Κρήτη: Στη ΜΕΘ 40χρονος ύστερα από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι

Στη ΜΕΘ του Βενιζέλειου νοσηλεύεται 40χρονος από το Μπαγκλαντές, που τραυματίστηκε σοβαρά όταν έχασε τον έλεγχο ηλεκτρικού πατινιού στη Χερσόνησο

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης νοσηλεύεται ένας 40χρονος άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην περιοχή της Χερσονήσου.

Το ατύχημα σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, όταν ο 40χρονος, με καταγωγή από το Μπαγκλαντές, κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι στη συγκεκριμένη περιοχή.

Σύμφωνα με το neakriti, ο άνδρας, που εργάζεται σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, έχασε για άγνωστους λόγους τον έλεγχο του πατινιού, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε τοίχο και να τραυματιστεί σοβαρά.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη.

Δηλώσεις Χρυσοχοΐδη για τα ηλεκτρικά πατίνια και την οδική ασφάλεια

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» για ζητήματα οδικής ασφάλειας, εγκληματικότητας και κοινωνικής προστασίας.

Αναφορικά με τα ηλεκτρικά πατίνια, εξέφρασε την προσωπική του άποψη υπέρ της αυστηρής ρύθμισης ή ακόμη και της κατάργησής τους, λόγω της επικινδυνότητας που –όπως είπε– παρουσιάζουν, ιδιαίτερα για ανηλίκους που κινούνται σε δρόμους με αυξημένη ταχύτητα.

Όπως σημείωσε, εξετάζεται η απαγόρευση χρήσης τους από ανηλίκους στο οδικό δίκτυο, με πιθανή διατήρησή τους μόνο σε πεζόδρομους και πλατείες.

Αναφορά σε τηλεφωνικές απάτες και ενδοοικογενειακή βία

Για το ζήτημα των τηλεφωνικών απατών, υπογράμμισε ότι απαιτούνται πιο δραστικά μέτρα πέρα από τη νομοθεσία, με έμφαση στην επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και τη συνεχή ενημέρωση των πολιτών. Όπως ανέφερε, εξακολουθούν να υπάρχουν περιπτώσεις όπου πολίτες χάνουν τις οικονομίες τους από επιτήδειους.

Σχετικά με την οδική ασφάλεια, έκανε λόγο για θετικά αποτελέσματα από τους ελέγχους αλκοόλ, επισημαίνοντας μείωση τόσο των τροχαίων ατυχημάτων όσο και των σοβαρών περιστατικών στα νοσοκομεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, έχει περιοριστεί σημαντικά και το ποσοστό παραβάσεων.

Αναφερόμενος στην ενδοοικογενειακή βία, σημείωσε ότι την προηγούμενη χρονιά καταγράφηκαν περίπου 22.000 καταγγελίες και 12.000 συλλήψεις. Το «panic button» έχει εγκατασταθεί σε περίπου 15.000 γυναίκες, ενώ –όπως τόνισε– η οργάνωση των αρμόδιων υπηρεσιών και η δημιουργία δομών φιλοξενίας έχουν ενισχύσει το δίχτυ προστασίας για τα θύματα.

Κλείνοντας, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση οφείλει να επικεντρώνεται στην επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας και όχι σε ατελέσφορες πολιτικές αντιπαραθέσεις.