Αναζήτηση
ΔΙΕΘΝΗΕΛΛΑΔΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τον Ιούλιο στην Αθήνα ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ – Εντός του 2026 η επίσκεψη Τραμπ

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Κατά την παρουσία της στην ΕΡΤ η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αποκάλυψε ότι ο Πιτ Χέγκσεθ θα έρθει στη χώρα μας στις αρχές του Ιουλίου.

Η Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επισκέφτηκε το Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Κατά την επίσκεψή της επιβεβαίωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να έρθει στη χώρα μας εντός του 2026.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, αναμένεται να επισκεφθεί την Ελλάδα στις αρχές Ιουλίου. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να είναι μαζί με τον αμερικανό πρόεδρο όταν εκείνος έρθει στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα, δεν αποκλείεται ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Πιτ Χέγκσεθ να έρθουν μαζί στην Αθήνα λίγο πριν τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο λογαριασμός του σκανδάλου στους αγρότες...

0
Ραβασάκια από ΑΑΔΕ λαμβάνουν αγρότες για αναδρομικές επιστροφές ενισχύσεων...

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Θα επισκεφτεί τη Βουλή...

0
Στην Αθήνα βρίσκεται από την Δευτέρα (4/5) ο Οικουμενικός...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο λογαριασμός του σκανδάλου στους αγρότες...

0
Ραβασάκια από ΑΑΔΕ λαμβάνουν αγρότες για αναδρομικές επιστροφές ενισχύσεων...

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Θα επισκεφτεί τη Βουλή...

0
Στην Αθήνα βρίσκεται από την Δευτέρα (4/5) ο Οικουμενικός...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο λογαριασμός του σκανδάλου στους αγρότες – «Ραβασάκια» για επιστροφές ενισχύσεων
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST