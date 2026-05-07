eservices.chania.gr – Ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον εξυπηρέτησης για τους δημότες των Χανίων

Ο Δήμος Χανίων αναβαθμίζει σημαντικά τις υφιστάμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του, μέσω της πλατφόρμας eservices.chania.gr, προσφέροντας στους δημότες ένα πιο ολοκληρωμένο, λειτουργικό, εύχρηστο και φιλικό ψηφιακό περιβάλλον εξυπηρέτησης.

Όπως επισημάνθηκε σήμερα, Πέμπτη 07/05/2026, στο πλαίσιο Συνέντευξης Τύπου, που παραχωρήθηκε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, από τον Δήμαρχο Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη, τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Τάσο Αλόγλου, την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Σεβαστή Πολυχρονάκη,

και τον εμπορικό Δ/ντή της εταιρείας υλοποίησης Dataverse, Γιώργο Σιφονιό, με ασφαλή ταυτοποίηση μέσω κωδικών Taxisnet, οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήματα με πολύ πιο απλά βήματα, τα οποία πρωτοκολλώνται αυτόματα και προωθούνται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Σημαντικές νέες δυνατότητες της νέας πλατφόρμας αποτελούν:

 η αναλυτική παρακολούθησης της πορείας κάθε αιτήματος,

 η προσωπική θυρίδα του κάθε πολίτη, όπου έχει συγκεντρωμένα όλα τα αιτήματα και τις απαντήσεις, που έχει λάβει από τον Δήμο Χανίων και

 η δυνατότητα μεταφόρτωσης προσωπικών εγγράφων, που χρησιμοποιούνται συχνά σε αιτήσεις, διευκολύνοντας την ταχύτερη υποβολή νέων αιτημάτων και ενισχύοντας την άμεση, διαφανή και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.

Κατά την τοποθέτησή του ο Δήμαρχος, Παναγιώτης Σημανδηράκης, επεσήμανε: «Με ιδιαίτερη χαρά ο Δήμος Χανίων και η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής παρουσιάζουν μία ολοκληρωμένη υπηρεσία για τους πολίτες, το eservices.chania.gr.

Πρόκειται για μια νέα πλατφόρμα, που συγκεντρώνει όλα αυτά που δημιουργήσαμε για τα επόμενα χρόνια, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες και τις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στα αιτήματά τους και να παρακολουθούν την εξέλιξή τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σημανδηράκης,

κάνοντας λόγο για μία ακόμη ολοκληρωμένη υπηρεσία, «που μας θέτει στην αιχμή των εξελίξεων όσον αφορά στην έξυπνη διακυβέρνηση, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες με απόλυτη διαφάνεια 24 ώρες, 365 ημέρες και από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου να έρχονται σε επαφή με τις υπηρεσίες του Δήμου Χανίων».

Μάλιστα ο Δήμαρχος Χανίων εξέφρασε τη χαρά του, καθώς ο Δήμος κατάφερε να είναι ο πρώτος, που δημιούργησε την πλατφόρμα σε εθνικό επίπεδο και αυτό οφείλεται, όπως

παρατήρησε, στην εξαιρετική συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία. Παράλληλα, ο κ. Σημανδηράκης ευχαρίστησε τα στελέχη του Δήμου Χανίων και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο,

Τάσο Αλόγλου, «για όλη τη σπουδαία δουλειά, που διήρκησε πολλά χρόνια, αλλά έφερε ένα αποτέλεσμα, που οι πολίτες μπορούν να το απολαύσουν και κυρίως να έρθουν πιο κοντά με όλα όσα προσπαθούμε στον Δήμο Χανίων».

Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Τάσος Αλόγλου, αφού εξέφρασε τη χαρά του για τη νέα πλατφόρμα, γνωστοποίησε ότι ετησίως υποβάλλονται ηλεκτρονικά περισσότερα από 7.000 αιτήματα στον Δήμο Χανίων, μία εξέλιξη που οδήγησε στην ανάγκη εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης «Πρόκειται για μία πλατφόρμα, που αποτελεί καλή πρακτική για όλους τους υπόλοιπους Δήμους,

εξασφαλίζει αξιοκρατία, ισονομία και ο δημότης κερδίζει την άμεση επικοινωνία με τον Δήμο. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η απομακρυσμένη εξυπηρέτηση αποτελούν στόχο της δημοτικής μας αρχής και των υπηρεσιακών μας στελεχών», πρόσθεσε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, παρατηρώντας ότι το αποτέλεσμα βοηθά και τα υπηρεσιακά στελέχη στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Μάλιστα, ο κ. Αλόγλου έκανε αναφορά και στην πρόσφατη επιτυχία του Δήμου Χανίων, ο οποίος στον Κόμβο Παρακολούθησης Επιδόσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών αναδείχθηκε ο πρώτος Δήμος της χώρας σε θέματα Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Σεβαστή Πολυχρονάκη, τόνισε ότι η νέα πλατφόρμα αποτελεί εξέλιξη του συστήματος, που υπήρχε στο παρελθόν για τα ηλεκτρονικά αιτήματα των πολιτών. «Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα καινοτόμο,

όπου ο πολίτης μπορεί με πολύ λιγότερα βήματα, πιο απλά και πιο αποτελεσματικά να υποβάλλει ένα αίτημα, το οποίο δρομολογείται αυτόματα στην αρμόδια Υπηρεσία και έχει online παρακολούθηση με όλα τα βήματα του αιτήματος του στον Δήμο Χανίων. Ο πολίτης έχει την προσωπική του θυρίδα με τα αιτήματά του και τη διεκπεραίωση τους», ανέφερε η κα. Πολυχρονάκη.

«Το ιδιαίτερο, που κατάφερε ο Δήμος Χανίων είναι να επαναχαράξει έναν συγκεκριμένο δρόμο και να τον διαμορφώσει ανάλογα με το τι πραγματικά χρειάζεται ο πολίτης», τόνισε από την πλευρά του ο εμπορικός Δ/ντής της εταιρείας υλοποίησης Dataverse, Γιώργος Σιφονιός, ο οποίος δεν παρέλειψε να εκφράσει την ικανοποίησή του για τη συνεργασία με τον Δήμο Χανίων και τα στελέχη του.