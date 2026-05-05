Ρέθυμνο:Είχε μικρό οπλοστάσιο στην κατοχή του

Σύλληψη ημεδαπού για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων στο Ρέθυμνο

Συνελήφθη χθες (04.05.2026) το πρωί σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ρεθύμνου 38χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνου για την καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία και περιβάλλοντες χώρους του 38χρονου κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• -1- αεροβόλο πιστόλι,

• -6- γεμιστήρες πιστολιού,

• -128- πλήρη φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων,

• -2- πλαστικές λαβές πιστολιού,

• -5- βάσεις γεμιστήρων

• -1- σκοπευτικό τύπου red dot για πιστόλι

• -1- φακός που προσαρμόζεται σε πιστόλι

• -111- κάλυκες

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.