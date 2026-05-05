Χανιά:Ο Δήμος Καντάνου-Σελίνου γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Χορού

𝚳𝚶𝚼𝚺𝚰𝚱𝚶𝚾𝚶𝚸𝚬𝚼𝚻𝚰𝚱𝚮 𝚷𝚨𝚸𝚨𝚺𝚻𝚨𝚺𝚮 𝚺𝚻𝚮𝚴 𝚷𝚨𝚲𝚨𝚰𝚶𝚾𝛀𝚸𝚨 – 𝚷𝚨𝚪𝚱𝚶𝚺𝚳𝚰𝚨 𝚮𝚳𝚬𝚸𝚨 𝚾𝚶𝚸𝚶𝚼
Η Χορευτική Ομάδα Σελίνου “Οι Σελινιώτες” με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χορού συνδιοργανώνει με τον Δήμο Καντάνου-Σελίνου μουσικοχορευτική παράσταση, το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 και ώρα 20:00 στον κεντρικό δρόμο της Παλαιόχωρας με τον Λευτέρη Μαθιουδάκη και το συγκρότημα του.
Συμμετέχουν τα χορευτικά συγκροτήματα:
Χορευτική Ομάδα Σελίνου “Οι Σελινιώτες”
Λαογραφικός Όμιλος Χανίων Γιάννη Αγιασμενάκη
Σύλλογος Ποντίων Ν. Χανίων “Παναγία Σουμελά”
Σχολή Χορού “Χορότεχνο”
και η Αλβανική Κοινότητα Παλαιόχωρας.
Σας περιμένουμε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να γιορτάσουμε μαζί!
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ