Ρέθυμνο:Εξιχνιάσθηκαν τρεις περιπτώσεις απάτης σε επιχειρήσεις με τη μέθοδο της απασχόλησης

Συνελήφθησαν -2- αλλοδαποί για απάτη στο Ρέθυμνο

Εξιχνιάσθηκαν -3- περιπτώσεις απάτης σε επιχειρήσεις με τη μέθοδο της απασχόλησης

Συνελήφθησαν χθες (19.07.2026) το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μυλοποτάμου δύο αλλοδαποί ηλικίας 50 και 69 ετών κατηγορούμενοι για απάτη.

Ειδικότερα χθες (19.07.2026) το μεσημέρι ο 50χρονος, μετέβη σε επιχείρηση ημεδαπού σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου και προσποιούμενος τον πελάτη με την μέθοδο της απασχόλησης, πήρε προϊόντα αποσπώντας τα ρέστα από χαρτονόμισμα αξίας 50€, χωρίς να δώσει το χρηματικό ποσό.

Από την εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων προέκυψε ότι ο 50χρονος με ακόμα ένα 69χρονο ομοεθνή του, με τον ίδιο τρόπο δράσης διέπραξαν απάτη σε ακόμα δύο επιχειρήσεις σε περιοχή του Δήμου Φαιστού.

Από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας εντοπίστηκαν χθες (19.07.2026) να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου και συνελήφθησαν.

Στην κατοχή τους βρέθηκε και κατασχέθηκε συνολικά το χρηματικό ποσό των

-1.540- ευρώ.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μυλοποτάμου ενώ εξετάζεται η εμπλοκή ανωτέρω δραστών σε ομοειδείς πράξεις με ίδιο τρόπο δράσης .