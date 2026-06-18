Εδώ θα στηθεί το αρχηγείο του “κρητικού” FBI μέσα στο καλοκαίρι – Από το τέλος του 2027 σε υπερσύγχρονο χώρο 4 εκατ. Ευρώ(pics)

Σε τελική ευθεία η λειτουργία των γραφείων στο παλιό δημοτικό σχολείο στις Αρχάνες.

Ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι είναι πιθανόν να λειτουργήσουν κάποια από τα γραφεία του «κρητικού» FBI στις Αρχάνες και μάλιστα σε ένα κτήριο «κόσμημα», αυτό των παλιών δημοτικών σχολείων, όπου λειτουργούσε μέχρι και την περίοδο του κορονοϊού και το ΕΑΠ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαδικασίες βρίσκονται στην τελική ευθεία, ωστόσο αυτές αφορούν σε τμήμα που παραχωρεί ο ιδιοκτήτης, δηλαδή ο Δήμος Αρχανών – Αστερουσίων, των παλαιών δημοτικών σχολείων, όπου αναμένεται να δοθεί ο πρώτος όροφος, προκειμένου να ξεκινήσει να λειτουργεί σταδιακά η υπηρεσία που θα υπάγεται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η μεταφορά και η εγκατάσταση του πρώτου τμήματος θεωρείται κομβικό βήμα για την επιχειρησιακή εκκίνηση ενός ευρύτερου σχεδίου που αφορά την ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας στην ενδοχώρα και όχι μόνο.

Αρμόδιες πηγές σημειώνουν ότι υπάρχει η δυνατότητα, υπό προϋποθέσεις, ακόμη και μέσα σε έναν μήνα να είναι έτοιμος ο χώρος για να υποδεχθεί τις πρώτες υπηρεσίες, καθώς απομένουν μόνο κάποιες μικρές παρεμβάσεις και τεχνικές ρυθμίσεις.

Αυτό είναι βέβαια κάτι που θα αποφασιστεί από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο της Αστυνομίας. Πάντως, οι ίδιες πηγές ενημέρωσης τονίζουν ότι το έργο κινείται με ταχείς ρυθμούς.

Προς το παρόν, δεν έχει αποσαφηνιστεί ποια ακριβώς γραφεία και υπηρεσίες θα στεγαστούν στον πρώτο όροφο, καθώς πρόκειται για μέρος ενός μεγαλύτερου σχεδιασμού.

Μόνιμη στέγη στον παλιό Αγροτικό Συνεταιρισμό

Το συνολικό έργο προβλέπει την αξιοποίηση και άλλων εγκαταστάσεων του παλιού Συνεταιρισμού Αρχανών, με στόχο τη δημιουργία περίπου 1.100 τετραγωνικών μέτρων στεγασμένων χώρων, πλήρως διαμορφωμένων για την υποδοχή Αστυνομικής Υπηρεσίας σε μια ευρύτερη έκταση περίπου δύο στρεμμάτων.

Ο συνολικός χώρος στον οποίο θα αναπτυχθεί το αποκαλούμενο «κρητικό FBI» εκτείνεται σε περίπου 22 στρέμματα, όπου προβλέπεται να λειτουργήσουν και άλλες, μη αστυνομικές χρήσεις, στο πλαίσιο ενός πολυλειτουργικού συγκροτήματος.

Το έργο συνολικά αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2027, με τον προϋπολογισμό να προσεγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ.

Αρμόδιες πηγές επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία, καθώς απαιτείται συντονισμός πολλών τεχνικών και διοικητικών σταδίων.

Αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη δύο παράλληλες εργολαβίες: η πρώτη αφορά τη στατική ενίσχυση του κτηρίου και παρεμβάσεις στην τοιχοποιία, ενώ η δεύτερη, που θα ακολουθήσει, περιλαμβάνει ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, διαμορφώσεις δαπέδων και σειρά συμπληρωματικών εργασιών που θα ολοκληρώσουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα του χώρου.

Στόχος είναι η σταδιακή μετάβαση σε μια πλήρως λειτουργική δομή που θα ενισχύσει την παρουσία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη και ευρύτερα στην περιοχή των Αρχανών, με σημείο αναφοράς την περιφερειακή ενότητα Ηράκλειου.

Για τη δημιουργία και τη μόνιμη παρουσία του «ελληνικού FBI» στην Κρήτη είχε αναφερθεί ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, εμπνευστής ο ίδιος, άλλωστε, της ιδέας, σχολιάζοντας με νόημα ότι «δεν θα κάνουν κουμάντο οι τοπικές μαφίες».

«Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (το ελληνικό FBI) έχει έναν κλάδο στη Βόρεια Ελλάδα και ένα κλαδί στην Κρήτη. Αυτό το κλαδί το ενισχύουμε, το στελεχώνουμε και το αναβαθμίζουμε σε Υποδιεύθυνση της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που έχει πανελλαδική αρμοδιότητα.

Όπως είχε πει, η Υποδιεύθυνση θα έχει όλους τους αναγκαίους πόρους ώστε να είναι πλήρως υπηρεσιακή και αποτελεσματική υπηρεσία.

«Δεν θα κάνουν κουμάντο στο νησί οι τοπικές μαφίες και οι νταήδες», είχε τονίσει ο υπουργός. «Δεν θα αφήσουμε να αμαυρώσουν αυτόν τον υπέροχο τόπο η παραβατικότητα, η οπλοκατοχή και η βία».

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