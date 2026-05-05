Τον Ιούλιο στην Αθήνα ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ – Εντός του 2026 η επίσκεψη Τραμπ

Κατά την παρουσία της στην ΕΡΤ η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αποκάλυψε ότι ο Πιτ Χέγκσεθ θα έρθει στη χώρα μας στις αρχές του Ιουλίου. Η Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επισκέφτηκε το Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Κατά την επίσκεψή της επιβεβαίωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να έρθει στη χώρα μας εντός του 2026. Παράλληλα, αποκάλυψε πως ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, αναμένεται να επισκεφθεί την Ελλάδα στις αρχές Ιουλίου. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να είναι μαζί με τον αμερικανό πρόεδρο όταν εκείνος έρθει στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, δεν αποκλείεται ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Πιτ Χέγκσεθ να έρθουν μαζί στην Αθήνα λίγο πριν τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.