Δήμος Μυλοποτάμου : Τιμή στον Καπετάν Κούβο – Συγκινήση και Περηφάνια στα Λιβάδια Μυλοποτάμου

ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΟΥΒΟ- ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ ΣΤΑ ΛΙΒΑΔΙΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Στα Λιβάδια Μυλοποτάμου, μέσα σε ατμόσφαιρα συγκίνησης και εθνικής υπερηφάνειας, τιμήθηκε ο μεγάλος ήρωας των Κρητικών Επαναστάσεων, Ιωάννης Σωπασής, ο θρυλικός Καπετάν Κούβος, που αφιέρωσε τη ζωή του στο ύψιστο ιδανικό της ελευθερίας.

Η τελετή ξεκίνησε με την επιμνημόσυνη δέηση από τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Παρθένιο, Πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, και συνεχίστηκε με λόγους συγκίνησης, κατάθεση στεφάνων και τιμητικές απονομές.

Συγκίνηση προκάλεσαν τα ποιήματα των μαθητών, η συγκλονιστική ομιλία του θεολόγου και συγγραφέα κ. Θεόδωρου Ρηγινιώτη, η μουσική από το συγκρότημα του Γιώργη Βάμβουκα Φλασκή, καθώς και οι λεβέντικοι χοροί του Ομίλου Λάζαρου και Μανώλη Χνάρη, που μετέφεραν στο κοινό τη φλόγα και τη δύναμη της κρητικής ψυχής.

Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Γεώργιος Κλάδος, στην ομιλία του, αναφέρθηκε με λόγο μεστό και ανθρώπινο στη σημασία της μνήμης και της ευθύνης μας απέναντι στους ήρωες, τονίζοντας:

🕊️ «Ο Καπετάν Κούβος δεν πολέμησε για δόξες, ούτε για αξιώματα. Πολέμησε γιατί δεν άντεχε να βλέπει τη γη του σκλαβωμένη. Η μνήμη του δεν είναι ένα κεφάλαιο που κλείνει, αλλά μια φλόγα που φωτίζει το δρόμο της τιμής και της ευθύνης μας ως Έλληνες.»

Και συνέχισε με λόγια που άγγιξαν την καρδιά όλων:

🔥 «Κάποτε τα όπλα υψώνονταν με ανδρεία, στα χέρια ηρώων που πολεμούσαν για την τιμή και την ελευθερία· σήμερα, δυστυχώς, στρέφονται ο ένας απέναντι στον άλλο, χωρίς αιτία, ξεθωριάζοντας το παράδειγμα εκείνων που θυσιάστηκαν για το υπέρτατο ιδανικό την ελευθερία.

Είναι ένα τραγικό σημάδι των καιρών, μια πληγή που δεν πρέπει να προσπερνούμε σιωπηλοί. Ίσως τώρα, περισσότερο από ποτέ, οφείλουμε και από τη θέση ευθύνης μας αλλά και ως γονείς , να μιλήσουμε στα παιδιά μας για την αξία της ζωής, της ειρήνης και της αληθινής ανδρείας. Γιατί η πατρίδα δεν χρειάζεται άλλα αίματα να χυθούν χωρίς λόγο, χρειάζεται ψυχές ζωντανές, φωτισμένες από τη μνήμη των ηρώων.

Αυτή είναι η ευθύνη μας: να κρατήσουμε άσβεστη τη φλόγα της τιμής, όχι μέσα από τον πόνο, αλλά μέσα από τη σοφία που άφησαν οι θυσίες τους.»

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η παρουσία της Φιλαρμονικής του Δήμου Ρεθύμνης, που με τους ήχους της έδωσε κύρος και μεγαλείο στην τελετή, καθώς και το παραδοσιακό κέρασμα από τις γυναίκες του χωριού, οι οποίες με αγάπη και περηφάνια κράτησαν αναμμένη τη φλόγα της κρητικής φιλοξενίας.

Η οικογένεια Σωπασήδων τίμησε με γεύμα όλους τους επισήμους και τους παρευρισκομένους, σε μια πράξη ευγνωμοσύνης και τιμής που συγκίνησε όλους και έκλεισε με τον πιο ζεστό τρόπο αυτή την ημέρα αφιερωμένη στην ιστορική μνήμη.

✨ Ο Καπετάν Κούβος ζει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων του Μυλοποτάμου και σε κάθε ψυχή που αγαπά την πατρίδα και την ελευθερία.

Γιατί η Ελευθερία δεν χαρίζεται κατακτάται.