Κρήτη: «Ανάσα» από τις βροχοπτώσεις – Ξεπέρασαν ήδη τα επίπεδα του 2025, σε ποιες περιοχές έβρεξε περισσότερο

Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα των βροχοπτώσεων στην Κρήτη, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία έως και τις 4 Μαΐου 2026.

Όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα δεδομένα, μέσα σε περίπου ενάμιση μήνα καταγράφηκαν τέσσερα επεισόδια βροχής, τα οποία, αν και είχαν σχετικά χαμηλή ραγδαιότητα, συνέβαλαν ουσιαστικά στη βελτίωση της συνολικής κατάστασης των υδατικών αποθεμάτων του νησιού.

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση, το μέσο ύψος βροχής για το 2026 έχει ήδη ξεπεράσει το αντίστοιχο σύνολο του 2025 σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφεται στο Λασίθι, με +57%, και στο Ηράκλειο, με +56%.

Την ίδια ώρα, τα Χανιά εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συνολική τιμή βροχής, επιβεβαιώνοντας τη διαφοροποίηση που παρατηρείται ανά περιοχή στο νησί.

Παρά τη θετική μεταβολή, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Παραμένει ακόμη σημαντικό απαιτούμενο υπόλοιπο βροχής, προκειμένου να καλυφθεί πλήρως το συσσωρευμένο υδατικό έλλειμμα της προηγούμενης τριετίας.

Η εκτίμηση της μέσης βροχόπτωσης ανά Περιφερειακή Ενότητα προέκυψε από απλό σταθμοβαρή μέσο των διαθέσιμων μετρήσεων, με βάση στοιχεία από 80 μετεωρολογικούς σταθμούς σε όλη την Κρήτη.

Τα στοιχεία προέρχονται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου και το Εργαστήριο Υδατικών Πόρων, Αρδεύσεων και Περιβαλλοντικής Γεωπληροφορικής.

Υπεύθυνος για τις πληροφορίες είναι ο Δρ. Νεκτάριος Κουργιαλάς, Κύριος Ερευνητής του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και υπεύθυνος του Εργαστηρίου.