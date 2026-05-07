Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Γόρτυνας:Εθελοντική αιμοδοσία στους Αγίους Δέκα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών «Αιματοκρήτης» διοργανώνει,
σε συνεργασία με τον Δήμο Γόρτυνας, την δημοτική κοινότητα, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίων Δέκα,
το Γενικό Λύκειο, το Γυμνάσιο και την Ενορία Αγίων Δέκα, εθελοντική αιμοδοσία, την Κυριακή 10 Μαΐου 2026,
ώρα 10:00 – 13:30, στο Δημαρχείο Γόρτυνας, στους Αγίους Δέκα. Περισσότερες πληροφορίες
στα τηλέφωνα 2810-239773, 6978247010 και στην ιστοσελίδα www.aimatocritis.gr.
Στο πλαίσιο της εθελοντικής αιμοδοσίας, θα πραγματοποιείται ενημέρωση για την
δωρεά μυελού των οστών και την δωρεά οργάνων.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Χανιά:“Παρέμβαση του Δήμου Πλατανιά για την επίσπευση...

0
Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης, με επιστολή...

Χρυσοχοΐδης: Ιδρύεται το «FBI Κρήτης» – Νέα...

0
Χρυσοχοΐδης στα Παραπολιτικά 90,1: Σε πλήρη εφαρμογή το σχέδιο...

Χανιά:“Παρέμβαση του Δήμου Πλατανιά για την επίσπευση...

0
Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης, με επιστολή...

Χρυσοχοΐδης: Ιδρύεται το «FBI Κρήτης» – Νέα...

0
Χρυσοχοΐδης στα Παραπολιτικά 90,1: Σε πλήρη εφαρμογή το σχέδιο...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Κηδεία 21χρονου Κρήτη: Οδύνη, οργή και ανησυχία για βεντέτα – «Φύγετε» φώναζαν στους αστυνομικούς οι συγγενείς
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο:Την Παρασκευή 8 Μαΐου ο απολογισμός της διετίας 2024 – 2025 από τη Δημοτική Αρχή
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

eservices.chania.gr – Ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον εξυπηρέτησης για τους δημότες των Χανίων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμος Χανίων αναβαθμίζει σημαντικά τις υφιστάμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες...

Χανιά:“Παρέμβαση του Δήμου Πλατανιά για την επίσπευση της αποκατάστασης της Ιστορικής Γέφυρας του Κερίτη”

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης, με επιστολή...

Χρυσοχοΐδης: Ιδρύεται το «FBI Κρήτης» – Νέα αστυνοική υπηρεσία στα Βορίζια

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Χρυσοχοΐδης στα Παραπολιτικά 90,1: Σε πλήρη εφαρμογή το σχέδιο...

Ηράκλειο:Την Παρασκευή 8 Μαΐου ο απολογισμός της διετίας 2024 – 2025 από τη Δημοτική Αρχή

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στις 18:30 στην Αίθουσα «Δ. Θεοτοκόπουλος» της Βικελαίας Δημοτικής...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST