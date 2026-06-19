Τραμπ: «Η Μελόνι με ικέτευε για μια φωτογραφία, τη λυπήθηκα» – Ο Ιταλός ΥΠΕΞ ματαιώνει την επίσκεψή του στις ΗΠΑ

Η οργισμένη αντίδραση της Μελόνι: «Υπάρχει ένα πράγμα που θα πρέπει να θυμάται: ούτε εγώ ούτε η Ιταλία ικετεύουμε ποτέ».

Διπλωματικό επεισόδιο Ιταλίας – ΗΠΑ μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη Τζόρτζια Μελόνι, ο οποίος υποστήριξε ότι στο περιθώριο της Συνόδου της G7 η ιταλίδα πρωθυπουργός τον παρακαλούσε να βγάλει μία φωτογραφία μαζί της. Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι ανακοίνωσε ότι ακυρώνει την επίσκεψή του στις ΗΠΑ καταγγέλλοντας τις «σοβαρές και προσβλητικές δηλώσεις» του Αμερικανού προέδρου.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι σε βίντεο που δημοσίευσε στο Χ απάντησε άμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και δήλωσε ότι «έμεινε έκπληκτη» από τα σχόλιά του Αμερικανού προέδρου, τα οποία ήταν «εντελώς κατασκευασμένα». Κατηγόρησε επίσης τον Αμερικανό πρόεδρο ότι ενεργεί με πολύ μεγαλύτερο σεβασμό προς τους εχθρούς της Δύσης απ’ ό,τι προς παλιούς, παραδοσιακούς συμμάχους.

Όλα ξεκίνησαν όταν σε τηλεφωνική συνέντευξη που έδωσε στον ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό La7, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίσθηκε ότι η Μελόνι τον «ικέτευσε» να βγάλει φωτογραφία μαζί του στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Ομάδας των Επτά (G7) στη Γαλλία, σύμφωνα με το κείμενο της συνέντευξης που δόθηκε στη δημοσιότητα από το κανάλι, το οποίο δεν δημοσιοποίησε την αρχική ηχογράφηση. Στην αρχή της συνέντευξης, ο Τραμπ στρέφει αμέσως τη συζήτηση στην Μελόνι, ρωτώντας «πώς είναι η πρωθυπουργός σας; Τι είπε όταν με συνάντησε;». «Είναι πιθανόν χαρούμενη που της μίλησα», προσθέτει.

«Δεν χρειαζόταν να της μιλήσω. Δεν ξέρω τι να πω. Με ικέτευε να βγάλω φωτογραφία μαζί της. Ήθελε τόσο πολύ μια φωτογραφία μαζί μου. Δεν θα την είχα βγάλει, αλλά την λυπήθηκα».

Μελόνι: «Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ είναι καθαρή επινόηση, είμαι κατάπληκτη»

«Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ είναι καθαρή επινόηση. Είμαι ειλικρινά κατάπληκτη. Δεν ξέρω γιατί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συμπεριφέρεται έτσι προς συμμάχους του: επιπλέον, δεν είναι η πρώτη φορά», απάντησε η Μελόνι.

Io e l’Italia non imploriamo mai. pic.twitter.com/sTpKlqWB67 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 19, 2026

«Μπορώ μόνο να πω ότι είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι δεν δείχνει την ίδια αποφασιστικότητα με τους εχθρούς της Δύσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, τους ηγέτες των οποίων αντιμετωπίζει αντιθέτως με πολύ μεγαλύτερη επιείκεια», δήλωσε προσθέτοντας: «Υπάρχει ένα πράγμα που θα πρέπει να θυμάται: ούτε εγώ ούτε η Ιταλία ικετεύουμε ποτέ».

Μέχρι τον πόλεμο στο Ιράν, η Μελόνι και ο Τραμπ ήταν καλοί φίλοι και η Ιταλίδα πρωθυπουργός ήταν η μοναδική ευρωπαία ηγέτης που είχε προσκληθεί πέρυσι στην ορκωμοσία του. Ωστόσο η ιταλική κυβέρνηση αρνήθηκε να δώσει στις ΗΠΑ την άδεια να χρησιμοποιήσουν στη διάρκεια του πολέμου μια αεροπορική βάση στη Σικελία για να πραγματοποιούν επιδρομές. Ο Τραμπ κατηγόρησε την Ιταλία ότι δεν βοηθάει και είπε ότι η Μελόνι άλλαξε.

Η πρωθυπουργός είχε προκαλέσει επίσης την οργή του προέδρου υπερασπιζόμενη τον πάπα Λέοντα αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι ο ποντίφικας είναι «μαλακός απέναντι στο έγκλημα» και «καταστροφικός για την εξωτερική πολιτική», έπειτα από επικρίσεις του πάπα εναντίον του πολέμου.

Ο Ιταλός ΥΠΕΞ ακύρωσε την επίσκεψη του στις ΗΠΑ μετά από δηλώσεις Τραμπ

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι ανακοίνωσε σήμερα μέσω του X ότι ματαιώνει την επίσκεψη, που επρόκειτο να πραγματοποιήσει στις 21 και 22 Ιουνίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταγγέλλοντας τις «σοβαρές και προσβλητικές δηλώσεις» του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ