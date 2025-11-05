Ο SANTA SYN.KA έρχεται γεμάτος δωροεπιταγές!

Η ελληνική αλυσίδα σούπερ μάρκετ SYN.KA υποδέχεται τη φετινή εορταστική περίοδο με έναν μεγάλο χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό και… με τον SANTA SYN.KA να χτυπάει και τη δική σου πόρτα! Γιατί φέτος, αντί για δώρα κάτω από το δέντρο, ο SANTA φέρνει δωροεπιταγές για τα ψώνια σου!

Συνολικά, θα μοιραστούν δώρα συνολικής αξίας 76.000€ σε περισσότερους από 580 τυχερούς. Ανάμεσά τους θα βρίσκονται δύο υπερ-τυχεροί, οι οποίοι θα κερδίσουν τα ψώνια της χρονιάς, αξίας 6.000€ ο καθένας. Επιπλέον, 78 ακόμη νικητές θα αποκτήσουν δωροεπιταγές αξίας 500€, ενώ 500 καταναλωτές θα λάβουν δωροεπιταγές αξίας 50€, για να απολαύσουν ακόμη περισσότερες αγορές στα SYN.KA.

Ο τρόπος συμμετοχής είναι, όπως πάντα, απλός: Κάθε αγορά αξίας 15€ με τη χρήση της Bonus Card χαρίζει μία συμμετοχή στην κλήρωση. Με αγορές προϊόντων σε προσφορά με την ειδική σήμανση, οι συμμετοχές πολλαπλασιάζονται!

Η ενέργεια ισχύει από 06 Νοεμβρίου 2025 έως 07 Ιανουαρίου 2026, ενώ οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου, με τη μεγάλη τελική κλήρωση στις 08 Ιανουαρίου 2026.

Και φέτος, τα SYN.KA στολίζουν όχι μόνο το γιορτινό τραπέζι με τα προϊόντα του τόπου μας, αλλά και τη διάθεσή μας με πλούσια δώρα, χαμόγελα και… πολλά ψώνια!

Καλή επιτυχία & καλές γιορτές σε όλους!