Ψήφισμα Παγκρήτιας Σύσκεψης 17ης Ιουλίου στο Ρέθυμνο για την Κτηματογράφηση

ΨΗΦΙΣΜΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ.

Εμείς οι επιστημονικοί φορείς της Κρήτης, Δικηγορικοι Σύλλογοι Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου και Τεχνικό Επιμελητήριο- Τμήματα Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης, έχοντας διαπιστώσει ότι:

Τα σφάλματα που αποτυπώνονται στα αποτελέσματα της ανάρτησης της κτηματογράφησης, νομικής και τεχνικής φύσεως, είναι τέτοιας έκτασης και σοβαρότητας, ώστε η ασφυκτική προθεσμία διόρθωσης τους θέτει σε άμεσο κίνδυνο τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των πολιτών του νησιού.

Την εκτεταμένη εσφαλμένη καταγραφή και αποτύπωση δικαιωμάτων αλλά και του κόστους και χρόνου που απαιτείται για τις αναγκαίες διορθώσεις, ώστε να καθίσταται η υποβολή του συνόλου των αιτήσεων διόρθωσης/ενστάσεων εντός της ταχθείσας δίμηνης προθεσμίας πρακτικά ανέφικτη.

Την χωρίς αιτιολόγηση με σαφείς επιπτώσεις παρέκκλιση από την πάγια διαδικασία κτηματογράφησης με την παράλειψη του σταδίου της προανάρτησης σε μία περιοχή με εγγενείς δυσχέρειες, όπως τον κατακερματισμό της γης (μικροϊδιοκτησίες) και την εκτεταμένη εφαρμογή της χρησικτησίας.

Την προφανή ελλιπή και πλημμελή επεξεργασία των δηλώσεων ιδιοκτησίας των πολιτών από τις ανάδοχες κοινοπραξίες.

Την αδυναμία των ανάδοχων κοινοπραξιών να επεξεργαστούν ακόμη και τις ήδη υποβληθείσες αιτήσεις διόρθωσης και ενστάσεις μεταφέροντας δεκάδες χιλιάδες εκκρεμότητες και σφάλματα στο «λειτουργούν» κτηματολόγιο και κατ’ επέκταση στα Δικαστήρια, οδηγώντας με βεβαιότητα στο πάγωμα των συναλλαγών.

Το γεγονός ότι αγνοήθηκε το ιδιαίτερο νομοθετικό γαιοκτησιακό καθεστώς της νήσου Κρήτης με αποτέλεσμα ιδιωτικές εκτάσεις να αποδίδονται άνευ ετέρου στο Ελληνικό Δημόσιο, χωρίς αυτό να αποδεικνύει ως όφειλε τον τρόπο κτήσεώς τους με μόνη επίκληση τον φερόμενο δασικό τους χαρακτήρα.

Την ύπαρξη δυνατότητας και συνταγματικής υποχρέωσης χρηματοδότησης του έργου από εθνικούς πόρους.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

Α. ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ 27η ΙΟΥΛΙΟΥ 2026 ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

Β. ΤΗΝ ΟΙΚΟΘΕΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙΣΑΣ ΒΑΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗ ΤΩΝ ΗΔΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ.

Γ. ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.

Δ. ΤΗΝ ΑΠΑΡΕΓΚΛΙΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΓΑΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΡΗΤΗ.

Ε. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.