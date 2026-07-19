Μετάλλιο και για την Κρήτη στην 37η Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας

Η ελληνική αποστολή επιστρέφει με 4 μετάλλια!

Οι επιτυχίες δεν σταματούν για την Ελληνική Εθνική Αποστολή στην 37η Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας (ΙΒΟ) (https://www.ibo2026.lt/) που διεξήχθη από τις 12 έως τις 18 Ιουλίου 2026 στο Βίλνιους της Λιθουανίας.

Η Ελληνική Εθνική Αποστολή κατέκτησε για πρώτη φορά 4 μετάλλια!

Όπως εξηγεί η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων, ο Απόστολος Βασιλικός επιστρέφει με αργυρό μετάλλιο, το 2ο για τη χώρας μας, ο Σωκράτης Βισβάρδης με χάλκινο μετάλλιο, ο Χαρίλαος Μιχαλόπουλος με χάλκινο μετάλλιο και ο Θεόδωρος Σταυρουλάκης – ο οποίος αποφοίτησε από το 2ο Λύκειο Χανίων- με χάλκινο μετάλλιο! Η αρχική αναφορά 4 χάλκινων μεταλλίων άλλαξε, καθώς εντοπίστηκε εκ παραδρομής σφάλμα των διοργανωτών από τους Έλληνες συνοδούς.

Στην αποστολή συμμετείχαν ως αρχηγός συνοδός ο Λεωνίδας Άνθης (Βιολόγος-Εκπ.), Γ.Γ. του ΔΣ της ΠΕΒ, και ως συνοδός ο Δρ. Γεώργιος Καπόλας (Βιολόγος – Εκπ.).

Η Ελληνική Εθνική Αποστολή θα αφιχθεί στο Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος σήμερα, Κυριακή 19/07/2026 στις 9:30 μμ!

Photo Credits: @Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων

Οι τέσσερεις μαθητές επιλέχτηκαν για να εκπροσωπήσουν την χώρα μας στην Διεθνή Ολυμπιάδα, μεταξύ τριών χιλιάδων και πλέον μαθητών/τριών του Λυκείου που συμμετείχαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας (ΠΔΒ) 2026, τον οποίο διοργανώνει η ΠEΒ υπό την αιγίδα του ΥΠΑΙΘΑ. Η Ελλάδα συμμετέχει στην ΙΒΟ από το 2005 ενώ είναι η δέκατη πέμπτη χρονιά από το 2010 που λαμβάνει διακρίσεις. Ο συνολικός απολογισμός είναι 2 αργυρά μετάλλια, 23 χάλκινα μετάλλια και 13 εύφημες μνείες.

Η ΠΕΒ αναφέρει ότι “Η διάκριση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν λάβουμε υπόψη ότι οι μαθητές μας ανταγωνίζονται -όπως και κάθε χρόνο- περίπου 340 μαθητές/τριες από 85 χώρες, που στα σχολεία της πατρίδας τους αποκτούν περισσότερες γνώσεις Βιολογίας και είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για την Ολυμπιάδα.

Οι μαθητές μας, αμέσως μετά την διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, παρακολούθησαν ειδικό επιμορφωτικό πρόγραμμα στο Τμήμα Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. Στόχος ήταν να καλυφθούν ελλείψεις, οι οποίες αφορούν τη διδασκαλία της Βιολογίας στο Ελληνικό σχολείο, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε εργαστηριακό επίπεδο. Οι συνεχείς επιτυχίες στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Βιολογίας είναι αποτέλεσμα της σημαντικής προσπάθειας των μαθητών, της αγάπης τους για τη Βιολογία, της πιο στοχευμένης και πολύπλευρης επιμόρφωσης, της όλο και καλύτερα οργανωμένης προσπάθειας από την ΠΕΒ, αλλά και της εθελοντικής προσφοράς δεκάδων συναδέλφων.

Με δεδομένη τη παραδοχή ότι η Βιολογία είναι η επιστήμη του 21ου αιώνα, ευελπιστούμε ότι και η πολιτεία θα αναγνωρίσει τις λαθεμένες πολιτικές που οδηγούν στην υποβάθμιση της Βιολογίας (μείωση των ωρών διδασκαλίας στο Γυμνάσιο, κατάργηση της Βιολογίας Γενικής Παιδείας στη Γ Λυκείου, ανάθεση διδασκαλίας των Βιολογικών μαθημάτων των ΕΠΑΛ σε άλλες ειδικότητες και όχι στους Βιολόγους κτλ.) και θα συμβάλει στην αναβάθμιση της διδασκαλίας της Βιολογίας στο Ελληνικό σχολείο.

Photo Credits: @Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων

Το ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων: -συγχαίρει θερμά τον Απόστολο, τον Χαρίλαο, τον Θεόδωρο και τον Σωκράτη και εύχεται κάθε επιτυχία στην αρχόμενη επιστημονική και φοιτητική τους ζωή – ευχαριστεί θερμά τους δύο συνοδούς, τον Γιώργο και τον Λεωνίδα, για την ιδιαίτερα κοπιαστική και συνάμα απαιτητική προσπάθεια υποστήριξης της Ελληνικής Εθνικής Αποστολής πριν και κατά τη διάρκεια της Ολυμπιάδας. – ευχαριστεί ιδιαίτερα όλους/ες τους/ις συναδέλφους εκπαιδευτικούς, Πανεπιστημιακούς καθηγητές και ερευνητές και την Ο.Ε. του Π.Δ.Β. 2026 οι οποίοι/ες εργάστηκαν εθελοντικά συμβάλλοντας στην επιτυχία των μαθητριών. – ευχαριστεί το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού υπό την αιγίδα του οποίου διεξάγεται ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας (ΠΔΒ). – ευχαριστεί το Μουσείο Ζωολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (Διευθυντής Καθηγητής Ε. Βαλάκος) για την αμέριστη υποστήριξη της Ελληνικής Αποστολής και για την γενναιόδωρη χορηγία του.”

Cretalive