Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Ο Δήμος Καντάνου-Σελίνου γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Χορού

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

𝚳𝚶𝚼𝚺𝚰𝚱𝚶𝚾𝚶𝚸𝚬𝚼𝚻𝚰𝚱𝚮 𝚷𝚨𝚸𝚨𝚺𝚻𝚨𝚺𝚮 𝚺𝚻𝚮𝚴 𝚷𝚨𝚲𝚨𝚰𝚶𝚾𝛀𝚸𝚨 – 𝚷𝚨𝚪𝚱𝚶𝚺𝚳𝚰𝚨 𝚮𝚳𝚬𝚸𝚨 𝚾𝚶𝚸𝚶𝚼

Η Χορευτική Ομάδα Σελίνου “Οι Σελινιώτες” με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χορού συνδιοργανώνει με τον Δήμο Καντάνου-Σελίνου μουσικοχορευτική παράσταση, το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 και ώρα 20:00 στον κεντρικό δρόμο της Παλαιόχωρας με τον Λευτέρη Μαθιουδάκη και το συγκρότημα του.

Συμμετέχουν τα χορευτικά συγκροτήματα:

Χορευτική Ομάδα Σελίνου “Οι Σελινιώτες”

Λαογραφικός Όμιλος Χανίων Γιάννη Αγιασμενάκη

Σύλλογος Ποντίων Ν. Χανίων “Παναγία Σουμελά”

Σχολή Χορού “Χορότεχνο”

και η Αλβανική Κοινότητα Παλαιόχωρας.

Σας περιμένουμε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να γιορτάσουμε μαζί!

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Κρήτη: Στη ΜΕΘ 40χρονος ύστερα από ατύχημα...

0
Στη ΜΕΘ του Βενιζέλειου νοσηλεύεται 40χρονος από το Μπαγκλαντές,...

3ος Διασυλλογικός Αγώνας Αγωνιστικής Αναρρίχησης στον Άγιο...

0
Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 9:00 το πρωί θα...

Κρήτη: Στη ΜΕΘ 40χρονος ύστερα από ατύχημα...

0
Στη ΜΕΘ του Βενιζέλειου νοσηλεύεται 40χρονος από το Μπαγκλαντές,...

3ος Διασυλλογικός Αγώνας Αγωνιστικής Αναρρίχησης στον Άγιο...

0
Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 9:00 το πρωί θα...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Εκπρόσωποι του ΟΗΕ στο Δήμο Χερσονήσου ενόψει των Inter‑Agency Games 2026
Επόμενο άρθρο
Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη με το νέο Διοικητή της 7ης Περιφερειακής Διοίκησης ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Ιωάννη Ορφανό
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Κρήτη: Στη ΜΕΘ 40χρονος ύστερα από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στη ΜΕΘ του Βενιζέλειου νοσηλεύεται 40χρονος από το Μπαγκλαντές,...

3ος Διασυλλογικός Αγώνας Αγωνιστικής Αναρρίχησης στον Άγιο Νικόλαο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 9:00 το πρωί θα...

Χανιά:Παραταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια εργασιών ασφαλτόστρωσης τμήματος της οδού Κισσάμου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ανακοινώνεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων ότι παρατείνονται...

Πράσινο φως από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και το νέο Κανονισμό Άρδευσης του Δήμου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας και ο νέος Κανονισμός Άρδευσης...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST