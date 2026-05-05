Παραστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ρέθυμνο

Στο πλαίσιο της μεγάλης περιοδείας που πραγματοποιεί τον Μάιο η Εθνική Λυρική Σκηνή στην Κρήτη, ο Δήμος Ρεθύμνης έχει την τιμή και την χαρά να φιλοξενεί ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων που περιλαμβάνει συναυλίες, όπερα σκιών, οπερέτα, μιούζικαλ για παιδιά και νέους, μουσικοθεατρικές παραστάσεις, καθώς και προβολές ντοκιμαντέρ.

Από τις 7 έως και τις 31 Μαΐου 2026, θα παρουσιαστούν στην Κρήτη, συμπεριλαμβανομένου του Ρεθύμνου, συνολικά 56 παραστάσεις, σε 29 διαφορετικούς χώρους, από θέατρα, εκκλησίες, τζαμιά και ενετικά τείχη μέχρι πλατείες, πάρκα, πεζόδρομους και κινηματογράφους, φέρνοντας τη μουσική και το λυρικό θέατρο πιο κοντά σε κάθε γωνιά του νησιού.

Στο Ρέθυμνο οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τον Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης και το πρόγραμμα θα εξελιχθεί από την Παρασκευή 8 Μαΐου έως την Δευτέρα 25 Μαΐου 2025.

Η περιοδεία στην Κρήτη πραγματοποιείται με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και σε συνεργασία με τους τοπικούς δήμους, στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας.

Όλες οι παραστάσεις θα δοθούν με είσοδο ελεύθερη για το κοινό, στο πλαίσιο του προγράμματος «Η ΕΛΣ ταξιδεύει στην Ελλάδα», το οποίο υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ – ΜΑΪΟΣ 2026

• Πολλά εν θέλω να σου πω… | 8 Μαΐου 2026 – Λύκειο Ελληνίδων Ρεθύμνου | Στις 19.30

• Ρεσιτάλ λυρικού τραγουδιού | 8 Μαΐου 2026 – Ωδείο Ρεθύμνου, Αίθουσα Παντελής Πρεβελάκης | Στις 20.30

• Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος | 9 Μαΐου 2026 – Σπίτι Πολιτισμού | Στις 10.00 & 12.00

• 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης | 12 Μαΐου 2026 – Πλατεία Μικρασιατών | Στις 20.30

• Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει | 13 Μαΐου 2026 – Σπίτι Πολιτισμού | Στις 10.00 & 11.30

• Ροδινός: O θρυλικός λυράρης | 16 Μαΐου 2026 – Ωδείο Ρεθύμνου, Αίθουσα Παντελής Πρεβελάκης | Στις 20.30

• Το σταυροδρόμι του κόσμου | 18 Μαΐου 2026 – Πλατεία Μικρασιατών | Στις 20.30

• Ασίκικο Πουλάκη | 19 Μαΐου 2026 – Πλατεία Μικρασιατών | Στις 20.30

• Μαίρη, Μαριάννα, Μαρία: Τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας | 25 Μαΐου 2026 – Σπίτι Πολιτισμού | Στις 20.30

ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΠΟΛΛΑ ΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ… | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2026 – ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΣΤΙΣ 19.30

Συναυλία Πολλά εν θέλω να σου πω…

Επιλογή τραγουδιών: Γεράσιμος Παπαδόπουλος, Ζαχαρίας Καρούνης

Μεταφορά από τη βυζαντινή στην ευρωπαϊκή σημειογραφία: Γεράσιμος Παπαδόπουλος

Ερμηνεύει ο Ζαχαρίας Καρούνης

Moυσικό σύνολο: Γεράσιμος Παπαδόπουλος (ούτι), Στέλλα Βαλάση (σαντούρι), Διονύσης Θεοδόσης (κλαρίνο, καβάλ, φλογέρες), Στρατής Σκουρκέας (κρουστά)

Ο Ζαχαρίας Καρούνης και μια ομάδα τεσσάρων μουσικών επιλέγουν τραγούδια από τον κώδικα του Ιστορικού & Παλαιογραφικού Αρχείου του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, χειρόγραφο 37. Πρόκειται για συλλογή τραγουδιών του 19ου αιώνα, των οποίων οι μελωδίες αποτυπώνονται στην αναλυτική βυζαντινή σημειογραφία, πάνω σε στίχους που αποπνέουν ρομαντισμό. Το κύριο θέμα των τραγουδιών είναι η αγάπη και κυρίως ο ανεκπλήρωτος έρωτας.

Η επιλογή των τραγουδιών έγινε από τον Ζαχαρία Καρούνη και τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο. Αρχικά εργάστηκαν χωριστά ενώ έπειτα συνέκριναν τα αποτελέσματα. Οι επιλογές και των δύο ταυτίστηκαν σχεδόν στο σύνολό τους.

Τα κριτήρια, βάσει των οποίων έγινε η επιλογή των τραγουδιών ήταν μουσικά, ερευνώντας κυρίως για πρωτότυπες μουσικές φράσεις, ομοιότητες με παραδοσιακά τραγούδια που έχουν φτάσει ως τις μέρες μας αλλά και ενδιαφέρουσες μουσικές φόρμες και μορφολογικές ιδιαιτερότητες, τις οποίες δεν τις συναντάμε συχνά σε παραδοσιακά τραγούδια.

Επίσης, μεγάλο ρόλο στην επιλογή των τραγουδιών έπαιξαν τα ποιητικά κείμενά τους, ο λόγος δηλαδή που τα συνοδεύει. Προσπάθησαν να καλύψουν όλες τις γλωσσικές «ποιότητες», τις οποίες συναντάμε στην εν λόγω συλλογή τραγουδιών.

Το χειρόγραφο του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης αρ. 37 αποτελεί –σύμφωνα με τη διατύπωση του εξωφύλλου του– μια «Μουσικὴ Συλλογὴ Τραγουδίων παλαιῶν τε καὶ νέων, μελοποιηθέντων καὶ τονισθέντων ὑπὸ Γεωργίου Κ. Ιωαννίτου Πρωτοψάλτου».

Πρόκειται για έναν θησαυρό της μουσικής λαογραφίας, με περισσότερες από 230 καταγραφές στη σύγχρονη ψαλτική σημειογραφία λόγιων φαναριώτικων τραγουδιών (μερικά από τα οποία αποτελούν επώνυμες ή πιθανολογούμενες ανώνυμες δημιουργίες του ίδιου του Ιωαννίτη), δημοτικών τραγουδιών από ποικίλες περιοχές της Ελλάδας,

κλέφτικων και μερικών οργανικών σκοπών. Το πλήρες όνομα του γραφέα του χειρογράφου είναι Γεώργιος Κωνσταντίνου Πήλελης, πρωτοψάλτης Ιωαννίνων, δάσκαλος και θεωρητικός της μουσικής, ο οποίος γεννήθηκε στα Γιάννενα πιθανότατα στο κατώφλι 18ου και 19ου αιώνα, διδάχθηκε τη λεγόμενη «Νέα Μέθοδο» από τους ίδιους τους δημιουργούς της στην Κωνσταντινούπολη και απεβίωσε το 1885.

ΡΕΣΙΤΑΛ ΛΥΡΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2026 – ΩΔΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ | ΣΤΙΣ 20.30

Ρεσιτάλ λυρικού τραγουδιού

Ερμηνεύουν:

Βασιλική Καραγιάννη (υψίφωνος)

Γιάννης Χριστόπουλος (τενόρος)

Διονύσης Σούρμπης (βαρύτονος)

Πιάνο: Σοφία Ταμβακοπούλου / Χρήστος Σακελλαρίδης (Χανιά)

Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στον κόσμο του λυρικού τραγουδιού παρουσιάζουν οι καταξιωμένοι μονωδοί της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Βασιλική Καραγιάννη, Γιάννης Χριστόπουλος και Διονύσης Σούρμπης. Στο πιάνο η Σοφία Ταμβακοπούλου και ο Χρήστος Σακελλαρίδης (Χανιά). Το ξεχωριστό αυτό ρεσιτάλ θα προσφέρει στο κοινό μια υψηλού επιπέδου καλλιτεχνική εμπειρία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δημοφιλείς άριες, τραγούδια και αγαπημένα αποσπάσματα από το διεθνές και ελληνικό ρεπερτόριο της όπερας, της οπερέτας και του λόγιου τραγουδιού, σε μια προσεκτικά επιλεγμένη ανθολογία που αναδεικνύει τη δραματικότητα, το πάθος και τη λυρική ομορφιά του είδους. Μέσα από τις ερμηνείες των καλλιτεχνών, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει ή να επανασυνδεθεί με εμβληματικά έργα που έχουν σημαδέψει την ιστορία της όπερας.

Το ρεσιτάλ περιλαμβάνει συνθέσεις κορυφαίων δημιουργών, όπως οι Μότσαρτ, Ροσσίνι, Βέρντι, Πουτσίνι, Μασνέ και Ραβέλ, καθώς και επιλογές από σημαντικά έργα του ελληνικού μουσικού θεάτρου, αλλά και τραγούδια των Κωνσταντινίδη και Σακελλαρίδη. Η συνύπαρξη διεθνούς και ελληνικού ρεπερτορίου δημιουργεί ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που απευθύνεται τόσο σε μυημένους όσο και σε νέους ακροατές.

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΡΙΓΟΛΕΤΤΟΣ |ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΪΟΥ 2026 – ΣΠΙΤΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | ΣΤΙΣ 10.00 & 12.00

Όπερα σκιών • Παραγωγή Εναλλακτικής Σκηνής Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Αλέξανδρος Μελισσηνός / Δημήτρης Δημόπουλος

Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος

Μουσική: Τζουζέππε Βέρντι

Πρωτότυπο λιμπρέτο: Φραντσέσκο Μαρία Πιάβε

Μουσική προσαρμογή: Λίνα Ζάχαρη

Κείμενο: Δημήτρης Δημόπουλος, Αλέξανδρος Μελισσηνός

Μετάφραση στίχων: Δημήτρης Δημόπουλος

Ερμηνεύουν: Μάνος Κοκκώνης, Γιάννης Σελητσανιώτης, Δήμητρα Κωτίδου

Καραγκιοζοπαίχτης: Αλέξανδρος Μελισσηνός

Πιάνο: Μάρκος Κώτσιας

Ο πιο διάσημος και αγαπημένος καμπούρης γελωτοποιός του θεάτρου σκιών, ο Καραγκιόζης, καλείται να φέρει εις πέρας μια… λυρική αποστολή: να ερμηνεύσει τον πιο διάσημο καμπούρη της όπερας, τον Ριγολέττο! Στην εξαιρετικά επιτυχημένη παραγωγή όπερας σκιών Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος, σε κείμενο του πολυπράγμονα κωμικού,

σκηνοθέτη και λιμπρετίστα Δημήτρη Δημόπουλου και του έμπειρου καραγκιοζοπαίχτη Αλέξανδρου Μελισσηνού, ο Καραγκιόζης βρίσκεται από το πουθενά να είναι πρωταγωνιστής του Ριγολέττου στο λυρικό θέατρο που ιδρύει η Βεζιροπούλα στο σαράι, μαθαίνοντας με χιούμορ και αφοπλιστική αθωότητα όλα όσα απαιτούνται για να ανέβει μια όπερα.

Η παράσταση συνδυάζει το παραδοσιακό θέατρο σκιών με αποσπάσματα από την αριστουργηματική όπερα Ριγολέττος του Τζουζέππε Βέρντι ¬ερμηνευμένα στα ελληνικά από τρεις λυρικούς τραγουδιστές και με χιουμοριστικό τρόπο ξεδιπλώνει όλο το παρασκήνιο ενός λυρικού θεάτρου, σκορπίζοντας γνώση και άφθονο γέλιο… αλλιώς!

Ο ρόλος του Καραγκιόζη ενσαρκώνεται με ζωντάνια και πρωτοτυπία από τον Αλέξανδρο Μελισσηνό, καθιστώντας την παράσταση μια φρέσκια και διαδραστική πρόταση στο θέατρο σκιών. Μια παράσταση για μικρούς και μεγάλους που υπόσχεται να ψυχαγωγήσει και να εκπαιδεύσει, αποδεικνύοντας ότι η παράδοση και η λυρική τέχνη μπορούν να συνυπάρξουν με χιούμορ και δημιουργικότητα.

100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ | ΤΡΙΤΗ 12 ΜΑΪΟΥ 2026 – ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ | ΣΤΙΣ 20.30

Συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης

Μουσική επιμέλεια, ενορχήστρωση: Γιάννης Μπελώνης

Μουσική διεύθυνση: Στάθης Σούλης

Ερμηνεύουν ο Παντελής Θαλασσινός και η Νίκη Γρανά

Συμμετέχει δεκαμελές μουσικό σύνολο: Θεόδωρος Μαυρομμάτης (φλάουτο), Ντιμίτρι Σαφαριάν-Σιμονένκο (όμποε), Χρήστος Καλούδης (κόρνο), Κώστας Παναγιωτίδης (βιολί), Νίνα Λιντίτα (βιόλα), Νικόλας Καβάκος (βιολοντσέλο), Βασίλης Παπαβασιλείου (κοντραμπάσο), Γιάννης Μπελώνης (πιάνο), Αλέξανδρος Παντελιάς (κιθάρα), Μαρίνος Τρανουδάκης (κρουστά)

Συμμετέχουν οι τοπικές χορωδίες:

Χανιά: Χορωδία Cantilena Χανίων, υπό την αιγίδα του Λυκείου Ελληνίδων Χανίων, εφηβική χορωδία του Ωδείου Ιωάννης Μανιουδάκης και Δημοτική Χορωδία Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: Δημοτική Χορωδία Ρεθύμνου και μέλη των χορωδιών Cantelina και Ωδείου Ιωάννης Μανιουδάκης

Ιεράπετρα: Μικτή Χορωδία Δήμου Ιεράπετρας

Σητεία: Χορωδία της Μουσικής Σχολής Αρετούσα

Ηράκλειο: Μικτή Χορωδία Δήμου Ηρακλείου

Η συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης αποτελεί ένα μοναδικό αφιέρωμα στο σπουδαίο έργο του κορυφαίου Έλληνα συνθέτη. Το πρόγραμμα αντλεί από τους πλέον λυρικούς και εμβληματικούς κύκλους τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη, φωτίζοντας τη βαθιά ποιητική και ανθρωπιστική διάσταση του έργου του.

Μέσα από την ενορχηστρωτική προσέγγιση του Γιάννη Μπελώνη, τις ερμηνείες των Παντελή Θαλασσινού και Νίκης Γρανά, του δεκαμελούς μουσικού συνόλου αποτελούμενου από σολίστ της Ορχήστρας της ΕΛΣ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, η συναυλία αναδεικνύει τον διαχρονικό και οικουμενικό χαρακτήρα της μουσικής του Μίκη Θεοδωράκη.

Το πρόγραμμα έχει επιλεγεί με σκοπό να ψηλαφήσει τη λυρική όψη της θεοδωρακικής τραγουδοποιίας, ενθαρρύνοντας τον στοχασμό γύρω από αυτή την πυρηνική για το έργο και τη σκέψη του συνθέτη έννοια. Τα τραγούδια που θα ερμηνευτούν προέρχονται, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, από κύκλους τραγουδιών που αποκαλύπτουν ένα άλλο πρόσωπο του μεγάλου συνθέτη: λυρικότερο, εσωστρεφέστερο και ευαίσθητο, πέρα από το στερεότυπο του ρωμαλέου «θεοδωρακισμού».

ΣΙΩΠΗ, Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΑΚΟΥΕΙ | ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΜΑΪΟΥ 2026 – ΣΠΙΤΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | ΣΤΙΣ 10.00 & 11.30

Μουσικό θέατρο για παιδιά και νέους • Παραγωγή Εναλλακτικής Σκηνής Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Νίκος Κυπουργός

Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει

Λιμπρέτο: Θωμάς Μοσχόπουλος (με τη συνεργασία του συνθέτη)

Μεταγραφή για μικρό σύνολο: Χαράλαμπος Γωγιός

Σκηνοθεσία: Θοδωρής Αμπαζής

Σκηνικό, κοστούμια: Κέννυ ΜακΛέλλαν

Σχεδιασμός φωτισμών: Νίκος Σωτηρόπουλος

Συνεργάτιδα σκηνοθέτρια: Ελεάνα Τσίχλη

Ερμηνεύουν: Χάρης Ανδριανός (Βασιλιάς), Βάσια Ζαχαροπούλου (Μούσα), Νίκος Στεφάνου (Μουσικός)

Συμμετέχουν οι μουσικοί: Ηλίας Σκορδίλης (κλαρινέτο), Σοφία Ευκλείδου (βιολοντσέλο), Χρήστος Σακελλαρίδης (πιάνο)

Το σπινθηροβόλο μιούζικαλ Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει του διακεκριμένου συνθέτη Νίκου Κυπουργού, μια από τις πιο επιτυχημένες παραγωγές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, συνεχίζει να προσφέρει μια μουσικοθεατρική εμπειρία, εισάγοντας το κοινό στον μαγευτικό κόσμο του μουσικού θεάτρου. Ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας του έργου Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει, οι διασκεδαστικές ερμηνείες και η εξαιρετικά άμεση μουσική γραφή κάνουν τις βασικές έννοιες της μουσικής να μεταδίδονται απευθείας, σαν παιχνίδι, ακόμη και στο αμύητο κοινό.

Ο Βασιλιάς της μουσικής δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος, όποιο μουσικό κομμάτι κι αν του παρουσιάζει ο Μουσικός της αυλής του. Τον Μουσικό από την απελπισία του έρχεται να βγάλει η Μούσα, που βρίσκει με τη σειρά της μια ευκαιρία να «ξαναμπεί στη δουλειά» από την οποία είχε αποκοπεί μετά τις ένδοξες εποχές του Σούμπερτ, του Μότσαρτ και του Μπαχ. Η Μούσα επιστρατεύει τις επτά νότες ως συμμάχους και εμπνέει στον Μουσικό ένα υπέροχο έργο. Ούτε κι αυτό, όμως, αφήνει ικανοποιημένο τον Βασιλιά! Είναι καιρός, λοιπόν, τη λύση να δώσει (όπως πάντα!) η φαντασία…

Το μιούζικαλ Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει αντλεί την έμπνευσή του από το παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν Τα καινούρια ρούχα του βασιλιά. Ακροβατώντας δεξιοτεχνικά ανάμεσα στη λυρική παράδοση και τον παιγνιώδη μεταμοντερνισμό, το έργο αποτελεί μια ιδανική εισαγωγή τόσο των μικρών όσο και των μεγάλων θεατών στις έννοιες, τις τεχνικές και τα εργαλεία της μουσικής γραφής.

«Το Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει δεν είναι ένα έργο που γράφτηκε για παιδιά. Μόνο αφού ολοκληρώθηκε κάποιοι είδαν σε αυτό ότι έχει επιπλέον έναν εκπαιδευτικό χαρακτήρα, που το κάνει κατάλληλο και για παιδιά. Φάνηκε, λοιπόν, με έναν τρόπο, αυτό που πάντοτε πίστευα: ότι, δηλαδή, ανάμεσα στα έργα για μεγάλους και στα έργα για παιδιά, τα όρια δεν είναι πάντοτε σαφή και ευδιάκριτα», σημειώνει ο συνθέτης Νίκος Κυπουργός.

ΡΟΔΙΝΟΣ: O ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΛΥΡΑΡΗΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΪΟΥ 2026 – ΩΔΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ | ΣΤΙΣ 20.30

Μουσικοθεατρική παράσταση – ντοκουμέντο

Ροδινός: O θρυλικός λυράρης

Σκηνοθεσία, έρευνα, κείμενο: Γιάννης Μπλέτας

Ενδυματολογική επιμέλεια: Μαρία Βιβιλάκη – Muses Crete

Μουσική διδασκαλία: Ζαχαρίας Σπυριδάκης

Αφήγηση, κίνηση: Στυλιανός Θωμαδάκης

Αφήγηση, λύρα: Σήφης Καυκαλάς

Λύρα: Γιώργος Γυπαράκης

Λύρα: Μιχάλης Γιαννακάκης

Λαούτο: Αιμίλιος Βολανάκης

Χορεύει η Μαρία Βιβιλάκη

«Λέει ο μύθος, λέει ο θρύλος, λέει κι η παράδοση, λένε οι άνθρωποι – ο κόσμος πάντα λέει».

Ο Ανδρέας Ροδινός άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην κρητική μουσική. Μέσα από την αφήγηση, τη ζωντανή μουσική, τη λύρα και θεατρικές σκηνές, το κοινό ταξιδεύει στη διαδρομή ενός ανθρώπου που αφιέρωσε τη ζωή του στη λύρα και στη διατήρηση της μουσικής παράδοσης.

Η παράσταση αναδεικνύει σημαντικές στιγμές της πορείας του,

τις εμπειρίες, τις δυσκολίες και το πάθος που χαρακτήριζε τη σχέση του με τη λύρα. Πρόκειται για μια καλλιτεχνική πρόταση που συνδυάζει μουσική, θέατρο και ντοκουμέντα – στοιχεία από τη ζωή σε ένα θεατρικό κείμενο, αποτίοντας φόρο τιμής στην πολιτιστική κληρονομιά και στη βαθιά επιρροή που άσκησε ο Ανδρέας Ροδινός στη μουσική παράδοση.

«Λέει πως δεν υπήρξε άλλο χέρι, να χάραζε τη λύρα, να μυρίζει καλοκαίρι. Πως τριγυρνούσε στα χωριά μαζεύοντας σκοπούς: της στράτας νανουρίσματα, μοιρολόγια και καημούς, λύπες και χαρές, βεντέτες για έρωτες. Τους έδινε πνοή.

Λέει πως δεν φοβόταν τα μεσάνυχτα να σταθεί στο σταυροδρόμι, να μπει με τη λύρα του στον κύκλο τον χαραγμένο, με μαχαίρι από μαύρη λαβή, να παίξει για να πάρει το χάρισμα, από όντα νυχτόβια.

Λέει πως για μια γυναίκα με γαλάζια μάτια και ξανθά μαλλιά, που μετρούσε χρόνους παραπάνω, μπήκε ο θάνατος μέσα του και άρχισε να τον μαραζώνει.

Λέει πως τελείωσε τη ζωή του ανάμεσα στα δέντρα στο βουνό και οι νότες, πικρές, ταξίδευαν στο άγιο πέλαγος, όμοιες με προσευχή. Οι δοξαριές του, γεμάτες πόνο και παράπονο, αντηχούσαν από τα σκοτάδια μέχρι το Ρέθεμνος: λέει πως το όνομά του ήταν ΡΟΔΙΝΟΣ».

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2026 – ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ | ΣΤΙΣ 20.30

Συναυλία Alcedo Folk Group

Το σταυροδρόμι του κόσμου

Ενορχηστρώσεις, διασκευές: Alcedo folk band

Τραγούδι, βιολί, τζουράς: Μαρία Μιχαλάκα

Φλάουτο, φλογέρες: Στέφανος Χατζηαναγνώστου

Κιθάρα, τραγούδι: Θεοδώρα Αθανασίου

Φαγκότο, φυσαρμόνικα: Δημήτρης Κουφαλάκος

Τούμπα: Μενέλαος Μωραΐτης

Κρουστά, βιολί, μαντολίνο, κιθάρα, τραγούδι: Κώστας Κωνσταντάτος

Κρήτη: Ένα απίθανο σταυροδρόμι ιστορίας και πολιτισμών.

Alcedo folk band: Μια μουσική ομάδα με επιρροές ποικίλες και παλέτα πολύχρωμη.

Το σταυροδρόμι του κόσμου: Μια μουσική παράσταση με τραγούδια από την Κρήτη και από τόπους κοντινούς σε αυτήν, Ανατολή και Δύση, που άφησαν το καθρέφτισμά τους στο νησί. Έλληνες, Ρωμαίοι, Βυζαντινοί, Άραβες, Βενετοί, Οθωμανοί και άλλοι άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην Κρήτη, με αποτέλεσμα ένα μωσαϊκό τεχνών και ιδεών.

Η βασική ιδέα της παράστασης Το σταυροδρόμι του κόσμου είναι να «ζωγραφίσει» την πολυπολιτισμικότητα της Κρήτης μέσα από διαφορετικές μουσικές, τραγούδια και χορούς φωτίζοντας έτσι με φαντασία τις επιρροές της.

ΑΣΙΚΙΚΟ ΠΟΥΛΑΚΗ | ΤΡΙΤΗ 19 ΜΑΪΟΥ 2026 – ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ | ΣΤΙΣ 20.30

Συναυλία

Μίκης Θεοδωράκης

Ασίκικο Πουλάκη

Στίχοι: Μιχάλης Γκανάς

Ενορχήστρωση, προσαρμογή, σαντούρι, μουσική διεύθυνση: Ανδρέας Κατσιγιάννης

Παίζει βιολί και ερμηνεύει ο Γιάννης Διονυσίου

Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Μαγνησίας

Αντώνιος Καλιούρης (κλαρίνο, φλάουτο), Νικόλαος Μέρμηγκας (μπουζούκι, λάφτα), Κώστας Γεδίκης (μπουζούκι), Απόστολος Βαλαρούτσος (κιθάρα), Κώστας Κωνσταντίνου (κοντραμπάσο), Δήμος Βουγιούκας (ακορντεόν), Κώστας Μερετάκης (κρουστά), Γιάννης Τσέρτος (πιάνο)

Το σπουδαίο έργο Ασίκικο Πουλάκη του Μίκη Θεοδωράκη, σε στίχους Μιχάλη Γκανά, ζωντανεύει σε μια ξεχωριστή συναυλία. Την ενορχήστρωση και προσαρμογή του έργου Ασίκικο Πουλάκη υπογράφει, κατόπιν αιτήματος του ίδιου του συνθέτη, ο καταξιωμένος και πολυσχιδής συνθέτης Ανδρέας Κατσιγιάννης, ιδρυτής της ορχήστρας Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Μαγνησίας.

Η νέα προσέγγιση στο ιδιαίτερο αυτό έργο από τον Γιάννη Διονυσίου και την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Μαγνησίας, διακεκριμένη και πολυταξιδεμένη ορχήστρα παραδοσιακής μουσικής που υπηρετεί με δημιουργικό τρόπο τη συνέχεια της πολυσυλλεκτικής σμυρναίικης παράδοσης, προσφέρει στο κοινό μια σύγχρονη και παραγωγική επανασύνδεση της θεοδωρακικής έμπνευσης με τις παραδοσιακές, ιωνικές της ρίζες.

Ανάμεσα στις πιο ενδιαφέρουσες και ασυνήθιστες συνθέσεις του ανεξάντλητου έργου του Μίκη Θεοδωράκη, ο κύκλος τραγουδιών με τον παράξενο τίτλο Ασίκικο Πουλάκη προέκυψε χάρη στην πρωτοβουλία και τη γόνιμη συνεργασία μιας ομάδας καλλιτεχνών που περιλάμβανε τον ενορχηστρωτή Γιάννη Σπάθα (εμβληματικό κιθαρίστα του θρυλικού, αγγλόφωνου συγκροτήματος της δεκαετίας του ’70 Socrates Drank the Conium), τον τραγουδιστή Βασίλη Λέκκα και τον ποιητή Μιχάλη Γκανά, στους οποίους ο Θεοδωράκης εμπιστεύτηκε την πρώτη δισκογραφική κυκλοφορία του έργου το 1996.

Στον κύκλο Ασίκικο Πουλάκη κορυφώνεται ο, πολυετής όσο και υπόγειος, πειραματισμός του εβδομηντάχρονου, τότε, Θεοδωράκη με τους μελωδικούς δρόμους και τους ασύμμετρους ρυθμούς της μικρασιατικής παράδοσης. Συνιστά, παράλληλα, έναν όψιμο και συγκινητικό φόρο τιμής στη μητέρα του συνθέτη Ασπασία Πουλάκη (στο επώνυμο της οποίας οφείλεται και η ιδιότυπη ορθογραφία του τίτλου), καθώς και στην καταγωγή της, από τον Τσεσμέ της Μικράς Ασίας. Επιπλέον, χάρη στην πρωτοβουλία του Μιχάλη Γκανά, προστέθηκε στον κύκλο και το τραγούδι «Οι δρόμοι του Αρχάγγελου», εμπνευσμένο από την ομώνυμη αυτοβιογραφία του συνθέτη.

ΜΑΙΡΗ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΜΑΡΙΑ: ΤΑ ΑΓΝΩΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΑΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2026 – ΣΠΙΤΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | ΣΤΙΣ 20.30

Προβολή ντοκιμαντέρ

Μαίρη, Μαριάννα, Μαρία: Τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας

Ιδέα, έρευνα, σενάριο: Βασίλης Λούρας

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Ασθενίδης, Βασίλης Λούρας

Παραγωγή: Στέλλα Αγγελέτου

Επιστημονικοί σύμβουλοι: Άρης Χριστοφέλλης, Σοφία Κομποτιάτη

Κινηματογραφική διανομή: CINOBO

Χορηγική υποστήριξη ντοκιμαντέρ: Οικογένεια Οδυσσέα Κυριακόπουλου και Φλωρίκας Κυριακοπούλου

Μετά από μια αξιοσημείωτη διεθνή πορεία σε κινηματογραφικά φεστιβάλ σε Ευρώπη, Αυστραλία, Αμερική, αλλά και στη γαλλική τηλεόραση (France 5), το ντοκιμαντέρ Μαίρη, Μαριάννα, Μαρία:

Τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας θα συναντήσει το κοινό της Κρήτης. Το ντοκιμαντέρ (διάρκεια 103΄), σε ιδέα, έρευνα, σενάριο του Βασίλη Λούρα, σκηνοθεσία των Μιχάλη Ασθενίδη – Βασίλη Λούρα και παραγωγή της Στέλλας Αγγελέτου, φέρνει στο φως πολύτιμο αρχειακό υλικό και αποκαλύπτει για πρώτη φορά την τελευταία ηχογράφηση πρόβας που έκανε η Μαρία Κάλλας στο σπίτι της στο Παρίσι, ένα μήνα πριν τον θάνατό της.

Το ντοκιμαντέρ επιχειρεί να φωτίσει την περίοδο της προσωπικής και καλλιτεχνικής ενηλικίωσης της Κάλλας στην Αθήνα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, από το 1937 έως το 1945, καθώς και τα χρόνια μετά το 1957, όταν η παγκόσμια πλέον ντίβα επανασυνδέεται με την Ελλάδα.

Τα σημαντικότερα καλλιτεχνικά επιτεύγματα, τα άγνωστα ντεμπούτα, οι προσωπικότητες που την καθόρισαν, τα ορόσημα της πορείας της, αλλά και οι κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες στην Ελλάδα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το εμφυλιοπολεμικό κλίμα των δεκαετιών του ’40 και του ’50, οι άδικες επιθέσεις που δέχτηκε, αποτελούν βασικούς άξονες της αφήγησης της δύσκολης αλλά και μυθιστορηματικής ζωής της Κάλλας, η οποία κινήθηκε πάντα στο μεταίχμιο μεταξύ θριάμβου και τραγωδίας.

Μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό, ανέκδοτες ηχογραφήσεις, συνεντεύξεις, ηχητικά ντοκουμέντα, το ντοκιμαντέρ επιχειρεί να αφηγηθεί την ιστορία των πρώτων ετών της Κάλλας – μια ιστορία θριάμβου της θέλησης, του ταλέντου, της εργατικότητας, της αφοσίωσης, και ταυτόχρονα μια ιστορία αντίστασης σε κάθε δυσκολία και σε κάθε κακοποιητική συμπεριφορά.

Στις καινούριες συνεντεύξεις που έγιναν για τις ανάγκες του ντοκιμαντέρ, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο γιος του ιδρυτικού Διευθυντή της ΕΛΣ Ιωάννης Μπαστιάς, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Γιώργος Κουμεντάκης, ο λυρικός καλλιτέχνης Άρης Χριστοφέλλης, ο Πρόεδρος των Υποτροφιών Μαρία Κάλλας Κωνσταντίνος Πυλαρινός, ο Στέφαν Χαίρνερ, γιος του αρχιμουσικού Χανς Χαίρνερ,

που διηύθυνε την Κάλλας το 1944 στον Φιντέλιο, η μεσόφωνος Κική Μορφωνιού, που τραγούδησε με την Κάλλας στη Νόρμα και τη Μήδεια της Επιδαύρου, η Διευθύντρια του Εθνικού Ωδείου Χαρά Καλομοίρη, η Έφορος του Αρχείου του Ωδείου Αθηνών Στέλλα Κουρμπανά, η μελετήτρια του αρχείου Ζώρα, μουσικολόγος Σοφία Κοντώση, ο συνθέτης Φίλιππος Τσαλαχούρης κ.ά.

Βασικός κορμός της μουσικής αφήγησης του ντοκιμαντέρ είναι η ηχογράφηση από το ρεσιτάλ που έδωσε το 1957 στο Ηρώδειο, καθώς και άλλες θρυλικές στουντιακές και ζωντανές ηχογραφήσεις της Κάλλας. Επιπλέον στο ντοκιμαντέρ αποκαλύπτονται για πρώτη φορά δύο πολύτιμες ανέκδοτες ηχογραφήσεις της Κάλλας: μία από το 1964 στη Λευκάδα και μία από το 1977 στο σπίτι της στο Παρίσι.