Άσκηση Πολιτικής Προστασίας «ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2026» στον Δήμο Αγίου Νικολάου

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας πραγματοποίησε με επιτυχία άσκηση για την αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές πυρκαγιές και την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πληθυσμού, με την κωδική ονομασία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2026».

Η άσκηση, η οποία έλαβε χώρα την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (3ος όροφος Κινηματοθέατρου REX) στον Άγιο Νικόλαο, εντάσσεται στο πλαίσιο της νέας αντιπυρικής περιόδου και είχε ως στόχο τον έλεγχο της εφαρμογής των αντίστοιχων σχεδίων, τη βελτίωση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και των υπηρεσιών του Δήμου, την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, τη δοκιμή των υφιστάμενων διαδικασιών, καθώς και τον εντοπισμό σημείων που χρήζουν βελτίωσης.

Οι κύριοι στόχοι της άσκησης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2026» ήταν:

– Να δοκιμαστεί η φάση της αρχικής εκτίμησης της κατάστασης, καθώς και της άμεσης απόκρισης – κινητοποίησης των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

– Να βελτιωθεί ο συντονισμός των υπηρεσιών και η διαδικασία συλλογής και διαχείρισης πληροφορίας μεταξύ των εμπλεκομένων.

– Να διαπιστωθεί η εφικτότητα της επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρησιακά εμπλεκόμενων υπηρεσιών και η αποτελεσματικότητα των διαφορετικών τρόπων επικοινωνίας.

– Να εκτιμηθεί η διαθεσιμότητα των απαραίτητων πόρων (ανθρώπινων και υλικών).

– Να γίνει αξιοποίηση και αξιολόγηση νέων μεθοδολογιών και τεχνικών.

– Να διαπιστωθούν αδυναμίες ή προβλήματα στα μνημόνια ενεργειών/ συνεργασίας των αρμόδιων φορέων.

– Να γίνει εφαρμογή των Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης των υπηρεσιών, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν αδυναμίες.

– Να εκπαιδευτούν όλοι οι εμπλεκόμενοι και να βελτιωθούν οι σχετικές δεξιότητές τους.

– Να γίνει ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του γενικού πληθυσμού σε θέματα αυτοπροστασίας για πυρκαγιές και ενδυνάμωση της πεποίθησής του ότι οι υπηρεσίες προετοιμάζονται για τη διαχείριση της έκτακτης ανάγκης.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

Στερεός Ατσαλάκης