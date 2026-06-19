Δημογραφικό: Πώς κατάφερε η Κρήτη να αποτελεί «φωτεινή εξαίρεση» σε πανελλαδικό επίπεδο

Το νησί καταφέρνει και κρατά μεγάλο μέρος των νέων, ενώ ήταν η μοναδική περιοχή της Ελλάδας όπου σημειώθηκε αύξηση των γεννήσεων το 2025 (2,5%).

Μία ακόμη μείωση των γεννήσεων καταγράφηκε στη χώρα πέρυσι, με τις γεννήσεις να έχουν ανέλθει το 2025 σε λίγο λιγότερες από 65.600, κάτω κατά 4,2% σε σύγκριση με το 2024, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Συγκεκριμένα, το 2025 γεννήθηκαν 33.620 αγόρια και 31.974 κορίτσια, σε σύγκριση με 68.467 (35.216 αγόρια και 33.251 κορίτσια) το 2024.

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, το 2025 συγκριτικά με το 2024, οι πιο σοβαρές μειώσεις καταγράφονται τους μήνες Νοέμβριο και Ιανουάριο, κατά 10,4% και 10% αντίστοιχα. Οι πιο σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται τους μήνες Σεπτέμβριο και Μάιο, κατά 3% και 2,9% αντίστοιχα. Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία αναθεωρούνται μετά την ενσωμάτωση νεότερων στοιχείων ή την επικαιροποίηση προηγούμενων στοιχείων που διαβιβάζονται, κάθε φορά, από τα ληξιαρχεία.

Η μεγαλύτερη μεταβολή σημειώνεται στην Ήπειρο, όπου οι γεννήσεις το 2025 μειώθηκαν κατά 10,8% σε σύγκριση με το 2024, και στην Πελοπόννησο, όπου καταγράφηκε μείωση της τάξεως του 8,2%. Παρότι στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας η μείωση ήταν μικρότερη, σε όλες εκτός από μία οι γεννήσεις το 2025 ήταν λιγότερες από το 2024. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, σε απόλυτες τιμές οι σημαντικότερες μειώσεις καταγράφονται στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου – κατά 1.007, 656, και 273 γεννήσεις αντίστοιχα. Φωτεινή εξαίρεση αποτελεί μόνον η Κρήτη, όπου σημειώθηκε αύξηση των γεννήσεων κατά 2,5% (129 παιδιά) σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Σύμφωνα με τον Βύρωνα Κοτζαμάνη, διευθυντή του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, τα παραπάνω στοιχεία είναι αναμενόμενα. «Τα επόμενα χρόνια», δηλώνει στην «Καθημερινή», «θα έχουμε λιγότερες γεννήσεις, γιατί στη χώρα υπάρχουν όλο και λιγότερα άτομα σε ηλικία ώστε να κάνουν παιδιά, και κάνουν όλο και λιγότερα παιδιά». Κατά τον ίδιο, η μείωση των γεννήσεων, που σημειώνει ότι ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980, δεν έγινε με την ίδια ταχύτητα και τον ίδιο ρυθμό σε όλη τη χώρα. «Στην Ευρυτανία», αναφέρει ενδεικτικά, «έχει ξεκινήσει εδώ και 60 χρόνια, κάτι που δεν έγινε στην Κρήτη».

Οσον αφορά συγκεκριμένα την Κρήτη, ο κ. Κοτζαμάνης εξηγεί στην εφημερίδα ότι το νησί έχει καταφέρει να κρατήσει μεγάλο μέρος του πληθυσμού του και συγκεκριμένα των νέων του. «Δεν έχει την εσωτερική μετανάστευση που βλέπουμε σε άλλες περιοχές της χώρας», αναφέρει ο ίδιος.

Ενα άλλο στοιχείο των δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι ότι οι γεννήσεις των κατοίκων εξωτερικού έχουν σημειώσει αύξηση κατά 5,7%. «Αν δεν είχαμε και τους παραπάνω, η μείωση θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη», συμπληρώνει ο ίδιος. Σχετικά με την ανάλυση του συνόλου των γεννήσεων ζώντων κατά ηλικιακή ομάδα της μητέρας το 2025 σε σχέση με το 2015, οι κυριότερες μειώσεις, σε απόλυτες τιμές, καταγράφονται για τις ηλικιακές ομάδες 30-34 ετών, 25-29 ετών και 35-39 ετών, ενώ οι κυριότερες αυξήσεις παρατηρούνται για γυναίκες ηλικίας 40-44 ετών και 45-49 ετών.

Σύμφωνα με τον Βύρωνα Κοτζαμάνη, διευθυντή του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, τα παραπάνω στοιχεία είναι αναμενόμενα. «Τα επόμενα χρόνια», δηλώνει στην «Καθημερινή», «θα έχουμε λιγότερες γεννήσεις, γιατί στη χώρα υπάρχουν όλο και λιγότερα άτομα σε ηλικία ώστε να κάνουν παιδιά, και κάνουν όλο και λιγότερα παιδιά». Κατά τον ίδιο, η μείωση των γεννήσεων, που σημειώνει ότι ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980, δεν έγινε με την ίδια ταχύτητα και τον ίδιο ρυθμό σε όλη τη χώρα. «Στην Ευρυτανία», αναφέρει ενδεικτικά, «έχει ξεκινήσει εδώ και 60 χρόνια, κάτι που δεν έγινε στην Κρήτη».

Όσον αφορά συγκεκριμένα την Κρήτη, ο κ. Κοτζαμάνης εξηγεί ότι το νησί έχει καταφέρει να κρατήσει μεγάλο μέρος του πληθυσμού του και συγκεκριμένα των νέων του. «Δεν έχει την εσωτερική μετανάστευση που βλέπουμε σε άλλες περιοχές της χώρας», αναφέρει ο ίδιος.

Ένα άλλο στοιχείο των δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι ότι οι γεννήσεις των κατοίκων εξωτερικού έχουν σημειώσει αύξηση κατά 5,7%. «Αν δεν είχαμε και τους παραπάνω, η μείωση θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη», συμπληρώνει ο ίδιος. Σχετικά με την ανάλυση του συνόλου των γεννήσεων ζώντων κατά ηλικιακή ομάδα της μητέρας το 2025 σε σχέση με το 2015, οι κυριότερες μειώσεις, σε απόλυτες τιμές, καταγράφονται για τις ηλικιακές ομάδες 30-34 ετών, 25-29 ετών και 35-39 ετών, ενώ οι κυριότερες αυξήσεις παρατηρούνται για γυναίκες ηλικίας 40-44 ετών και 45-49 ετών.

Πηγή: http://kathimerini.gr