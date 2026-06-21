Κυριάκος Μητσοτάκης: Το posokanei ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την εβδομαδιαία ανασκόπησή του εκφράζοντας την ιδιαίτερη υπερηφάνεια του για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης της δυτικής όψης του Παρθενώνα, τονίζοντας ότι πρόκειται για έργο ιστορικής σημασίας για την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας και αναδεικνύοντας παράλληλα τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σε μνημεία και πολιτιστικούς χώρους στα Δωδεκάνησα.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην έναρξη λειτουργίας της νέας πλατφόρμας posokanei.gov.gr, επισημαίνοντας ότι η διαφάνεια στην αγορά και η καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. «Η ακρίβεια παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα νοικοκυριά και δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις.

Υπάρχει μόνο συνεχής προσπάθεια, σε πολλά επίπεδα ταυτόχρονα», τόνισε ενώ παρουσίασε και τη νέα δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας», η οποία αποσκοπεί στην αύξηση της προσφοράς στέγης μέσω της ανακαίνισης κλειστών ή παλαιών ακινήτων. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχής των πολιτών στον δεύτερο κύκλο αξιολόγησης των δημόσιων υπηρεσιών, υπογραμμίζοντας ότι τα συμπεράσματα της προηγούμενης διαδικασίας συνέβαλαν στην προώθηση μεταρρυθμίσεων.

Στα εργασιακά, αναφέρθηκε στην υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας για τους τεχνολόγους και επιστήμονες τροφίμων, ενώ επεσήμανε ότι η ελληνική πρωτοβουλία για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων συγκεντρώνει πλέον ευρωπαϊκό ενδιαφέρον.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην πρόληψη των πυρκαγιών, καλώντας τους πολίτες να προχωρήσουν στον καθαρισμό των οικοπέδων τους, ενώ στάθηκε και στη λειτουργία του Εθνικού Μηχανισμού Προστασίας Ζώων για τη διάσωση και περίθαλψη ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, χαιρέτισε τη συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και την αποκλιμάκωση των ενεργειακών πιέσεων, ενώ σημείωσε την αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου.

Ακόμη έκανε λόγο για την ένταξη της χώρας στο ευρωπαϊκό αμυντικό χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE, χαρακτηρίζοντάς την σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας, ενώ έκλεισε το μήνυμά του με αναφορά στην Παγκόσμια Ημέρα του Πατέρα.

«Αν έπρεπε να ξεχωρίσω μία μόνο εικόνα από την εβδομάδα που πέρασε, μια εικόνα που με γέμισε βαθιά υπερηφάνεια, αυτή είναι αναμφίβολα από την Ακρόπολη. Μετά από περίπου 220 ολόκληρα χρόνια, η δυτική όψη του Παρθενώνα αποκτά ξανά την πληρέστερη δυνατή μορφή της.

Οι σκαλωσιές απομακρύνθηκαν και πλέον μπορούμε να θαυμάσουμε ανεμπόδιστα αυτό το αρχιτεκτονικό θαύμα, με την αποκατάσταση του δυτικού αετώματος. Πρόκειται για ένα επίτευγμα ιστορικής σημασίας για το μνημείο και τον παγκόσμιο πολιτισμό.

Ένα έργο εξαιρετικής δυσκολίας που έγινε πραγματικότητα χάρη στους επιστήμονες, τους μηχανικούς και τους τεχνίτες της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως. Δούλεψαν με υποδειγματική ακρίβεια και αφοσίωση, και τους αξίζει ένα μεγάλο μπράβο από όλους μας.

Για την κυβέρνησή μας, η προστασία και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν είναι μια δευτερεύουσα πολιτική, αλλά μια διαρκής εθνική υποχρέωση. Γι’ αυτό και η εικόνα από την Ακρόπολη είναι ίσως η πιο εμβληματική, αλλά δεν είναι η μόνη.

Στη Σύμη παραδόθηκε το αποκατεστημένο κωδωνοστάσιο του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, στη Ρόδο ολοκληρώθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε τρία μνημεία της Μεσαιωνικής Πόλης και στη Χάλκη δημιουργήθηκε νέο Αρχαιολογικό Μουσείο, μαζί με την αποκατάσταση της Παναγίας της Χωριανής. Μικρότερα ή μεγαλύτερα, όλα αυτά τα έργα, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης,

αποτυπώνουν μια σταθερή επιλογή μας: να επενδύουμε στον πολιτισμό όχι μόνο ως κομμάτι της ταυτότητάς μας, αλλά και ως πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές», ανέφερε.

«Από τον πολιτισμό περνώ σε ένα θέμα εντελώς διαφορετικό. Την εβδομάδα αυτή παρουσιάσαμε τη νέα πλατφόρμα posokanei.gov.gr. Μια παρατήρηση εξαρχής: μια πλατφόρμα δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα των υψηλών τιμών. Αν ήταν τόσο απλό, θα το είχαμε λύσει εδώ και καιρό.

Πιστεύω όμως ότι περισσότερη διαφάνεια στην αγορά, καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτή και αποτελεσματικότεροι έλεγχοι σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας, από το χωράφι έως το ράφι, μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία στη μάχη που δίνουμε για καλύτερες τιμές.

Το posokanei δεν επιχειρεί να μετακυλήσει την ευθύνη των ελέγχων στους καταναλωτές. Αντιθέτως, βοηθάει και εμάς ως πολιτεία αλλά και εσάς να ασκούμε πιο αποτελεσματικό έλεγχο στην αγορά. Κατεβάστε την εφαρμογή, δοκιμάστε τις λειτουργικότητες που προσφέρει και θα δείτε ότι μπορεί να μας κάνει εμάς ως καταναλωτές πιο απαιτητικούς και συνειδητοποιημένους αλλά και τις επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές.

Όσο για αυτούς που το αμφισβητούν ως εργαλείο διαφάνειας και ανταγωνισμού, είτε από την αντιπολίτευση είτε από την αγορά, ας το συνηθίσουν διότι το posokanei ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο. Αποτελεί την εξέλιξη του e-katanalotis, με περισσότερα από

8.000 προϊόντα προς σύγκριση, περισσότερα δεδομένα και τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας των τιμών σε βάθος χρόνου αλλά και συγκριτικά με αντίστοιχα προϊόντα σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Η ακρίβεια παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα νοικοκυριά και δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις. Υπάρχει μόνο συνεχής προσπάθεια, σε πολλά επίπεδα ταυτόχρονα.

Από το κόστος ζωής περνώ τώρα σε μια άλλη μεγάλη πρόκληση που είναι το στεγαστικό. Στα προγράμματα που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση του προβλήματος προστίθεται πλέον και η νέα δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας». Πολύ επιγραμματικά θα σας πω ότι με αυτό το

πρόγραμμα δίνουμε ισχυρά κίνητρα για την ανακαίνιση κλειστών ή παλαιών κατοικιών, ώστε είτε να χρησιμοποιηθούν ως κύρια κατοικία των ιδιοκτητών τους είτε να διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση. Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα ανακαίνισης και σε κατοικίες που ήδη

χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία. Γιατί είναι σημαντική αυτή η νέα δράση; Διότι απαντάει στο πρόβλημα των χιλιάδων κλειστών αδρανών ακινήτων, δηλαδή στην περιορισμένη προσφορά κατοικίας. Αλλά και γιατί αποτελεί ένα πρόγραμμα πιλότο σε όλη την Ευρώπη που πρώτη η Ελλάδα

εισηγήθηκε και εφαρμόζει με κοινοτική χρηματοδότηση. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και 36.000 ευρώ ή το 95% του κόστους των εργασιών για νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Υπολογίζεται ότι μέσω της δράσης μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά έως και 20.000 κατοικίες που σήμερα παραμένουν αδρανείς.

Ήδη το ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς έχουν εκδοθεί περισσότερες από 6.700 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας μέσω του anakainisi.apps.gov.gr.

Υπόσχομαι ότι αυτή είναι η τελευταία πλατφόρμα που θα αναφέρω σήμερα. Αλλά έχει τη σημασία της, καθώς πρόκειται για την αξιολόγηση των δημόσιων υπηρεσιών και άρα στο πώς μπορούμε να τις βελτιώσουμε. Ξεκίνησε,

λοιπόν, ο δεύτερος κύκλος αξιολόγησης μέσω του axiologisi.ypes.gov.gr. Θυμίζω ότι από την πρώτη διαδικασία αξιολόγησης, στην οποία συμμετείχαν περίπου 65.000 πολίτες, προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα για υπηρεσίες που χρειάζονταν αλλαγές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι πολεοδομίες, οι οποίες αξιολογήθηκαν αρνητικά από τους πολίτες και σήμερα βρίσκονται στο επίκεντρο μιας μεγάλης μεταρρύθμισης με την υπαγωγή τους στο νέο ψηφιακό Κτηματολόγιο. Θα ήθελα, λοιπόν, να ενθαρρύνω όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες να συμμετάσχουν. Η γνώμη σας μετράει και, κυρίως, πιάνει τόπο».

Τα εργασιακά ήταν το επόμενο θέμα με το οποίο ασχολήθηκε ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του. «Στα εργασιακά τώρα, ακόμη μία συλλογική σύμβαση εργασίας υπογράφηκε αυτήν την εβδομάδα, αυτήν τη φορά για τους τεχνολόγους και επιστήμονες τροφίμων.

Είναι η πρώτη συμφωνία στον κλάδο μετά από 15 χρόνια, με αυξήσεις στις αποδοχές και πρόσθετες παροχές για τους εργαζόμενους. Όμως να σταθώ στο θέμα αυτό, καθώς η ελληνική προσπάθεια για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων συζητείται πλέον και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πριν από λίγες ημέρες είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω στις Βρυξέλλες την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία που υπογράψαμε με τους κοινωνικούς εταίρους, η οποία συγκεντρώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς μια συμφωνία που υπεγράφη με πρωτοβουλία μιας κεντροδεξιάς κυβέρνησης έχει ήδη οδηγήσει στην επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, καλύπτοντας μέσα σε λίγους μήνες πάνω από το 15% των εργαζομένων της χώρας με αυξήσεις μισθών και πρόσθετη προστασία».

Στη συνέχεια τόνισε: «Ας περάσω τώρα στο πολύ σημαντικό ζήτημα της πρόληψης πυρκαγιών που απαιτεί τη διαρκή προσοχή όλων μας. Μπαίνουμε πλέον στην πιο απαιτητική περίοδο της αντιπυρικής περιόδου και οι συνθήκες ευνοούν τόσο την εκδήλωση όσο και την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών. Από την 1η Μαΐου έχουν καταγραφεί 803 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, οι οποίες ευτυχώς αντιμετωπίστηκαν άμεσα,

χωρίς να προκαλέσουν μεγάλες καταστροφές. Στέκομαι ιδιαίτερα στον καθαρισμό των οικοπέδων. Έχει αποδειχθεί στην πράξη, ξανά και ξανά, ότι μπορεί να αποτρέψει την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς ή να περιορίσει σημαντικά την εξάπλωσή της.

Από την Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι από τους δήμους και η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. Γι’ αυτό και προτρέπω όσους δεν το έχουν κάνει να σπεύσουν έστω και τώρα. Έχει αποδειχθεί ότι κατοικίες που κινδύνευσαν τα προηγούμενα χρόνια από πυρκαγιές τελικά σώθηκαν γιατί είχαν κάνει ακριβώς αυτούς τους καθαρισμούς

. Η πρόληψη είναι πάντα προτιμότερη από την αντιμετώπιση μιας καταστροφής και ο καθαρισμός των οικοπέδων είναι ίσως το πιο απλό αλλά και το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης που έχουμε στη διάθεσή μας.

Η προετοιμασία για τις φυσικές καταστροφές έχει όμως και μια ακόμη σημαντική διάσταση. Τη φροντίδα των ζώων που κινδυνεύουν από πυρκαγιές και άλλα ακραία φαινόμενα. Γι’ αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία ο Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων, τον οποίο δημιουργήσαμε.

Αυτό που ξεκίνησε πριν από λίγα χρόνια μέσα από τη συνεργασία της Πολιτείας, εθελοντών και φιλοζωικών οργανώσεων έχει πλέον αποκτήσει οργανωμένη και μόνιμη μορφή, συντονίζοντας επιχειρήσεις διάσωσης και περίθαλψης ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

Είχα την ευκαιρία να δω από κοντά τη νέα δομή φιλοξενίας και περίθαλψης πληγέντων ζώων στον Δήμο Γαλατσίου, όπου γίνεται εξαιρετική δουλειά. Μακάρι να μην χρειαστεί ποτέ να αξιοποιηθούν αυτές οι υποδομές στον βαθμό που έχουν σχεδιαστεί. Είναι όμως σημαντικό ότι πλέον υπάρχουν.

Για το τέλος, έχω αφήσει θέματα που αφορούν τα διεθνή.

Θα ξεκινήσω, φυσικά, με τη συμφωνία-πλαίσιο που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν την Παρασκευή στην Ελβετία, η οποία ενθαρρύνει τη συνέχιση του διαλόγου και των διπλωματικών προσπαθειών ώστε να επιτευχθεί οριστική συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης στον Περσικό. Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία και, ως μέλος της ΕΕ,

μπορεί να συμβάλλει στην προώθηση μιας συνολικής στρατηγικής για διαρκή ειρήνη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Επείγει βεβαίως η αποκατάσταση -χωρίς περιορισμούς- της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ,

καθώς η ομαλή ροή των ενεργειακών αποθεμάτων της περιοχής είναι πρωταρχικής σημασίας τόσο για την περιφερειακή σταθερότητα όσο για την παγκόσμια οικονομία. Ήδη και μόνο με την ανακοίνωση της συμφωνίας-πλαίσιο υπήρξε αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου

κατά 20% που σημαίνει ότι η επίτευξη οριστικής και εφαρμόσιμης συμφωνίας θα είναι καταλύτης για την μείωση του ενεργειακού κόστους και για την υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων που έχουν «πληγώσει» τις ευρωπαϊκές οικονομίες και τα νοικοκυριά.

Η σημαντική αυτή εξέλιξη έρχεται σε μια στιγμή που η θέση της Ελλάδας ως αξιόπιστου ενεργειακού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο αναβαθμίζεται. Η χώρα μας συμμετέχει μαζί με τις ΗΠΑ, την Κύπρο και το Ισραήλ στη δημιουργία του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου,

μιας πρωτοβουλίας που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, στην ανάπτυξη νέων υποδομών και στην προσέλκυση επενδύσεων στην περιοχή. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την είσοδο της Chevron σε νέο ερευνητικό έργο ανοιχτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου. Όπως έχω πει, η παρουσία ενός από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους παγκοσμίως αποτελεί ακόμη μία ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της χώρας μας και στη στρατηγική που ακολουθούμε για την αξιοποίηση των ενεργειακών μας δυνατοτήτων.

Ένα επίσης σημαντικό νέο, και κλείνω με αυτό, είναι η επίσημη ένταξη της χώρας μας στο ευρωπαϊκό αμυντικό χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE, εξασφαλίζοντας 700 εκ. ευρώ για επενδύσεις σε κρίσιμες αμυντικές δυνατότητες, όπως η στρατηγική επιτήρηση,

οι ασφαλείς επικοινωνίες και οι τεχνολογίες αντιμετώπισης drones. Θεωρώ αυτήν την εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική, γιατί για πρώτη φορά η Ευρώπη κάνει ένα τόσο ουσιαστικό βήμα κοινής χρηματοδότησης της άμυνας και η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας. Σε μια εποχή γεωπολιτικών αναταράξεων, η ασφάλεια δεν είναι ούτε θεωρητική έννοια ούτε δεδομένο αγαθό. Είναι προϋπόθεση σταθερότητας,

ανάπτυξης και εθνικής αυτοπεποίθησης. Και γι’ αυτό οφείλουμε να αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα που ενισχύει τη θέση της χώρας μας.

Κλείνω με μια πιο προσωπική σκέψη για τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα του Πατέρα. Από όλες τις ιδιότητες που έχω στη ζωή μου, εκείνη του πατέρα είναι από τις πιο σημαντικές και τις πιο καθοριστικές. Και ως πατέρας, αλλά και ως γιος,

ξέρω καλά πόσο βαθύ είναι αυτό το αποτύπωμα. Είναι ένας ρόλος γεμάτος ευθύνη, αλλά και η μεγαλύτερη χαρά: να είσαι εκεί, στήριγμα στα εύκολα και στα δύσκολα, και να βλέπεις τα παιδιά σου να μεγαλώνουν και να τραβούν τον δικό τους δρόμο. Χρόνια πολλά, λοιπόν, σε όλους τους μπαμπάδες.

Καλή σας ημέρα!».