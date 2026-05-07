Δήμος Γόρτυνας:Εθελοντική αιμοδοσία στους Αγίους Δέκα

Ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών «Αιματοκρήτης» διοργανώνει,

σε συνεργασία με τον Δήμο Γόρτυνας, την δημοτική κοινότητα, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίων Δέκα,

το Γενικό Λύκειο, το Γυμνάσιο και την Ενορία Αγίων Δέκα, εθελοντική αιμοδοσία, την Κυριακή 10 Μαΐου 2026,

ώρα 10:00 – 13:30, στο Δημαρχείο Γόρτυνας, στους Αγίους Δέκα. Περισσότερες πληροφορίες

στα τηλέφωνα 2810-239773, 6978247010 και στην ιστοσελίδα www.aimatocritis.gr.

Στο πλαίσιο της εθελοντικής αιμοδοσίας, θα πραγματοποιείται ενημέρωση για την

δωρεά μυελού των οστών και την δωρεά οργάνων.