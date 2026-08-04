Σοκ στον Μυστρά: Βρέθηκε σορός ηλικιωμένου σε καταψύκτη – Συνελήφθη ο γιος του (video)

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 55χρονος κρατούσε για 5 χρόνια τον πατέρα του νεκρό στην κατάψυξη για να εισπράττει την σύνταξή του.

Μια μακάβρια υπόθεση ερευνά η Ελληνική Αστυνομία στην περιοχή του Μυστρά Λακωνίας, όπου εντοπίστηκε η σορός ενός ηλικιωμένου άνδρα μέσα σε καταψύκτη, στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης έγινε έπειτα από καταγγελίες κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι ανέφεραν στις Αρχές ότι είχαν να δουν τον ηλικιωμένο σχεδόν πέντε χρόνια.

Οι αστυνομικοί κάλεσαν τον 55χρονο γιο του για κατάθεση και, παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποίησαν έρευνα στον χώρο του ξενοδοχείου. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντόπισαν τη σορό του ηλικιωμένου μέσα σε καταψύκτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός ήταν σε κατάσταση βαθιάς κατάψυξης και δεν έφερε εμφανή εξωτερικά σημάδια που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια και ο χρόνος θανάτου θα εξακριβωθούν από τη νεκροψία-νεκροτομή και την ιατροδικαστική εξέταση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 55χρονος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας του πέθανε από παθολογικά αίτια πριν από περίπου δύο έως δυόμισι χρόνια και ότι από τότε η σορός του παρέμενε μέσα στον καταψύκτη. Ωστόσο, κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως είχαν να δουν τον ηλικιωμένο περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο θάνατος του άνδρα δεν είχε δηλωθεί στα δημοτολόγια της Κυνουρίας, ενώ σύμφωνα με το notospress ο γιος φέρεται να εισέπραττε τη σύνταξη του πατέρα του όλο αυτό το διάστημα. H μητέρα της οικογένειας είχε αποβιώσει πριν από επτά χρόνια.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ο 55χρονος έχει συλληφθεί και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, αναμένοντας τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έρευνας που θα ρίξουν φως τόσο στα αίτια όσο και στον ακριβή χρόνο θανάτου του ηλικιωμένου.