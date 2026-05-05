Ρέθυμνο:Τα συγχαρητήρια του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Αθλητισμού για το πρωτοφανές Tremble του Ρεθυμνιακού

Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τα θερμά συγχαρητήρια προς τους ποδοσφαιριστές, τους προπονητές, τα μέλη του επιτελείου και τη διοίκηση της ποδοσφαιρικής ομάδας του Ρεθυμνιακού εξέφρασαν ο Δήμαρχος Γιώργης Χ. Μαρινάκης και ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Νίκος Προβιάς.

Μετά την κατάκτηση του Super Cup και του Πρωταθλήματος της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣΡ που σηματοδοτεί την επιστροφή τους στη Γ’ Εθνική, τα «Δελφίνια» ολοκλήρωσαν μια θριαμβευτική -και μοναδική στα χρονικά του ρεθεμνιώτικου ποδοσφαίρου- πορεία προσθέτοντας στη συλλογή τους και το Κύπελλο, για όγδοη φορά στην ιστορία τους.

Στον 53ο τελικό του Κυπέλλου που διεξήχθη την Κυριακή σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, στο γήπεδο των Μισιρίων στη μνήμη του Γιώργου Μανωλακάκη ο Ρεθυμνιακός επιβλήθηκε του Ερμή Ζωνιανών με 2-0.

«Αξίζουν πολλά μπράβο στον Ρεθυμνιακό για την εξαιρετική πορεία του που είχε ως αποτέλεσμα να αναρριχηθεί σε τρεις διαφορετικές κορυφές, ένα επίτευγμα που δεν έχει προηγούμενο στα χρονικά του τοπικού ποδοσφαίρου.

Με αυτό το Tremble ανταμείβονται η σκληρή δουλειά, ο κόπος, η στοχοπροσήλωση και το όραμα όλου του οργανισμού στον οποίο ευχόμαστε να συνεχίσει να εξελίσσεται και να εκπροσωπήσει επαξίως το Ρέθυμνο και στο Πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής την ερχόμενη σεζόν.

Συγχαίρουμε επίσης και τον Ερμή Ζωνιανών για τη συμμετοχή του στον τελικό προσπάθεια που κατέβαλε » τόνισε ο Αντιδήμαρχος Νίκος Προβιάς, ο οποίος απένειμε το τρόπαιο στους αρχηγούς του Ρεθυμνιακού μαζί με τον Πρόεδρο της ΕΠΣΡ Γιώργο Ξηράκη.

