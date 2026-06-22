Qatargate: Ποινική εμπλοκή για Αβραμόπουλο αποδίδει η βελγική δικαιοσύνη

Πρόκειται για συμμετοχή του σε ΜΚΟ για το λεγόμενο Qatargate – Για παλιά ιστορία κάνει λόγο ο συνήγορος του

Ποινική εμπλοκή για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο αποδίδει η βελγική εισαγγελική αρχή για συμμετοχή του στο γνωστό σκάνδαλο Qatargate, το οποίο είχε απασχολήσει τις ελβετικές αρχές όταν είχε συλληφθεί και η τότε ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή.

Η ποινική εμπλοκή του πρώην Επιτρόπου σχετίζεται με τη συμμετοχή του σε Μη Κυβερνητική Οργάνωση κατά της διαφθοράς και είχε λάβει τότε ποσό 75 χιλιάδες ευρώ. Το ποσό αυτό κατά τον συνήγορο του Σπύρο Παπά είχε δηλωθεί και φορολογηθεί.

Ωστόσο, εκδόθηκε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης προκειμένου να ελεγχθεί, δηλαδή να υπάρξει άρση ασυλίας του από το ελληνικό κοινοβούλιο, κάτι που θα συμβεί, όταν ο σχετικός φάκελος θα φθάσει στην ελληνική Βουλή.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη ο φάκελος έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Εφετών και οδεύει προς το κοινοβούλιο.

Πηγές από τον συνήγορο του Σπύρο Παπά, που εδρεύει στις Βρυξέλλες, αναφέρουν ότι η εμπλοκή Αβραμόπουλου δε συνδέεται με παράνομο χρήμα ούτε είναι κάτι καινούργιο. Σε λίγο αναμένεται ανακοίνωση από τον ίδιο τον πρώην Επίτροπο.

Σε κάθε περίπτωση πηγές από τον συνήγορο του δήλωναν ότι μετά την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου το πιθανότερο είναι να απασχολήσει η υπόθεση την ελληνική δικαιοσύνη καθώς ο ίδιος κατά τον χρόνο τέλεσης της δεν ήταν Επίτροπος και ως εκ τούτου εκτιμάται ότι η υπόθεσή του θα απασχολήσει τις ελληνικές δικαστικές αρχές.