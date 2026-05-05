16ο Παγκρήτιο συνέδριο Μαιευτικής- Γυναικολογίας με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Το 16ο Παγκρήτιο συνέδριο Μαιευτικής- Γυναικολογίας διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Ενδομητρίωσης σε συνεργασία με την Μαιευτική – Γυναικολογική εταιρεία Κρήτης. Το συνέδριο πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, στις 9 και 10 Μαΐου 2026 στο Ηράκλειο, στο Hotel Ibis Styles Heraklion Central.

Το συνέδριο αποτελεί έναν καθιερωμένο θεσμό που ενώνει την επιστημονική κοινότητα των Μαιευτήρων- Γυναικολόγων, των Μαιών και όλων των επαγγελματιών υγείας, ενισχύει την επαγγελματική τους ταυτότητα και δημιουργεί ευκαιρίες για ανταλλαγή γνώσεων, ιδεών και καλών πρακτικών.

Στόχος του συνεδρίου είναι να διαμορφωθεί ένα διαδραστικό και πλήρως ενημερωμένο επιστημονικό πρόγραμμα. Σκοπός του να αναλυθούν σε βάθος όλες οι ενότητες που ενδιαφέρουν τον επαγγελματία υγείας, να τον φέρουν κοντά στις σύγχρονες εξελίξεις και να τον βοηθήσουν στην καθημερινή κλινική πράξη.

Η Ελληνική Εταιρεία Ενδομητρίωσης ευχαριστεί θερμά όλους τους διακεκριμένους εισηγητές, πανεπιστημιακούς, ερευνητές και καταξιωμένους συναδέλφους, το κύρος και η εμπειρία των οποίων αποτελούν εγγύηση επιτυχίας.

Φέτος θα χορηγηθούν στους συμμετέχοντες 14 Ευρωπαϊκά Μόρια (ECMECs) και 8 μόρια από την Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική εταιρεία.

Προσκαλούνται οι επαγγελματίες υγείας να συμμετέχουν ενεργά στις επιστημονικές εκδηλώσεις αυτού του διήμερου συνεδρίου, προκειμένου μέσα από τον παραγωγικό διάλογο που θα γίνει να αποκομίσουν τα μέγιστα ώστε να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στην γυναίκα και το παιδί.