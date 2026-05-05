Ηράκλειο: Παραδόθηκε ο 21χρονος για το αιματηρό επεισόδιο με τον 24χρονο – Το «ραντεβού» στο νεκροταφείο και οι 8 πυροβολισμοί

Στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου παραδόθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα ο 21χρονος που κατηγορείται για τον τραυματισμό 24χρονου, μετά το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής σε χωριό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο νεαρός εμφανίστηκε αυτοβούλως στις αστυνομικές αρχές, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του. Πλέον κρατείται, ενώ αναμένεται την Τετάρτη να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης. Νωρίτερα, από τις ανακριτικές αρχές είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του. Ο 21χρονος φέρεται να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν την Αστυνομία και τη Δικαιοσύνη. Μάλιστα, το πρωί της Τρίτης φέρεται να ανάρτησε βίντεο μέσα από όχημα που κινούνταν σε επαρχιακό δρόμο, ενώ ακουγόταν κρητική μουσική και συγκεκριμένα το τραγούδι «Μέθη» του Βασίλη Σταυρακάκη. Στο βίντεο εμφανίζεται ως συνοδηγός και φαίνεται να βρίσκεται με παρέα. Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε ανάμεσα στον 21χρονο και έναν 24χρονο φίλο του, με τον οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι σχέσεις τους το τελευταίο διάστημα ήταν τεταμένες. Και οι δύο φέρονται να είναι γνώριμοι των διωκτικών αρχών, ενώ στο παρελθόν φέρονται να είχαν απασχολήσει για διάφορα περιστατικά. Ως προς τα αίτια της μεταξύ τους αντιπαράθεσης, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ένας φέρεται να κατηγορούσε τον άλλο για υπόθεση που είχε σημειωθεί στο χωριό. Για το επεισόδιο εξετάζονται δύο βασικές εκδοχές. Σύμφωνα με την πρώτη, οι δύο νεαροί φέρονται να είχαν δώσει ραντεβού στο νεκροταφείο της περιοχής, προκειμένου να ορκιστούν πάνω από συγκεκριμένο τάφο. Ωστόσο, η συνάντηση φέρεται να πήρε βίαιη τροπή, με τον 21χρονο να πυροβολεί αρκετές φορές με πιστόλι, τραυματίζοντας τον 24χρονο στο αριστερό πόδι. Κάτοικοι που βρέθηκαν κοντά στο σημείο φέρονται να ανέφεραν ότι το θύμα καταδιώχθηκε, έτρεξε προς λιόφυτο και ο δράστης αποχώρησε μόνο όταν είδε τον 24χρονο να γονατίζει. Η δεύτερη εκδοχή, που μεταφέρεται από κατοίκους του χωριού που γνωρίζουν και τις δύο πλευρές, αναφέρει ότι οι δύο νεαροί συναντήθηκαν τυχαία στο νεκροταφείο. Κατά την ίδια εκδοχή, ο 21χρονος φέρεται να πυροβολούσε στον αέρα και ο 24χρονος τού έκανε παρατήρηση, επειδή τρόμαζαν τα πρόβατά του. Ακολούθησε έντονος καβγάς, ο οποίος κατέληξε στον πυροβολισμό και τον τραυματισμό του 24χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, στο σημείο φέρεται να έπεσαν συνολικά οκτώ πυροβολισμοί: τρεις στον αέρα και πέντε με στόχο τον 24χρονο. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών του περιστατικού.