Μέση Ανατολή: Το Ιράν κλείνει τα Στενά του Ορμούζ – Κατέρρευσε η εκεχειρία στον Λίβανο

Η Τεχεράνη απαντά με ναυτικό αποκλεισμό στις «παραβιάσεις» ΗΠΑ και Ισραήλ, ενώ ο νότιος Λίβανος φλέγεται ξανά με δεκάδες νεκρούς – Σε τεντωμένο σχοινί η παγκόσμια ασφάλεια

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η διεθνής κοινότητα μετά την απόφαση-βόμβα του Ιράν να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ για τη ναυσιπλοΐα, την ίδια ώρα που η πρόσφατη εκεχειρία στον Λίβανο καταρρέει μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες με νέο λουτρό αίματος.

Σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, το κεντρικό αρχηγείο των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, «Khatam al-Anbiya», ανακοίνωσε το Σάββατο τον αποκλεισμό του στρατηγικής σημασίας περάσματος, επικαλούμενο παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι αυτό είναι μόνο το «πρώτο βήμα» απέναντι στην αθέτηση των δεσμεύσεων, προειδοποιώντας με περαιτέρω μέτρα εάν συνεχιστεί η «επιθετικότητα».

Νέο σφυροκόπημα στον Νότο και δεκάδες νεκροί

Την ίδια στιγμή, σφοδρά ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα συγκλόνισαν τον νότιο Λίβανο, αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον 23 νεκρούς, ελάχιστες ώρες μετά την ανακοίνωση της νέας εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ.

Τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επαρχία Ναμπατιέ και επτά στη γειτονική Σιδώνα (Σάιντα), ενώ δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από τις επιδρομές ισραηλινών μαχητικών, drones και του πυροβολικού.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου, ανάμεσα στα θύματα είναι και μια τετραμελής οικογένεια –γονείς και δύο παιδιά– που σκοτώθηκε στην κωμόπολη Μπαρίς.

Ανταλλαγή πυρών και κατηγορίες

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι έπληξε «δεκάδες» στόχους της Χεζμπολάχ, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση έγινε ως απάντηση σε περισσότερες από 50 ρουκέτες που εκτόξευσε η οργάνωση εναντίον των δυνάμεών του.

«Οι επιθέσεις αυτές αποτελούν επαναλαμβανόμενες και συνεχιζόμενες παραβιάσεις της συμφωνίας», ανέφερε ο IDF.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ ξεκαθάρισε ότι δεν αναγνωρίζει την εκεχειρία που ανακοινώθηκε από Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο ανώτατος αξιωματούχος της οργάνωσης, Χασάν Φαντλάλα, δήλωσε ότι έχουν κάθε δικαίωμα στην αυτοάμυνα: «Αυτό που μας αφορά είναι να σεβαστεί ο εχθρός πλήρως την κατάπαυση του πυρός και να μην επιχειρεί να επιτεθεί στη χώρα μας ή να καταλάβει νέες θέσεις».

Σε κίνδυνο η διπλωματία ΗΠΑ – Ιράν

Η νέα αυτή κλιμάκωση απειλεί να τινάξει στον αέρα την ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία που υπέγραψαν πρόσφατα οι πρόεδροι των ΗΠΑ και του Ιράν, η οποία προέβλεπε τερματισμό των εχθροπραξιών σε «όλα τα μέτωπα». Ο Λίβανος είχε παρασυρθεί στη δίνη του πολέμου όταν η Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ κατά του Ισραήλ, ως αντίποινα για το πλήγμα που είχε κοστίσει τη ζωή στον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν.

Ενώ ο Αμερικανός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ, μεταβαίνει στην Ελβετία για επείγουσες προκαταρκτικές συνομιλίες με την Τεχεράνη, τα βασικά «αγκάθια» της κρίσης –όπως η στρατιωτική παρουσία του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο (όπου ελέγχει το 5% των εδαφών) και το μέλλον του οπλισμού της Χεζμπολάχ– παραμένουν άλυτα.

«Οι νεκροί είναι πια απλοί αριθμοί»

Η κατάσταση στα νοσοκομεία του νότιου Λιβάνου είναι δραματική, με τους γιατρούς να εργάζονται στα όρια της εξάντλησης. Στο νοσοκομείο Νατζντί της Ναμπατιέ, τα ασθενοφόρα μεταφέρουν τα θύματα απευθείας στο νεκροτομείο, καθώς δεν υπάρχει πλέον διαθέσιμος χώρος.

«Το πρόβλημα είναι ότι το συνηθίσαμε», δήλωσε στο BBC ο Αλί, διασώστης του Ερυθρού Σταυρού με 30 χρόνια εμπειρίας, κάνοντας λόγο για την πιο εφιαλτική νύχτα που θυμάται. «Πλέον, οι θάνατοι για εμάς είναι απλώς ένας αριθμός».

Πολιτικές πιέσεις και το αδιέξοδο

Από την έναρξη των συγκρούσεων, περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι στον Λίβανο παραμένουν εκτοπισμένοι, ενώ δεκάδες κοινότητες στον Νότο έχουν ισοπεδωθεί πλήρως.

Παρά τις διεθνείς επικρίσεις από τον Λευκό Οίκο για το ρίσκο κατάρρευσης της ειρηνευτικής συμφωνίας, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δέχεται έντονες εσωτερικές πιέσεις να συνεχίσει τις επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε πρόσφατες δηλώσεις του, εξήρε τον Νετανιάχου αποκαλώντας τον «πολεμιστή».