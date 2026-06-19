Ενίσχυση των τουριστικών και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ της Κρήτης και Ινδίας

Θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το τουριστικό προϊόν του νησιού.

Το Ελληνοϊνδικό Επιμελητήριο, η Περιφέρεια Κρήτης, ο Σύνδεσμος Κρητικής Φιλοξενίας και ο Σύνδεσμος Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης φιλοξενούν για μία εβδομάδα στην Κρήτη εκπροσώπους κορυφαίων τουριστικών οργανισμών της Ινδίας

Η επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ενίσχυσης των τουριστικών και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ της Κρήτης και της Ινδίας, μιας αγοράς με εξαιρετικά μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης και σημαντική δυναμική για τον ελληνικό τουρισμό.

Οι προσκεκλημένοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το τουριστικό προϊόν του νησιού, τις υποδομές φιλοξενίας, καθώς και τις δυνατότητες που προσφέρει η Κρήτη ως προορισμός υψηλής ποιότητας για την ταχέως αναπτυσσόμενη ινδική αγορά.

Οι φορείς που συνδιοργανώνουν τη φιλοξενία εκφράζουν την αισιοδοξία τους ότι η συνεργασία αυτή θα συμβάλει ουσιαστικά στην προσέλκυση αυξημένων τουριστικών ροών από την Ινδία, ιδιαίτερα ενόψει της έναρξης λειτουργίας του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου στο Καστέλι, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη συνδεσιμότητα και την αναπτυξιακή προοπτική της Κρήτης.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα για τη διεύρυνση της παρουσίας της Κρήτης σε νέες και στρατηγικής σημασίας αγορές, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.