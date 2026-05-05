Αναζήτηση
ΕΛΛΑΔΑ

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Θα επισκεφτεί τη Βουλή μετά από 27 χρόνια – Το πρόγραμμά του στην Αθήνα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στην Αθήνα βρίσκεται από την Δευτέρα (4/5) ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, όπου ήδη, επισκέφθηκε την Αρχιεπισκοπή, είχε συνάντηση με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, τον κ. Ιερώνυμο και στη συνέχεια ακολούθησε μια τιμητική εκδήλωση προς τιμήν του από την πλευρά του Δήμου Αθηναίων, που του απονεμήθηκε και τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς.

Σήμερα, η δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, θα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία φορά που είχε πραγματοποιήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ήταν το 1999.

Στις 13:00 είναι προγραμματισμένη η ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, η οποία γίνεται κατόπιν πρόσκλησης που απηύθυνε ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Πρόκειται για μία ιστορικής σημασίας συνεδρίαση και θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.

Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, η σημερινή ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα.

Ο Πρόεδρος της Βουλής, αμέσως μετά την προσφώνησή του, θα απονείμει στον κ. Βαρθολομαίο το Χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων, ενώ μετά το πέρας της ειδικής συνεδρίασης της Ολομέλειας θα ακολουθήσει επίσημο γεύμα προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη.

Τέλος, φέτος συμπληρώνονται 35 χρόνια πατριαρχικής διακονίας του κ. Βαρθολομαίου και συνολικά 65 έτη ιερατικής αποστολής.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

«Η θέση μου είναι ότι πρέπει να...

0
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μίλησε αποκλειστικά...

Αγρότες: Επιστροφή στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ –...

0
Νέα ρύθμιση του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών δίνει τη...

«Η θέση μου είναι ότι πρέπει να...

0
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μίλησε αποκλειστικά...

Αγρότες: Επιστροφή στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ –...

0
Νέα ρύθμιση του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών δίνει τη...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
«Η θέση μου είναι ότι πρέπει να απαγορευτούν» – Αλλαγή της νομοθεσίας για ανήλικους με πατίνια προανήγγειλε ο Χρυσοχοΐδης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

«Η θέση μου είναι ότι πρέπει να απαγορευτούν» – Αλλαγή της νομοθεσίας για ανήλικους με πατίνια προανήγγειλε ο Χρυσοχοΐδης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μίλησε αποκλειστικά...

16ο Παγκρήτιο συνέδριο Μαιευτικής- Γυναικολογίας με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το 16ο Παγκρήτιο συνέδριο Μαιευτικής- Γυναικολογίας διοργανώνεται από την...

Ρέθυμνο:Είχε μικρό οπλοστάσιο στην κατοχή του

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σύλληψη ημεδαπού για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων στο...

ΣΕΠΕ Χανίων :Καταδίκη για μαθήματα πυρόσβεσης από ΑμερικανοΝΑΤΟϊκούς, σε δημοτικά σχολεία της πόλης μας.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το ΔΣ του ΣΕΠΕ Χανίων καταδικάζει κάθε πρωτοβουλία, όπως...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST