Το απίθανο σόου στο MetLife Stadium πριν την έναρξη του τελικού – Άνοιξε την τελετή λήξης του Μουντιάλ ο IShowSpeed (vids)

Διάσημες προσωπικότητες από τον χώρο των social media και της μουσικής «ζεσταίνουν» τα πλήθη για τον σπουδαίο αγώνα που ακολουθεί στην τελετή λήξης του Μουντιάλ.

Σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, γεμάτο μουσική, φώτα και πυροτεχνήματα, άνοιξε η αυλαία του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, στην τελετή λήξης ουσιαστικά της σπουδαίας διοργάνωσης.

Λίγο πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης, ο Post Malone ανέβηκε στη σκηνή και έδωσε το σύνθημα για την έναρξη του Pre Game Show, προσφέροντας μία ξεχωριστή εμφάνιση στο κοινό.

Με Post Malone και IShowSpeed το εντυπωσιακό σόου του Μουντιάλ

Η ερμηνεία του διάσημου Αμερικανού καλλιτέχνη συνοδεύτηκε από ένα φαντασμαγορικό σόου πυροτεχνημάτων, δημιουργώντας μία εντυπωσιακή ατμόσφαιρα πριν οι δύο ομάδες μπουν στον αγωνιστικό χώρο για τη διεκδίκηση του παγκόσμιου τίτλου.

Ο Post Malone άρχισε με το νέο του τραγούδι «Chrome Heartbreaker» και στη συνέχεια καλωσόρισε στην σκηνή τον ράπερ, Swae Lee, το ένα μισό του χιπ-χοπ ντουέτου Rae Sremmurd, για να ερμηνεύσουν τη συνεργασία τους του 2018 «Sunflower» από το soundtrack της ταινίας «Spider-Man: Into the Spider-Verse».

Την τελετή άνοιξε με το δικό του σόου ο IShowSpeed, ο γνωστός YouTuber που έδωσε ρυθμό στο γήπεδο και ξεσήκωσε τα πλήθη.