χρονος γιος της οικογένειάς του.

Μεταξύ των δύο οικογενειών υπήρχε μακρά δικαστική διαμάχη, με εκατέρωθεν μηνύσεις, ασφαλιστικά μέτρα και περιοριστικούς όρους, οι οποίοι ωστόσο δεν στάθηκαν ικανοί να αποτρέψουν το μοιραίο περιστατικό που συγκλονίζει την Κρήτη.

Το Cretalive.gr αποκάλυψε χθες ότι ο 54χρονος αφού άδειασε όλο το περίστροφο, πυροβολώντας έξι φορές τον Νικήστρατο, πλησίασε και κλώτσησε με μανία το παλικάρι που κείτονταν αιμόφυρτο στο οδόστρωμα. Είναι σκληρές εικόνες που καταγράφονται από κάμερα ασφαλείας αλλά επιβεβαιώνονται και από την αποκαλυπτική κατάθεση του αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος περιγράφει:

«Ήταν χαρακτηριστική η κίνηση που συνέχιζε να πατάει την σκανδάλη και το όπλο δεν είχε πλέον σφαίρες για να ρίξει. Μετά και αφού ο νεαρός βρισκόταν στο οδόστρωμα τραυματισμένος, το άτομο αυτό πήγε από πάνω του και του κατάφερε δύο κλωτσιές στον κορμό απ’ όσο θυμάμαι. Φάνηκαν στα μάτια μου ως χτυπήματα απαξίωσης, σύμφωνα με την όλη στάση και βλέμμα που είχε ο δράστης. Αφού έγιναν αυτά ο άνθρωπος τράπηκε σε φυγή με το αυτοκίνητο του αλλά δεν πρόλαβα να δω παραπάνω καθώς η κοπέλα που είχα στο αυτοκίνητο βρισκόταν σε σοκ και προσπαθούσα να την ηρεμήσω».

