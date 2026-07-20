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«Ραφαήλ ήρθαμε, όμως εσύ έλειπες»: Ραγίζει καρδιές ο πατέρας του 19χρονου ΕΠΟΠ που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στη Ρόδο

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Συνολικά 8 μήνες έχουν περάσει από τον θάνατο του 19χρονου επαγγελματία Οπλίτη Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια στρατιωτικής εκπαίδευσης στη Ρόδο.

O πατέρας του, Μανώλης Γαλυφιαννάκης, προχώρησε σε μία συγκλονιστική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, στην οποία περιέγραψε την επιστροφή της οικογένειας στο νησί, -ένα ταξίδι που είχαν προγραμματίσει μαζί με τον Ραφαήλ.

«Ραφαήλ ήρθαμε… όπως τα είχαμε κανονίσει… το καλοκαίρι στη Ρόδο… όμως εσύ έλειπες… γιατί; γιατί ; γιατί ; Αυτό το γιατί ψάχνουμε 8 μήνες τώρα… και ούτε ενα τηλεφώνημα… ούτε ενα μήνυμα… μας λείπεις….. ομως ζεις… στην καρδιά μας………» αναφέρεται, στην σχετική ανάρτηση.

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Team Πολ. Κρήτης
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