Χανιά:Ain’t a woman? «8 Γυναίκες που Έγραψαν Ιστορία» Θεατρικό δρώμενο αφιερωμένο στη δύναμη της γυναίκας

Το δρώμενο, που παρουσιάστηκε αρχικά με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, αναδεικνύει μέσα από τον λόγο, την κίνηση και τη μουσική τη δύναμη και τους αγώνες γυναικών που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία.

Οχτώ εμβληματικές γυναικείες μορφές:

Olympe de Gouges, Sojourner Truth, Καλλιρρόη Παρρέν, Emmeline Pankhurst, Ελένη Σκούρα, Αύρα Θεοδωροπούλου, Μαρία Δεσύπρη, Ρόζα Ιμβριώτη

Ζωντανεύουν επί σκηνής μεταφέροντας το διαχρονικό μήνυμα:

«Από τη σιωπή στη φωνή και από την αδικία στη διεκδίκηση», αναδεικνύοντας πως για κάθε δικαίωμα υπήρξε κάποτε ένας αγώνας.

Το δρώμενο είναι αφιερωμένο σε όλες εκείνες τις γυναίκες που τόλμησαν να υψώσουν τη φωνή τους και μας υπενθυμίζουν πως:

«Ό,τι σήμερα θεωρείται αυτονόητο… κάποτε ήταν μια φωνή που τόλμησε.»

Την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026 και ώρα 20:00, στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, με ελεύθερη είσοδο

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης, το Πνευματικό Κέντρο Χανίων, τον Δήμο Χανίων και την Α.Μ.Κ.Ε. TH.AR.O.S. (Through Art Or Science), με την υποστήριξη του Δημόσιου ΣΑΕΚ Χανίων και της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών – Τ.Δ. Χανίων.

Συντελεστές:

Κείμενο – Στίχοι – Video – Σκηνοθεσία: Μανωλικάκης Λεωνίδας

Επιμέλεια Κίνησης: Αληζιώτη Βιργινία

Συμμετέχουν:

Αληζιώτη Βιργινία, Κλεινάκη Αφροδίτη, Λογαρίδου Σοφία, Χιώτακη Ιωάννα, Ψυχαράκη Ανδρονίκη