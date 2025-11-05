Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων στην 7η Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των Επιχειρήσεων στις Βρυξέλλες Διεκδίκησε Άμεση Κοινοτική Χρηματοδότησή της Ευάλωτης Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων των Ακριτικών Νησιών της Ευρώπης με Στόχο την Εξισορρόπηση του Μεταφορικού Ισοδύναμου με αυτές των Ηπειρωτικών Περιοχών.

Συνάντηση & με τον ευρωβουλευτή κ. Βαγγέλη Μεϊμαράκη, Αντιπρόεδρο της Διακομματικής Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις Θάλασσες, τους Ποταμούς, τα Νησιά και τις Παράκτιες Περιοχές με Επίκεντρο τις Κρίσεις στην Αγροδιατροφή & στο Μεταναστευτικό»

Την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων & Αντιπρόεδρος της Κ.Ε.Ε.Ε., κ. Αντώνης Ροκάκης, συμμετείχε ενεργά στην 7η Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των Επιχειρήσεων (E.P.E.), η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.

Η σύνοδος αποτελεί τη μεγαλύτερη θεσμική διοργάνωση της Επιχειρηματικότητας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, στην οποία πραγματοποιήθηκε για μια ακόμα χρονιά ευρύς διάλογος μεταξύ των Ευρωπαϊκών θεσμών και των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της ηπείρου. Επικεφαλής της Ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν ο Προέδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, κ. Γιάννης Βουτσινάς, ενώ συμμετείχε και ο Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου Χανίων, κ. Δημήτρης Μουντάκης.

Σήμερα, στο περιθώριο της συνόδου, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων & Αντιπρόεδρος της Κ.Ε.Ε.Ε., κ. Αντώνης Ροκάκης, συναντήθηκε με τον ευρωβουλευτή κ. Βαγγέλη Μεϊμαράκη, Αντιπρόεδρο της Διακομματικής Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις Θάλασσες, τους Ποταμούς, τα Νησιά και τις Παράκτιες Περιοχές.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα πιεστικά προβλήματα της Ανταγωνιστικότητας της ακριτικής Ελληνικής Νησιωτικότητας και ειδικότερα της Κρήτης, όπως και τα σημαντικά πλήγματα στον Αγροδιατροφικό τομέα του νησιού, με επίκεντρο την Κτηνοτροφία και το Ελαιόλαδο.

Από πλευράς του Προέδρου του Επιμελητηρίου Χανίων τέθηκε και η ανάγκη επείγουσας έμπρακτης Ευρωπαϊκής αντίδρασης και στο εκρηκτικό ζήτημα των περισσότερων από 15.000 παράνομων μεταναστών που εισέβαλαν – σχεδόν «ανενόχλητοι – μόνο τον τελευταίο χρόνο και συνεχίζουν να αποβιβάζονται διαρκώς στο ακριτικό Ευρωπαϊκό έδαφος της Κρήτης.

Αποτελούν τραγικά θύματα εκμετάλλευσης της Τουρκικής επιδίωξης και των «δορυφόρων» της για την ασύμμετρη υπονόμευση του Ενεργειακού, Τουριστικού, Αλιευτικού και Αναπτυξιακού Μέλλοντος της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων & Αντιπρόεδρος της Κ.Ε.Ε.Ε., είχε την ευκαιρία να θέσει τις προτεραιότητες της Επιχειρηματικότητας και στους Έλληνες Ευρωβουλευτές κ.κ. Μανώλη Κεφαλογιάννη, Προέδρο της Αντιπροσωπείας στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας και Φρέντι Μπελέρη.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων & Αντιπρόεδρος της Κ.Ε.Ε.Ε., κ. Αντώνης Ροκάκης, κατά την τοποθέτησή του στην Επιχειρηματική σύνοδο στο Ευρωκοινοβούλιο τόνισε χαρακτηριστικά:

«Το ασταθές διεθνές οικονομικό περιβάλλον των νέων πιεστικών δασμών δεν επιτρέπει αισιοδοξία. Η ευάλωτη Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων των ακριτικών νησιών της Ευρώπης απαιτεί την άμεση κοινοτική χρηματοδότησή τους με στόχο την εξισορρόπηση του Μεταφορικού Ισοδύναμου με αυτές των ηπειρωτικών περιοχών.

Η Μεσόγειος διαθέτει τεράστιους πόρους για την Ευημερία και την Ασφάλεια των λαών της Ευρώπης και των γειτόνων τους, οι οποίοι θα ενεργοποιηθούν μόνο μέσα από την διεύρυνση της συνεργασίας και των Αγορών τους. Οι Μινωϊτες, από τη μυθολογία των οποίων πήρε το όνομά της και η «Ευρώπη» 3000 χιλιάδες χρόνια προ Χριστού, είχαν μετατρέψει τη Μεσόγειο σε ισχυρή εμπορική «γέφυρα» Ειρήνης και Ανάπτυξης. Εμείς τι θα κάνουμε γι’ αυτό;».