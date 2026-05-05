Αναζήτηση
ΔΙΕΘΝΗ

ΗΑΕ: Νέα ιρανικά πλήγματα με πυραύλους και drones από το Ιράν

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, από όταν τέθηκε σε εφαρμογή η εκεχειρία με τις ΗΠΑ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχονται επιθέσεις από το Ιράν, με την αεράμυνα της χώρας να ενεργοποιείται εκ νέου.

Νέα πλήγματα από το Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σημειώθηκαν προ ολίγου σύμφωνα με τις επισήμες ανακοινώσεις από τα ΗΑΕ. Όπως ανέφερε το υπουργείο Άμυνας τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας αντιμετωπίζουν επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα επιθέσεων έπειτα από τέσσερις εβδομάδες σχετικής ηρεμίας, από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν εκεχειρία.

Το υπουργείο Εξωτερικών του κράτους του Κόλπου ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι οι επιθέσεις συνιστούν σοβαρή κλιμάκωση και αποτελούν άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας, προσθέτοντας ότι τα ΗΑΕ διατηρούν το «πλήρες και νόμιμο δικαίωμα» να απαντήσουν.

Το βράδυ της Δευτέρας, τα ΗΑΕ είχαν δηλώσει ότι τα συστήματα αεράμυνας τους αντιμετώπιζαν απειλές από πυραύλους και drones, ενώ πυροσβέστες επιχειρούσαν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε μεγάλη βιομηχανική ζώνη πετρελαίου, μετά από επίθεση με drone που, σύμφωνα με τις αρχές, προερχόταν από το Ιράν.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Ιστορική ομιλία στη Βουλή...

0
«Ο φονταμενταλισμός είναι έκπτωση της πίστης»: Με αυτή τη...

Τον Ιούλιο στην Αθήνα ο Υπουργός Άμυνας...

0
Κατά την παρουσία της στην ΕΡΤ η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ...

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Ιστορική ομιλία στη Βουλή...

0
«Ο φονταμενταλισμός είναι έκπτωση της πίστης»: Με αυτή τη...

Τον Ιούλιο στην Αθήνα ο Υπουργός Άμυνας...

0
Κατά την παρουσία της στην ΕΡΤ η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Τον Ιούλιο στην Αθήνα ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ – Εντός του 2026 η επίσκεψη Τραμπ
Επόμενο άρθρο
Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Ιστορική ομιλία στη Βουλή των Ελλήνων μετά από 27 χρόνια
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Την Παρασκευή τα εγκαίνια του Κέντρου Υφαντικής στα Ανώγεια

ΠΚ team ΠΚ team -
Εγκαινιάζοντας έναν νέο χώρο αφιερωμένο στη διατήρηση, ανάδειξη και...

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Ιστορική ομιλία στη Βουλή των Ελλήνων μετά από 27 χρόνια

ΠΚ team ΠΚ team -
«Ο φονταμενταλισμός είναι έκπτωση της πίστης»: Με αυτή τη...

Νέο πολυνομοσχέδιο: «Μπλόκο» στα μετρητά πάνω από 500 ευρώ – Πρόστιμο-σοκ στο διπλάσιο της συναλλαγής

ΠΚ team ΠΚ team -
Σειρά αλλαγών στη φορολογία και στις συναλλαγές φέρνει το...

Σοκ για τη 19χρονη Μυρτώ: «Ήθελαν να την εκβιάζουν με ροζ βίντεο», καταγγέλλει η μητέρα της

ΠΚ team ΠΚ team -
Νέα διάσταση παίρνει η υπόθεση της Μυρτώς, που έχει...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST