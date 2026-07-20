Τριήμερο κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες έως 43 βαθμούς – Σε ποιες περιοχές θα χτυπήσει «κόκκινο» το θερμόμετρο

Καύσωνας με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να συνεχιστεί σε ολόκληρη τη χώρα, με τον καιρό να παραμένει γενικά αίθριο στις περισσότερες περιοχές.

Εξαίρεση αποτελούν τα ορεινά και ημιορεινά τμήματα της κεντροανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, όπου το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται λίγες τοπικές μπόρες . Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με εξαιρετικές καιρικές συνθήκες στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το Αιγαίο.

Η θερμοκρασία τη Δευτέρα (20/7) θα κινηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τους 37 με 40 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά, τους 42 στον θεσσαλικό κάμπο και 41 με 42 στη δυτική Στερεά. Στα ανατολικά της Στερεάς η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 βαθμούς, ενώ σε Βοιωτία και Φθιώτιδα αναμένονται έως 42 βαθμοί. Στην Πελοπόννησο ο υδράργυρος θα φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Στα Επτάνησα η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς, ενώ στη Ρόδο και τις γύρω περιοχές θα κυμανθεί στους 34 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 26 βαθμούς το πρωί έως 38 βαθμούς το μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν λίγες αραιές νεφώσεις και θερμοκρασίες από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη και την Τετάρτη

Η Τρίτη θα είναι ακόμη μια ημέρα με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Στα βόρεια ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 40 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλία αναμένονται τοπικά 42 με 43 βαθμοί Κελσίου. Στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν στους 40 με 41 βαθμούς.

Την Τετάρτη προβλέπεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια, ωστόσο στη Θεσσαλία και νοτιότερα η ζέστη θα παραμείνει έντονη, με μέγιστες τιμές έως 41 βαθμούς Κελσίου.

Επιμένει το κύμα καύσωνα

Το κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα θα διατηρήσει τη θερμοκρασία σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, φτάνοντας κατά τόπους έως τους 43 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με την πρόγνωση, ο καιρός σήμερα Δευτέρα θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας ενδέχεται να εκδηλωθούν μικρές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται στα ηπειρωτικά, όπου ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 40 ή και 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα νησιά η θερμοκρασία θα είναι χαμηλότερη. Η κορύφωση του καύσωνα αναμένεται την Τρίτη, κυρίως στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Αττική. Από την Πέμπτη προβλέπεται σταδιακή υποχώρηση της ζέστης.

Θερμική καταπόνηση και επικινδυνότητα

Παρά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν το διάστημα 20 έως 22 Ιουλίου, οι τιμές του δείκτη θερμικής καταπόνησης (WBGT) δεν υποδεικνύουν γενικευμένες συνθήκες ακραίας επιβάρυνσης.

Ωστόσο, σε περιοχές όπως η δυτική Ελλάδα, η Θεσσαλία, η ανατολική Στερεά, η Αττική και η νότια Πελοπόννησος, αναμένονται συνθήκες της κίτρινης κατηγορίας, που ενδέχεται να επηρεάσουν όσους εργάζονται ή αθλούνται σε εξωτερικούς χώρους, καθώς και ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Αναλυτική πρόγνωση επόμενων ημερών

Τρίτη 21 Ιουλίου 2026: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν από τις προμεσημβρινές ώρες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ αναμένεται βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικούς όμβρους στα ορεινά. Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3-5 μποφόρ και στα πελάγη έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου.

Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026: Στα βόρεια ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις σε Θεσσαλία, Σποράδες, ανατολική Στερεά και Εύβοια, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3-5 μποφόρ, τοπικά 6 στα πελάγη. Η θερμοκρασία θα πέσει στα βόρεια, ενώ στα νότια θα παραμείνει υψηλή.

Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026: Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια προβλέπονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων, που θα εξασθενήσουν το βράδυ.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες απογευματινές νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3-5 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σε επίπεδα φυσιολογικά για την εποχή.