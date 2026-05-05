Εκπρόσωποι του ΟΗΕ στο Δήμο Χερσονήσου ενόψει των Inter‑Agency Games 2026

Στο Δημαρχείο Χερσονήσου άρχισε και επίσημα η αντίστροφη μέτρηση για την διεξαγωγή των 51ων Διαυπηρεσιακών Αγώνων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου και πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με τον Δήμαρχο κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη, παρουσία του Εντεταλμένου Συμβούλου Αθλητισμού κ. Βαγγέλη Κοκοδρούλη.

Η επίσκεψη εντάσσεται στην τελική φάση προετοιμασίας των 51ων Inter‑Agency Games – IAG, οι οποίοι θα διεξαχθούν από τις 6 έως τις 10 Μαΐου 2026 στην Κρήτη, με τον Δήμο Χερσονήσου να αποτελεί έναν από τους βασικούς συνδιοργανωτές και τον κύριο τόπο διεξαγωγής των περισσότερων αθλητικών γεγονότων. Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκ μέρους του ΟΗΕ και της Επιτροπής Διεξαγωγής των Αγώνων οι Steven‑Geoffrey Eales,

President της UNIDO Staff Union, ο Mohamad Mardini, Team Leader της Service Design and Provisioning Team, και ο Imed Zabaar, Administrative Officer.

Οι εκπρόσωποι του Οργανισμού εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για τη φετινή διοργάνωση, υπογραμμίζοντας ότι το ενδιαφέρον των εργαζομένων‑αθλητών υπήρξε εξαιρετικά υψηλό από την πρώτη στιγμή, με αποτέλεσμα οι συμμετοχές να ξεπεράσουν κάθε προσδοκία.

Τόνισαν επίσης ότι η Κρήτη έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις, τόσο για τη φιλοξενία όσο και για την ποιότητα των τοπικών προϊόντων, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι το θυμαρίσιο μέλι και το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «έχουν πλέον θέση στα σπίτια μας».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης παρουσιάστηκε ο συνολικός σχεδιασμός των Αγώνων, με έμφαση στην οργάνωση, τον συντονισμό και την προετοιμασία των εγκαταστάσεων που θα φιλοξενήσουν το μεγαλύτερο μέρος των αθλητικών δραστηριοτήτων στον Δήμο Χερσονήσου.

Οι εκπρόσωποι του ΟΗΕ εξέφρασαν την ιδιαίτερη ικανοποίησή τους για το επίπεδο ετοιμότητας που διαπίστωσαν, χαρακτηρίζοντας την οργάνωση «άριστη» και θεωρώντας δεδομένη την επιτυχία της διοργάνωσης.

Συζήτησαν παράλληλα με τον Δήμαρχο, τις πιθανότητες διαμόρφωσης ενός ευρύτερου πλαισίου συνεργασίας, αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες της περιοχής και τη θετική εμπειρία που έχουν αποκομίσει μέχρι σήμερα από την Κρήτη και τον Δήμο Χερσονήσου.

Αναφέρεται ότι οι Inter‑Agency Games, αποτελούν θεσμό που ενώνει εργαζομένους από όλο το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών μέσα από τον αθλητισμό, την ομαδικότητα και το πνεύμα συνεργασίας. Η επιλογή της Κρήτης και ειδικότερα του Δήμου Χερσονήσου ως βασικού τόπου διεξαγωγής αναδεικνύει τη διεθνή εμβέλεια της περιοχής και τον συνδυασμό φυσικής ομορφιάς, πολιτισμικού πλούτου και ισχυρής αθλητικής παράδοσης που διαθέτει.

Κλείνοντας τη συνάντηση, ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε:

«Η φιλοξενία των Inter‑Agency Games αποτελεί τιμή και μεγάλη ευθύνη για τον Δήμο Χερσονήσου και για την Κρήτη. Εργαζόμαστε με συνέπεια ώστε να προσφέρουμε ένα περιβάλλον αντάξιο της ιστορίας και του κύρους των Αγώνων. Η διοργάνωση αυτή προβάλλει τον τόπο μας διεθνώς και αποδεικνύει ότι ο Χερσόνησος μπορεί να στηρίξει μεγάλα γεγονότα με επαγγελματισμό, ποιότητα και αυθεντική κρητική φιλοξενία».