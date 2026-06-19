ΚΡΗΤΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΧΑΝΙΑ

Χανιά: Παγκρήτιο συλλαλητήριο συνταξιούχων στις 29 Ιουνίου – Τα αιτήματα για αυξήσεις, αναδρομικά και 13η σύνταξη

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-6-2026, ΩΡΑ 11 π.μ., ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ- ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι συνταξιούχοι του Ρεθύμνου

ΟΛΟΙ
ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ:

• ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΞΑΝΕΜΙΖΟΥΝ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.

• ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ ΤΟΥ 11ΜΗΝΟΥ 2015-2016 ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ, ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΠΩΣ ΤΟ 2022 ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ !

• ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ, ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ.

• ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΑΚΑΓΕ !

• ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ 13ης ΚΑΙ 14ης ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ.

• ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 300 ΕΥΡΩ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ.

• ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ.

• ΔΗΜΟΣΙΑ, ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΕ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ!

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ
ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΩΡΑ 9 Π.Μ.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 2831026767 ΜΕΧΡΙ 25/6/2026

ΤΑ Δ.Σ. ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
(ΙΚΑ – ΟΑΕΕ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

ΠΗΓΗ: ΡΕΘΕΜΝΟΣ

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