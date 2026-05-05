ΣΕΠΕ Χανίων :Καταδίκη για μαθήματα πυρόσβεσης από ΑμερικανοΝΑΤΟϊκούς, σε δημοτικά σχολεία της πόλης μας.

Το ΔΣ του ΣΕΠΕ Χανίων καταδικάζει κάθε πρωτοβουλία, όπως αυτές που είδαν το φως της δημοσιότητας λίγες μέρες πριν το Πάσχα και αφορούν τα μαθήματα πυρόσβεσης από ΑμερικανοΝΑΤΟϊκούς, σε δημοτικά σχολεία της πόλης μας.

Ο Σύλλογός μας, μαζί με εργατικά σωματεία, τη νεολαία και μαζικούς φορείς των Χανίων, στέκεται απέναντι στους σχεδιασμούς και πολέμους των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ στους οποίους εμπλέκεται η χώρα μας και έχουν ως αποτέλεσμα την καταστροφή, τον θάνατο και τη δολοφονία λαών και ιδιαίτερα παιδιών.

Από την πρώτη μέρα του πολέμου στο Ιράν αλλά και στον Λίβανο, περισσότερα από 450 παιδιά έχουν σκοτωθεί και χιλιάδες έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με στοιχεία που πρόσφατα δημοσιεύτηκαν.

Κι όμως, αυτοί που μακελεύουν τα παιδιά μέσα στα σχολειά τους, ήρθαν οι ίδιοι εδώ, στη δική μας πόλη, κι αφού πρώτα έβγαλαν την αιματοβαμμένη τους στολή, αμέσως μετά φόρεσαν την άλλη, εκείνη του καλού κα αγαθού πυροσβέστη που νοιάζεται για την ασφάλεια των μαθητών!

Με λίγα λόγια φόρεσαν τη «στολή» εκείνου που επιθυμεί να σβήσει από τη συνείδηση των παιδιών και των οικογενειών τους τα εγκλήματα, τη φρίκη του πολέμου που τα πρώτα του θύματα είναι πάντα τα παιδιά!

Αλήθεια, με την άδεια ποιας υπηρεσίας μπήκαν στα σχολειά; Μέσα από ποια συλλογική διαδικασία πάρθηκε μια τέτοια απόφαση; Οι εκπαιδευτικοί δε γίνεται να επιτρέπουμε στους πρωταγωνιστές του μακελειού, να έρχονται σε επαφή με τους μαθητές μας!

Το χρέος και ευθύνη μας είναι να διδάσκουμε την αλληλεγγύη, να διαμορφώνουμε μαχητές της Ειρήνης, να δυναμώνουμε την έκφραση της καταδίκης των πολέμων και των υπευθύνων τους που δε διστάζουν να αφανίζουν ολόκληρους λαούς στο κυνήγι για την πρωτοκαθεδρία στους δρόμους του εμπορίου, της ενέργειας, για το κυνήγι του κέρδους των λίγων!

Οι μαθητές μας, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς δεν τρώμε κουτόχορτο!

Δεν ανεχόμαστε την υποταγή σε συμφέροντα που είναι ξένα για τον τόπο μας και για το μέλλον των παιδιών μας.

Όλοι γνωρίζουμε ότι η Βάση της Σούδας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο ως ορμητήριο θανάτου για τους λαούς, ότι αποτελεί ομολογημένο στόχο αντιποίνων. Κι επειδή η λαϊκή απαίτηση για το κλείσιμο της βάσης της Σούδας και την απεμπλοκή της χώρας μας από τον πόλεμο δυναμώνει, οι φονιάδες των λαών επιδίδονται αδιάλειπτα σε αγαθοεργίες με στόχο την απόσπαση της «υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας»!

Εκτός από τα μαθήματα πυρόσβεσης άρχισαν να βάφουν κάγκελα σχολείων και εκκλησιών, να μοιράζουν πορτοκάλια, λίγο καιρό πριν χάριζαν παπλώματα, καθάριζαν παραλίες…

Δεν έχουμε ανάγκη την υποστήριξή τους! Γνωρίζουμε πολύ καλά τον τρόπο να διεκδικήσουμε όσα έχουμε ανάγκη! Κι αυτό κάνουμε!

Γνωρίζουμε πολύ καλά επίσης πως αν η σχολική χρονιά τελειώνει κι ακόμη υπάρχουν κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό, αν οι τάξεις είναι ασφυκτικά γεμάτες με μαθητές που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν οι μαθησιακές τους ανάγκες σε τέτοιες συνθήκες,

αν η υποχρηματοδότηση τσακίζει κόκκαλα, αυτό συμβαίνει γιατί τα χρήματα διοχετεύονται αλλού! Διοχετεύονται, με ευθύνη της Κυβέρνησης, σε πολεμικές δαπάνες, σε μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις, εφοπλιστές και τράπεζες προκειμένου να εξασφαλιστεί η κερδοφορία τους.

Την ίδια στιγμή απογειώνεται κι άλλο η ακρίβεια, δυναμώνει η καταστολή, οι διώξεις και η τρομοκράτηση, ετοιμάζουν νέα μέτρα περιορισμού της συνδικαλιστικής δράσης, θεσμοθέτησης της φτώχειας, νέου χτυπήματος του δικαιώματος στη μόνιμη και σταθερή εργασία.

Ο ΣΕΠΕ Χανίων τόσο μέσα από τη συμμετοχή του σε αντιιμπεριαλιστικές – αντιπολεμικές κινητοποιήσεις, όσο και μέσα από την πρωτοβουλία που ανοίγει με την επιστολή για μαθητική δημιουργία, που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς, έχει ξεκάθαρα ταχθεί στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Έχει ξεκάθαρα ταχθεί στην πλευρά των λαών και των παιδιών τους!

Ενώνουμε τη φωνή μας με τον λαό των Χανίων απαιτώντας να κλείσει η βάση της Σούδας!

Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε Αμερικανονατοϊκή «αγαθοεργία»!

Καλούμε τα μέλη μας να αγκαλιάσουν την πρωτοβουλία που παίρνει ο Σύλλογός μας για μαθητική αντιπολεμική δημιουργία. Να βοηθήσουμε τα παιδιά να κατανοήσουν και να εκφραστούν για όσα συμβαίνουν γύρω τους!

Καλούμε να συμμετέχουν μαζικά στην Παγκρήτια κινητοποίηση στη Βάση της Σούδας στις 17 του Μάη, από κοινού με τους μαθητές μας και τους γονείς τους για να απαιτήσουμε να κλείσει η Βάση της Σούδας, να απεμπλακεί η χώρα μας από τους πολέμους, να επιστρέψουν όλες οι στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονται εκτός συνόρων!