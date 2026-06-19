ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Εμμανουήλ Καραλής δεν μπόρεσε να περάσει τα 6 μέτρα αλλά πήρε την πρωτιά στο Diamond League της Ντόχα

Από: ΠΚ team

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Τη δεύτερη νίκη του σε Diamond League και πρώτη φέτος, πήρε ο Έλληνας Ολυμπιονίκης.

Η σειρά αγώνων Diamond League συνεχίστηκε την Παρασκευή (19.06.2026) στη Ντόχα του Κατάρ, με τη συμμετοχή κορυφαίων αθλητών του παγκόσμιου στίβου και τον Εμμανουήλ Καραλή να συγκεντρώνει τα φώτα (απουσίασαν οι Μόντο Ντουπλάντις και Κέρτις Μάρσαλ).

Με κορυφαία του προσπάθεια τα 5.92 μέτρα, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την πρωτιά στο Diamond League της Ντόχα, αφήνοντας πίσω του τους Κρίστοφερ Νίλσεν (5.92μ. με την τρίτη προσπάθεια) και Σόντρε Γκούτορμσεν (5.92μ. Και με αυτός με την τρίτη προσπάθεια).

Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε με την πρώτη προσπάθεια το 5.62μ. όπως και το 5.82μ. ενώ ξεπέρασε τα 5.92μ. με τη δευτερή του προσπάθεια.

Στην πρώτη του προσπάθεια στα 6.02μ., ο Εμμανουήλ Καραλής έριξε τον πήχη με το ένα του χέρι, ενώ απέτυχε να το περάσει και στη δεύτερή του, κάνοντας ένα τεχνικό λάθος, αφού το έριξε με το πλευρό του.

Από τη στιγμή που ο ανταγωνισμός δεν του απείλησε την πρωτιά, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης άφησε την τρίτη προσπάθεια στα 6.02 μέτρα, προσπάθησε να περάσει τα 6.07 μέτρα, αλλά δεν κατάφερε καν να φέρει το σώμα του πάνω από τον πήχη, ολοκληρώνοντας έτσι τον αγώνα.

ΠΗΓΗ: http://newsit.gr

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