Ηράκλειο:Την Παρασκευή 8 Μαΐου ο απολογισμός της διετίας 2024 – 2025 από τη Δημοτική Αρχή

Στις 18:30 στην Αίθουσα «Δ. Θεοτοκόπουλος» της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Tον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής κατά τα δυο πρώτα χρόνια της θητείας της, 2024 και 2025, θα παρουσιάσει ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο της διαφάνειας και της διαρκούς λογοδοσίας και με στόχο την ενημέρωση των πολιτών, την Παρασκευή 8/5, στις 18:30, στην Αίθουσα «Δ. Θεοτοκόπουλος» της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Πρόκειται για έναν αναλυτικό, απολογισμό που συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία και το σύνολο των έργων, των δράσεων και των πρωτοβουλιών της Δημοτικής Αρχής το 2024 και το 2025, ο οποίος έχει ήδη παραδοθεί στις Δημοτικές Παρατάξεις και τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, επισημαίνοντας στο εισαγωγικό του σημείωμα ότι ο απολογισμός δεν είναι απλώς μια καταγραφή έργων και αριθμών, αλλά μια πράξη σεβασμού και διαφάνειας απέναντι στους πολίτες, μεταξύ άλλων, τονίζει:

«Σε μια περίοδο γεμάτη προκλήσεις κρατήσαμε τον Δήμο μας όρθιο. Λειτουργικό και ανθρώπινο. Δώσαμε λύσεις σε μικρά και μεγάλα προβλήματα, με τόλμη και αίσθημα ευθύνης. Σχεδιάσαμε με ευθύνη το σήμερα, με το βλέμμα στραμμένο στο αύριο. Επιδιώξαμε μεγάλες και δομικές αλλαγές και όχι απλή διαχείριση μιας πραγματικότητας που κανέναν δεν ικανοποιούσε.

Σαφώς και έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε. Δεν λύθηκαν όλα τα προβλήματα και σίγουρα θα θέλαμε να είχαμε κάνει ακόμα περισσότερα. Λαμβάνοντας όμως υπόψη το περιβάλλον μέσα στο οποίο επιχειρούμε, τους ρυθμούς με τους οποίους κινείται η Δημόσια Διοίκηση στη χώρα μας, τη δεδομένη υποστελέχωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την ανεπάρκεια των πόρων, αλλά και τις έκτακτες κρίσεις που παρουσιάστηκαν, νομίζω ότι αυτόν τον Απολογισμό τον χαρακτηρίζει θετικό πρόσημο.

Έχει γίνει – και συνεχίζει να γίνεται – ουσιαστική δουλειά με παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα, με έργα που ενισχύουν τις υποδομές, με πολιτικές που στηρίζουν όσους είχαν μεγαλύτερη ανάγκη, με ενέργειες που αποκαθιστούν την ευρωστία και αναβάθμισαν τη λειτουργικότητα του Δήμου, με πρωτοβουλίες που ενισχύουν την εξωστρέφεια και την ταυτότητα του Ηρακλείου, με σχεδιασμούς που θέτουν τη βάση για τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή προοπτική του Ηρακλείου.

Αυτή η προσπάθεια είναι συλλογική. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τη συμβολή των εργαζομένων του Δήμου, των συνεργατών μας, των φορέων και – κυρίως – των ίδιων των πολιτών.

Η πρώτη διετία της δημοτικής αρχής μπορεί να χαρακτηρισθεί ως περίοδος οικονομικής ανάκαμψης και σταθεροποίησης, διοικητικής ομαλοποίησης και ανέλιξης αλλά και διετία κρίσιμων και τολμηρών πρωτοβουλιών που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη και την ανάδειξη και αξιοποίηση του ιστορικού και πολιτιστικού πλούτου της πόλης».

Στον απολογισμό αναφέρονται αναλυτικά τα αποτελέσματα των δυο ετών, τα έργα και οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν, οι πολλές και ετερόκλητες προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν από τη Δημοτική Αρχή, καθώς και η φιλοσοφία του σχεδιασμού και της πολιτικής που ακολουθήθηκε.

Επίσης, οι μεγάλες και δομικές αλλαγές στις οποίες προχώρησε ή/και δρομολόγησε η Δημοτική Αρχή με σκοπό να περάσει το Ηράκλειο από την απλή διαχείριση μιας πραγματικότητας που δεν ικανοποιούσε κανέναν, σε αποτελέσματα που αξίζουν στους ανθρώπους του, καθώς και οι συνέργειες που αναπτύχθηκαν, τόσο σε τοπικό όσο και σε κεντρικό επίπεδο, ενισχύοντας τη δυναμική και τις προοπτικές του Δήμου.

Ειδικές αναφορές γίνονται στην ανάταξη των οικονομικών, στον διοικητικό μετασχηματισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Ηρακλείου, στις εμβληματικές δράσεις και τα μεγάλα έργα, στις δράσεις με επίκεντρο την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής, στις πρωτοβουλίες για την κοινωνική συνοχή και την εξωστρέφεια, στο έργο των Δημοτικών εταιρειών, καθώς και στις ενεργές διεκδικήσεις του Δήμου Ηρακλείου σε κρίσιμα ζητήματα, τόσο τοπικού όσο και θεσμικού χαρακτήρα.

Ο απολογισμός της διετίας 2024 – 2025 της Δημοτικής Αρχής θα μεταδοθεί απευθείας από το κανάλι του Δήμου Ηρακλείου στο YouTube και θα δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, https://www.heraklion.gr ώστε κάθε πολίτης να έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα.