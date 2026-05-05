ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Πράσινο φως από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και το νέο Κανονισμό Άρδευσης του Δήμου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας και ο νέος Κανονισμός Άρδευσης του Δήμου Ηρακλείου, δύο σημαντικές τομές που αναμένεται να βελτιώσουν σημαντικά τις λειτουργίες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους Δημότες, εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από τις σχετικές εισηγήσεις της Δημοτικής Αρχής, κατά τη συνεδρίαση του Σώματος την Πέμπτη 30/4.

Ειδικότερα, ο νέος Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει καινοτομίες και βελτιώσεις που θα εκσυγχρονίσουν την οργανωτική δομή του Δήμου Ηρακλείου. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, κατά τη συνεδρίαση του Σώματος, συνεχάρη για το αποτέλεσμα τους Αντιδημάρχους Καθημερινότητας & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Γιάννα Καλονάκη και Διοίκησης & Τουρισμού Γιώργο Αγριμανάκη ο οποίος και εισηγήθηκε το θέμα, καθώς και τους υπηρεσιακούς του Δήμου Ηρακλείου που ανταποκρίθηκαν με επιτυχία σε κάθε πρόκληση.

Ο νέος ΟΕΥ θα αντικαταστήσει τον ισχύοντα από το 2011 Οργανισμό, και αναμένεται να αντιμετωπίσει διαχρονικές δυσλειτουργίες, να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις, να ενσωματώσει νομοθετικές αλλαγές και να λειτουργήσει ως μοχλός ενίσχυσης της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου.

Παράλληλα, έχει ως γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, τον εκσυγχρονισμό, τη συμπλήρωση και τη βελτίωση ολόκληρης της δομής του Δήμου Ηρακλείου και οδηγεί στη βελτίωση του εσωτερικού περιβάλλοντος, στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας, καθώς και στην αξιοποίηση και ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, των υποδομών και του εξοπλισμού του Δήμου Ηρακλείου.

Ο νέος Κανονισμός Άρδευσης, τον οποίο εισηγήθηκε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Γιώργος Αγριμανάκης, αντικαθιστά τον Κανονισμό του 2020, λαμβάνει υπόψη τα νέα δεδομένα και είναι προσανατολισμένος στην αειφόρο διαχείριση, και αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ορθολογικής και ισότιμης διαχείρισης και του αρδευτικού νερού. Μεταξύ άλλων προβλέπει τρεις μετρήσεις κατανάλωσης το χρόνο αντί για μια, καθώς και απαγόρευση χρήσης του αρδευτικού νερού για ύδρευση κατοικιών αφού πρόκειται για νερό ακατάλληλο για κατανάλωση.

Ακόμα, προβλέπει ρητά ότι ο Δήμος με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να επιβάλλει περιοριστικά μέτρα λόγω λειψυδρίας, ανομβρίας ή άλλων έκτακτων συνθηκών.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι έχει μεταβληθεί και το σύστημα των προστίμων, σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται σταθερά πρόστιμα ύψους 300 και 500 ευρώ καθώς και συμπληρωματικά έργα (αποκατάσταση ζημιάς, αφαίρεση υδρόμετρου, διακοπή υδροδότησης όπου απαιτείται). Τέλος, εξειδικεύει τα καθήκοντα των υδρονομέων και των εποπτών και τακτοποιεί διοικητικά και γραφειοκρατικά ζητήματα.

Σημειώνεται ότι ο ΟΕΥ εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Κανονισμός Άρδευσης εγκρίθηκε ομόφωνα.

